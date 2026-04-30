Itt az újabb PL-es edzőmenesztés: a kieső csapat köszönt el edzőjétől

Parkert tavaly még rekordot jelentő teljesítmény miatt istenítették a szurkolók, a mostani kieséssel viszont elfogyott a vezetőség türelme.

Négy fordulóval a bajnokság vége előtt menesztették Scott Parkert, a Premier League-ből biztosan kieső Burnley vezetőedzőjét. A klub pénteki közleménye szerint közös megegyezéssel bontottak szerződést a szakemberrel.

Parker az előző idényben még történelmi teljesítménnyel juttatta fel a csapatot az élvonalba. Egy 33 mérkőzésből álló veretlenségi sorozatot produkáltak, amely során az együttes rekordot jelentő 30 alkalommal nem kapott gólt. Az első osztályban azonban a Burnley végig a bennmaradásért küzdött. Végül már matematikailag is biztossá vált, hogy búcsúzniuk kell a Premier League-től. A hátralévő négy bajnoki mérkőzésen Mike Jackson irányítja az utolsó előtti helyen álló együttest.

Burnley
Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #19 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 18. Tottenham Hotspur 33 7 10 16 42 53 -11 31 19. Burnley 34 4 8 22 34 68 -34 20 20. Wolverhampton 33 3 8 22 24 61 -37 17

A Burnley története során már ötödször esett ki a legmagasabb osztályból, a szakértők egyöntetűen "jojócsapatnak" nevezik.