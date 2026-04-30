Megúszhatja a portugál focihacker? Felmentette a bíróság a focivilágot felforgató portugált

A testület érvénytelennek minősítette a vádakat, mivel azok egy korábban már jogerősen lezárt ügyre vonatkoztak - tudósított a The Guardian.

A Football Leaks kiszivárogtatásairól ismert Rui Pintót egy portugál bíróság felmentette a második ellene indított perben. A 37 éves portugál hacker ellen 2025 januárja óta folyt tárgyalás 241 rendbeli jogosulatlan hozzáférés vádjával. Az ügyészség szerint Pinto többek között a Benfica, más portugál sportszervezetek, ügyvédi irodák, ügyészségi tisztviselők és az adóhatóság e-mail-fiókjait törte fel.

A bíróság azonban megállapította, hogy a vádpontok egy már lezárt eljáráshoz kapcsolódnak. Pintót 2023 szeptemberében ugyanis már elítélték kiberbűncselekmények sorozatáért és egy sportbefektetési alap elleni zsarolási kísérletért. Ekkor négyéves felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A bíróság szerint az ügyészség "eljárási erőszakot" követett el, és megsértette a vádlott jogait.

Pinto 2015 végétől kezdett dokumentumokat közzétenni az interneten. A 2015 és 2018 közötti időszakban összesen 18,6 millió iratot osztott meg online, valamint egy európai lapokból álló konzorciummal. A kiszivárogtatások megrázták a futball világát. Napvilágra kerültek többek között Lionel Messi és Neymar fizetési adatai, valamint nyilvánosságot kapott egy Cristiano Ronaldo elleni nemi erőszak vádja is, amelyet később egy amerikai bíróság elutasított.

Pintót 2019 januárjában tartóztatták le Budapesten a magyar hatóságok, miután Portugália a kiadatását kérte. Több mint egy évet töltött előzetes letartóztatásban, mire beleegyezett, hogy más ügyekben együttműködik a hatóságokkal, és hozzáférést biztosít a titkosított adataihoz. Portugáliában azóta kettős státuszt tölt be: egyszerre vádlott és védett tanú. Emellett más európai országok, köztük Franciaország nyomozóival is együttműködött.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Franciaországban 2023-ban hatéves felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a Paris Saint-Germain vezetőinek e-mail-fiókjaihoz való illetéktelen hozzáférés miatt. Pinto áll a 2020-ban publikált "Luanda Leaks" nyomozás mögött is. Ez a kiszivárogtatás Isabel dos Santosnak, Angola 38 évig hatalmon lévő volt elnöke lányának üzleti ügyeit tárta fel.