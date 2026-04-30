sport, sportlétesítmény, labdarúgás, kispad
Sport

Itt az újabb PL-es edzőmenesztés: a kieső csapat köszönt el edzőjétől

Pénzcentrum
2026. április 30. 14:14

Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.

Négy fordulóval a bajnokság vége előtt menesztették Scott Parkert, a Premier League-ből biztosan kieső Burnley vezetőedzőjét. A klub pénteki közleménye szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést a szakemberrel.

Parker az előző idényben még történelmi teljesítménnyel juttatta fel a csapatot az élvonalba. Egy 33 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatot produkáltak, amely során az együttes rekordot jelentő 30 alkalommal nem kapott gólt.  Az első osztályban azonban a Burnley végig a bennmaradásért küzdött. Végül már matematikailag is biztossá vált, hogy búcsúzniuk kell a Premier League-től. A hátralévő négy bajnoki mérkőzésen Mike Jackson irányítja az utolsó előtti helyen álló együttest.

Piaci érték: 252,65M €
Jelenlegi helyezés: #19
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
18.
Tottenham Hotspur
33
7
10
16
42
53
-11
31
19.
Burnley
34
4
8
22
34
68
-34
20
20.
Wolverhampton
33
3
8
22
24
61
-37
17
A Burnley története során már ötödször esett ki a legmagasabb osztályból, a szakértők egyöntetűen "jojócsapatnak" nevezik. Erről korábban írtunk:

Megint kizúgott a jojócsapat: vajon vége lesz valaha az ide-oda menetelésüknek?
A Burnley ismét – immár ötödik alkalommal – búcsúzott a Premier League-től azután, hogy szerdán este kikapott a bajnoki címre gőzerővel hajtó Manchester Citytől.
