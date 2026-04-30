Itt az újabb PL-es edzőmenesztés: a kieső csapat köszönt el edzőjétől
Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.
Négy fordulóval a bajnokság vége előtt menesztették Scott Parkert, a Premier League-ből biztosan kieső Burnley vezetőedzőjét. A klub pénteki közleménye szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést a szakemberrel.
Parker az előző idényben még történelmi teljesítménnyel juttatta fel a csapatot az élvonalba. Egy 33 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatot produkáltak, amely során az együttes rekordot jelentő 30 alkalommal nem kapott gólt. Az első osztályban azonban a Burnley végig a bennmaradásért küzdött. Végül már matematikailag is biztossá vált, hogy búcsúzniuk kell a Premier League-től. A hátralévő négy bajnoki mérkőzésen Mike Jackson irányítja az utolsó előtti helyen álló együttest.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
18.
Tottenham Hotspur
|
33
|
7
|
10
|
16
|
42
|
53
|
-11
|
31
|
19.
Burnley
|
34
|
4
|
8
|
22
|
34
|
68
|
-34
|
20
|
20.
Wolverhampton
|
33
|
3
|
8
|
22
|
24
|
61
|
-37
|
17
A Burnley története során már ötödször esett ki a legmagasabb osztályból, a szakértők egyöntetűen "jojócsapatnak" nevezik. Erről korábban írtunk:
