Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.
Megúszhatja a portugál focihacker? Felmentette a bíróság a focivilágot felforgató portugált
A testület érvénytelennek minősítette a vádakat, mivel azok egy korábban már jogerősen lezárt ügyre vonatkoztak - tudósított a The Guardian.
A Football Leaks kiszivárogtatásairól ismert Rui Pintót egy portugál bíróság felmentette a második ellene indított perben. A 37 éves portugál hacker ellen 2025 januárja óta folyt tárgyalás 241 rendbeli jogosulatlan hozzáférés vádjával. Az ügyészség szerint Pinto többek között a Benfica, más portugál sportszervezetek, ügyvédi irodák, ügyészségi tisztviselők és az adóhatóság e-mail-fiókjait törte fel.
A bíróság azonban megállapította, hogy a vádpontok egy már lezárt eljáráshoz kapcsolódnak. Pintót 2023 szeptemberében ugyanis már elítélték kiberbűncselekmények sorozatáért és egy sportbefektetési alap elleni zsarolási kísérletért. Ekkor négyéves felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A bíróság szerint az ügyészség "eljárási erőszakot" követett el, és megsértette a vádlott jogait.
Pinto 2015 végétől kezdett dokumentumokat közzétenni az interneten. A 2015 és 2018 közötti időszakban összesen 18,6 millió iratot osztott meg online, valamint egy európai lapokból álló konzorciummal. A kiszivárogtatások megrázták a futball világát. Napvilágra kerültek többek között Lionel Messi és Neymar fizetési adatai, valamint nyilvánosságot kapott egy Cristiano Ronaldo elleni nemi erőszak vádja is, amelyet később egy amerikai bíróság elutasított.
Pintót 2019 januárjában tartóztatták le Budapesten a magyar hatóságok, miután Portugália a kiadatását kérte. Több mint egy évet töltött előzetes letartóztatásban, mire beleegyezett, hogy más ügyekben együttműködik a hatóságokkal, és hozzáférést biztosít a titkosított adataihoz. Portugáliában azóta kettős státuszt tölt be: egyszerre vádlott és védett tanú. Emellett más európai országok, köztük Franciaország nyomozóival is együttműködött.
Franciaországban 2023-ban hatéves felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a Paris Saint-Germain vezetőinek e-mail-fiókjaihoz való illetéktelen hozzáférés miatt. Pinto áll a 2020-ban publikált "Luanda Leaks" nyomozás mögött is. Ez a kiszivárogtatás Isabel dos Santosnak, Angola 38 évig hatalmon lévő volt elnöke lányának üzleti ügyeit tárta fel.
A FIFA az utolsó pillanatban harcolhatja ki a szövetségi adómentességet mind a 48 résztvevő nemzeti szövetség számára a nyári világbajnokságra.
Hol áll meg a United brutális költekezése? Tavaly már megvették a fiatal sztárt, de még költeni kell rá
A szlovén csatárért már tavaly nyáron is mélyen a zsebébe nyúlt a manchesteri klub, de a pénzköltés itt nem áll meg.
A West Ham United nem hajlandó átadni a stadionját a verseny idejére, mivel az esemény a labdarúgószezon elejére esne.
Dühöng Guardiola és a csapata is: a finisben szervezik át a bajnoki menetrendet a Premier League-ben
A Manchester City nehéz helyzetbe került a bajnoki hajrában: a klub május közepén mindössze tizenegy nap alatt négy mérkőzést kénytelen lejátszani.
Száz forint a belépő a szombati meccsre: különleges akcióval köszöni meg az NB I-es csapat a szurkolást
Jelképes, 100 forintos jegyárakkal köszöni meg szurkolóinak a kitartást a Kolorcity Kazincbarcika SC.
Kilencvenkét éves korában, Los Angeles-i otthonában április 27-én elhunyt Domján Árpád válogatott vízilabdázó.
Josh Mauro-t nem draftolták, mégis jelentős karriert futott be a profi amerikaifutball-bajnokságban.
A nyári labdarúgó-világbajnokságon azonnali piros lappal sújthatják azokat a játékosokat, akik ellenfelükkel szemben eltakarják a szájukat, vagy tiltakozásul elhagyják a pályát.
Az Atlético Madrid a Bajnokok Ligája idei kiírásában még veretlen Arsenalt fogadja az elődöntő szerdai első mérkőzésén.
Az együttessel kilenc és fél év alatt hat bajnoki címet, egy Bajnokok Ligáját, valamint számos további trófeát nyert
Militão még egy hete sérült meg, és már a műtéten is túl van, de egészen októberig tarthat a felépülése.
A Red Bull Salzburg különleges akcióval készül a bajnoki címért vívott sorsdöntő hazai meccsére: ingyen sört kínálnak a piros-fehérben érkező szurkolóknak.
Anthony Joshua és Tyson Fury végre aláírta a szerződést a brit ökölvívás egyik legtöbbet emlegetett, számtalanszor elhalasztott összecsapására.
A FIFA a tervek szerint módosítja a sárga lapok miatti eltiltások szabályait a nyári világbajnokságon.
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
A lábbelit a német diszkontlánc akciós soráról szerezte be, mindössze 39,99 fontért.
Beau Greaves történelmet írt dartsban: a 22 éves angol játékos lett az első nő, aki PDC-ranglistatornát nyert.
Bár a bajorok remek formában, a párizsiak elleni ötmérkőzéses győzelmi szériával a hátuk mögött várják az összecsapást, eltiltás miatt nélkülözniük kell vezetőedzőjüket.
A döntés a jelenleg ideiglenes megbízatással dolgozó Michael Carrick és a Paris Saint-Germain élén álló Luis Enrique között dőlhet el a Manchester Unitednél.
