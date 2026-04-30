2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Bíró kalapács Justice ügyvédek, Üzletasszony öltönyben vagy ügyvéd, Tanácsadás és jogi szolgáltatások koncepció.
Sport

Megúszhatja a portugál focihacker? Felmentette a bíróság a focivilágot felforgató portugált

Pénzcentrum
2026. április 30. 15:43

A testület érvénytelennek minősítette a vádakat, mivel azok egy korábban már jogerősen lezárt ügyre vonatkoztak - tudósított a The Guardian.

A Football Leaks kiszivárogtatásairól ismert Rui Pintót egy portugál bíróság felmentette a második ellene indított perben. A 37 éves portugál hacker ellen 2025 januárja óta folyt tárgyalás 241 rendbeli jogosulatlan hozzáférés vádjával. Az ügyészség szerint Pinto többek között a Benfica, más portugál sportszervezetek, ügyvédi irodák, ügyészségi tisztviselők és az adóhatóság e-mail-fiókjait törte fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bíróság azonban megállapította, hogy a vádpontok egy már lezárt eljáráshoz kapcsolódnak. Pintót 2023 szeptemberében ugyanis már elítélték kiberbűncselekmények sorozatáért és egy sportbefektetési alap elleni zsarolási kísérletért. Ekkor négyéves felfüggesztett börtönbüntetést kapott. A bíróság szerint az ügyészség "eljárási erőszakot" követett el, és megsértette a vádlott jogait.

Pinto 2015 végétől kezdett dokumentumokat közzétenni az interneten. A 2015 és 2018 közötti időszakban összesen 18,6 millió iratot osztott meg online, valamint egy európai lapokból álló konzorciummal. A kiszivárogtatások megrázták a futball világát. Napvilágra kerültek többek között Lionel Messi és Neymar fizetési adatai, valamint nyilvánosságot kapott egy Cristiano Ronaldo elleni nemi erőszak vádja is, amelyet később egy amerikai bíróság elutasított.

Pintót 2019 januárjában tartóztatták le Budapesten a magyar hatóságok, miután Portugália a kiadatását kérte. Több mint egy évet töltött előzetes letartóztatásban, mire beleegyezett, hogy más ügyekben együttműködik a hatóságokkal, és hozzáférést biztosít a titkosított adataihoz. Portugáliában azóta kettős státuszt tölt be: egyszerre vádlott és védett tanú. Emellett más európai országok, köztük Franciaország nyomozóival is együttműködött.

Franciaországban 2023-ban hatéves felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték a Paris Saint-Germain vezetőinek e-mail-fiókjaihoz való illetéktelen hozzáférés miatt. Pinto áll a 2020-ban publikált "Luanda Leaks" nyomozás mögött is. Ez a kiszivárogtatás Isabel dos Santosnak, Angola 38 évig hatalmon lévő volt elnöke lányának üzleti ügyeit tárta fel.
Címlapkép: Getty Images
#internet #kiberbűnözés #hacker #sport #bíróság #ítélet #labdarúgás #bűnügy #cristiano ronaldo #lionel messi #paris saint-germain

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
16:34
16:13
16:05
15:43
15:26
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árrés
a kereskedelmi áruknál a beszerzési és a fogyasztói ár különbözete.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
