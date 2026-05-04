2026. május 4. hétfő Mónika, Flórián
22 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
hátulról nézve a vevők kezét az árverés során az árverésvezető felé emelő vevők
Sport

Iszonyatos pénzt fizettek ki a legendás pankrátor csizmájáért: nem semmi, mennyiért kelt el Hulk Hogan relikviája

Pénzcentrum
2026. május 4. 16:45

Hulk Hogan egykori, ringben viselt csizmája több mint 146 ezer dollárért kelt el egy árverésen. Ezzel minden idők második legdrágábban eladott pankrációs lábbelije lett - írta a The Big Lead.

A népszerű pankrációs gigaszervezet, a WWE legendás alakja Hulk Hogan tavaly júliusban, 71 éves korában hunyt el szívroham következtében. Az Iconic Auctions aukciósház mérföldkőnek számító eladást bonyolított le a pankrációs relikviák piacán: a legenda csizmapárja 146 803 dollárért cserélt gazdát. A lábbelit a Sports Investors Authentication (SIA) hitelesítette: a vizsgálat kétséget kizáróan igazolta, hogy a felszerelést Hogan valóban hordta a mérkőzéseken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A csizmát Hogan, eredeti nevén Terry Bollea, két emlékezetes WWE-gálán is viselte. Az 1989-es Survivor Series eseményen csapatkapitányként vezette a "Hulkamaniacs" névre keresztelt formációját Ted DiBiase "Million Dollar Team"-je ellen, és győzelmet is aratott. Később ugyanebben a lábbeliben lépett ringbe az 1990-es Royal Rumble során is: ezen a viadalon a harmincfős mezőnyből végül ő került ki győztesen.

A mostani összeg a második legmagasabb ár, amelyet valaha egy pankrátor csizmájáért kifizettek, de az abszolút rekordot is Hogan tartja. Az első WrestleMania gálán viselt csizmája idén márciusban 1 037 000 dollárért kelt el. Ezzel ez lett az első olyan pankrációs emléktárgy, amely átlépte az egymillió dolláros álomhatárt.
Címlapkép: Getty Images
#pénz #celeb #árverés #aukció #sport #dollár #rekord #értékesítés #eladás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:46
17:42
17:32
17:14
16:57
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 4.
Megszólalt a pesti elitgimnázium igazgatója: nem kell megnyomorítani a gyerekeket a tanulási folyamat során
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 4.
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
2026. május 4.
Tényleg Magyarország vezetheti be az eurót utolsóként a V4-es országok közül? Itt van feketén-fehéren a lengyelek, csehek álláspontja
2026. május 4.
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
NAPTÁR
Tovább
2026. május 4. hétfő
Mónika, Flórián
19. hét
Május 4.
Az anya nélkül nevelkedő gyermekek napja
Május 4.
A tűzoltók napja
Május 4.
Star Wars Nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
1 hete
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
6 napja
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
1 hete
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
1 hete
Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Adójóváírás
a számított adót csökkentő tétel, mely az adóévben megszerzett bruttó jövedelem után illeti meg az adózót. A törvény szabályozza az ezen a jogcímen igénybe vehető maximális összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 16:57
Tényleg hiába várják tömegek a fizetésüket? Váratlan hiba bénította meg a hazai bankokat: kiderült, mi áll a háttérben
Pénzcentrum  |  2026. május 4. 16:04
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
Agrárszektor  |  2026. május 4. 17:34
Ez az ország árasztja el almával a világot: meglepő, honnan érkezik az áru
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm