Pénzben úszik majd a FIFA a vébére legvégére: brutális, mekkroa kaszálást jósolnak a szakértők

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság a sporttörténelem várhatóan legnyereségesebb eseménye lesz. A FIFA a négyéves ciklus végére 13 milliárd dolláros bevétellel számol, ami 73 százalékos növekedést jelent a katari tornához képest - tudósított a The Guardian.

A bevételi robbanás több tényezőre vezethető vissza. A mezőny 32-ről 48 csapatra bővült, a mérkőzések száma pedig 64-ről 104-re nőtt. Emellett a kezdési időpontok is kedvezőbbek az észak-amerikai és az európai piacok számára, mint négy évvel ezelőtt. A legnagyobb pénzforrást a globális televíziós közvetítési jogok jelentik, amelyek értéke meghaladja a katari 3,4 milliárd dollárt.

A FIFA ráadásul újításokat is bevezetett. A női világbajnokság közvetítési jogait most először értékesítették önálló termékként. A mérkőzések első tíz percének élő közvetítési jogát pedig a TikTokon és a YouTube-on is eladták, hogy a fiatalabb szurkolókat is elérjék.

A második legnagyobb bevételi forrást a jegyértékesítés és a vendéglátás, vagyis a VIP-szolgáltatások jelentik. Ezekből mintegy 3 milliárd dollár folyhat be, szemben a katari 950 millióval. A dinamikus árazás miatt a jegyárak az egekbe szöktek. A július 19-i döntőre a legolcsóbb belépő 4185 dollárba kerül a New Jersey-i MetLife Stadionban.

Ez az összeg hétszerese a 2022-es finálé legolcsóbb jegyének, és több mint negyvenszerese a 2024-es Európa-bajnokság döntőjére szóló legkedvezőbb árú belépőnek.

A Football Supporters Europe szurkolói szervezet az Európai Bizottsághoz benyújtott panaszában hívta fel a figyelmet az árak drasztikus emelkedésére. Közölték: egy mozgáskorlátozott szurkolónak legalább 6900 dollárt kellene csak jegyekre költenie, ha csapatát az első mérkőzéstől a döntőig követné. Ez az összeg a katari költségek ötszöröse.

A szponzori bevételek rekordszintű, 2,7 milliárd dolláros összeget hoznak a konyhára, amelyhez további 670 millió dollárnyi licencbevétel társul. A FIFA 16 globális partneri szerződést kötött, többek között olyan nagyvállalatokkal, mint az Adidas, az Aramco és a Coca-Cola. Emellett egy rugalmasabb kereskedelmi modellt is bevezettek, amelynek keretében a szponzorok az alapjogok mellé különböző kiegészítő csomagokat is vásárolhatnak.

A szervezet a vancouveri tanácsülésén 15 százalékkal, összesen 871 millió dollárra emelte a díjazási alapot. Ennek köszönhetően mind a 48 résztvevő csapat legalább 12,5 millió dollárt kap. A nemzeti szövetségek ugyanakkor elégedetlenek. Többen attól tartanak, hogy ráfizetnek a tornára, különösen az Egyesült Államokban érvényes szigorú adóterhek miatt.

Míg maga a FIFA 1994 óta adómentességet élvez az országban, a tagszövetségekre és a játékosokra alapvetően 21, illetve 37 százalékos szövetségi adó vonatkozna, amelyet helyi és állami adók is kiegészítenek. Bár a FIFA végül sikerrel járt a szövetségi adómentesség kiharcolásában a résztvevők számára, az állami és városi adók terhe helyszínenként továbbra is eltérő marad.

EZ IS ÉRDEKELHET Meghátrálni látszanak az amerikaiak adóügyben: mégsem lesz pénzügyi csőd a vébé a résztvevőknek? A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra.

A rendező városok és a FIFA között is komoly feszültségek alakultak ki. A nemzetközi szervezet lefölözi a közvetítési, a szponzori és a jegybevételeket, sőt még a stadionok parkolási díjait is. Eközben a biztonsági és a közlekedési költségek teljes egészében a házigazda városokat terhelik. New Jersey kormányzója nyilvánosan is bírálta a FIFA-t, amiért az nem hajlandó hozzájárulni a közlekedési kiadásokhoz.

Erre válaszul a helyi közlekedési vállalat, az NJ Transit 150 dolláros oda-vissza jegyárat vezetett be a Manhattan és a stadion közötti útvonalra. A magas terhek miatt több város visszamondta vagy jelentősen lecsökkentette a hivatalos FIFA-szurkolói fesztiválok megrendezését. A New York-i rendezvényt például teljesen törölték, és mindössze Philadelphia, valamint Houston vállalta a teljes, 39 napos program lebonyolítását.