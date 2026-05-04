Iszonyatos pénzt fizettek ki a legendás pankrátor csizmájáért: nem semmi, mennyiért kelt el Hulk Hogan relikviája

Hulk Hogan egykori, ringben viselt csizmája több mint 146 ezer dollárért kelt el egy árverésen. Ezzel minden idők második legdrágábban eladott pankrációs lábbelije lett - írta a The Big Lead.

A népszerű pankrációs gigaszervezet, a WWE legendás alakja Hulk Hogan tavaly júliusban, 71 éves korában hunyt el szívroham következtében. Az Iconic Auctions aukciósház mérföldkőnek számító eladást bonyolított le a pankrációs relikviák piacán: a legenda csizmapárja 146 803 dollárért cserélt gazdát. A lábbelit a Sports Investors Authentication (SIA) hitelesítette: a vizsgálat kétséget kizáróan igazolta, hogy a felszerelést Hogan valóban hordta a mérkőzéseken.

A csizmát Hogan, eredeti nevén Terry Bollea, két emlékezetes WWE-gálán is viselte. Az 1989-es Survivor Series eseményen csapatkapitányként vezette a "Hulkamaniacs" névre keresztelt formációját Ted DiBiase "Million Dollar Team"-je ellen, és győzelmet is aratott. Később ugyanebben a lábbeliben lépett ringbe az 1990-es Royal Rumble során is: ezen a viadalon a harmincfős mezőnyből végül ő került ki győztesen.

A mostani összeg a második legmagasabb ár, amelyet valaha egy pankrátor csizmájáért kifizettek, de az abszolút rekordot is Hogan tartja. Az első WrestleMania gálán viselt csizmája idén márciusban 1 037 000 dollárért kelt el. Ezzel ez lett az első olyan pankrációs emléktárgy, amely átlépte az egymillió dolláros álomhatárt.