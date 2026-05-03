Szuperrangadók vasárnapja: Újpest–Fradi a magyar, United–Liverpool az angol főműsor

Ma rangadók sora várja a szurkolókat Európa szinte minden jelentős bajnokságában. Itthon a fővárosi derbi, Angliában pedig a szezon egyik leginkább várt összecsapása kerül a középpontba, miközben a kontinens más pontjain a bajnoki hajrá feszültsége hatja át a mérkőzéseket.

A tavaszi szezon egyik legforróbb hétvégéjéhez érkezünk, ahol a tét és a presztízs egyszerre emeli magasra a hangulatot. A nagy múltú riválisok csatája mindig különleges, és ezen a vasárnapon több fronton is ilyen párharcokra számíthatunk. A magyar bajnokságtól a spanyol élvonalig minden ligában akad kiemelkedő mérkőzés, így a nézőknek bőven lesz miből válogatniuk a koradélelőttől késő estig tartó futballmaraton során.

Fizz Liga: jön a szezonzáró derbi

A Szusza Ferenc Stadionban rendezik a szezon harmadik Újpest–Ferencváros derbijét, amely hagyományosan az egész ország figyelmét magára vonzza. A lila-fehérek váltakozó teljesítménnyel érkeznek: az elmúlt meccseken győzelmek és vereségek váltották egymást. A zöld-fehérek ezzel szemben remek formában vannak, legutóbbi öt bajnokijukból négyet megnyertek.

A februárban, a Groupama Arénában lejátszott összecsapáson a Fradi magabiztosan, 3-0-ra győzött, ráadásul már a szünetig eldöntötte a mérkőzést. A lilák biztosan revansra éheznek saját közönségük előtt, különösen, mert ez a szezon utolsó hazai meccse.

Fizz Liga 32. forduló Újpest FC Ferencváros 2026. május 3. vasárnap 16:00 | Megyeri uti, Budapest Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Újpest FC: 0 (0%) Ferencváros: 24 (80%) Döntetlen: 6 (20%) Gólok Újpest FC: 14 Ferencváros: 63 Gólkülönbség: -49 Hazai győzelem Újpest FC: 0 Ferencváros: 17 Vendéggyőzelem Újpest FC: 0 Ferencváros: 7 Adatlap létrehozva: 2026.05.01.

A délutáni rangadót megelőzően a Paks a Debrecent fogadja. A tolnaiak kiváló sorozatban vannak: öt meccsük alatt csupán egyszer játszottak döntetlent, a többit megnyerték. A Debrecen ezzel szemben nehéz időszakon megy keresztül, ingadozó formával érkezik Paksra. Legutóbbi egymás elleni meccsükön a Loki otthon minimális különbséggel nyert, így a hazaiak célja egyértelműen a visszavágás.

Premier League: Manchesterben bizonyítanának Szoboszlaiék

Az angol bajnokság ezen a vasárnapon elsősorban a Manchester United és a Liverpool rangadója miatt vonzza a figyelmet. A Vörös Ördögök zsinórban három meccsen maradtak veretlenek, formájuk stabilizálódni látszik. A Liverpool, amelynek soraiban ott van a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, szintén magabiztos előjelekkel utazik Manchesterbe. Az ősszel, a Liverpoolban rendezett találkozón a United szerezte meg a három pontot egy szoros, 2-1-es sikerrel, így most a Pool keresi a visszavágás lehetőségét.

Az esti műsorban az Aston Villa a Tottenham Hotspurt látja vendégül. A birminghami csapat a közelmúltban vegyes eredményeket produkált, míg a Spurs sem dicsekedhet túlzott stabilitással, formájuk hullámzó. A januári bajnokin a Villa idegenben is felülmúlta ellenfelét 2-1-re, ráadásul már az első félidőben kétgólos előnyre tett szert.

Serie A: eldönti végre az Inter?

Az olasz élvonalban az Internazionale hazai pályán, a San Siróban fogadja a Parmát háromnegyed kilenctől. A nerazzurrók jó formában vannak, az utóbbi időszakban sorozatban győznek, csak egy-egy döntetlen szakította meg menetelésüket. A parmaiak teljesítménye hullámzó, nehéz vendégjátékra számíthatnak. A januári, fordított pályaválasztású meccsen az Inter simán nyert idegenben.

A kora esti sávban a Juventus a Hellas Veronát fogadja Torinóban. Az Öreg Hölgy formája stabil: döntetlenek és győzelmek váltják egymást, ami a bajnoki hajrában elfogadható teljesítmény. A Verona viszont súlyos válságban van, hosszú ideje nem tudott nyerni a bajnokságban. Az őszi összecsapás kettejük között döntetlennel zárult.

La Liga: Barcelonában a Real, de nem úgy

A spanyol bajnokság vasárnapi főműsoridei mérkőzése az Espanyol–Real Madrid összecsapás lesz Barcelonában. A katalán csapat ingadozó teljesítménnyel várja a Királyi Gárdát, amely az utóbbi hetekben szintén változó formát mutat. A madridiak az őszi szezonban, hazai pályán 2-0-ra nyertek, de az Espanyol saját stadionjában mindig veszélyes ellenfél.

Bundesliga:

A német bajnokságban a Borussia Dortmund délután fél hatkor lép pályára a Mönchengladbach ellen. A BVB jó szériával érkezik, bár az utóbbi időben akadtak kisebb döccenők is. A házigazda Gladbach viszont gyengélkedik, és egyelőre nem tud kilábalni hullámvölgyéből. A decemberi, dortmundi meccsen a hazaiak simán, 2-0-ra nyertek.

Az esti sávban az SC Freiburg a VfL Wolfsburgot fogadja. A hazaiak formája ingadozó, míg a Wolfsburg szintén hasonló cipőben jár, eredménysorát döntetlenek és vereségek tarkítják. Ősszel gólgazdag mérkőzést játszottak, akkor a Freiburg 4-3-ra győzött idegenben.

Ligue 1:

A francia élvonalban a Lyon a Rennes-t fogadja a Groupama Stadionban. Mindkét csapat remek formában várja a találkozót, a Lyon és a Rennes is magabiztosan gyűjtögeti a pontokat az utóbbi hetekben. Az őszi összecsapáson a Rennes otthon 3-1-re nyert, így a Lyon hazai pályán keresi a revans lehetőségét ezen a rangadón.

