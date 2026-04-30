Rangadók és bajnoki csaták Európában: tüzes hétvége vár a futballrajongókra

A május eleji hétvégén egymást érik a rangadók Európa topligáiban. A Premier League-ben az angol futball legnagyobb presztízsmérkőzése, a Manchester United–Liverpool derbi kerül a fókuszba, a Bundesligában a Leverkusen a Leipziget fogadja, míg a La Ligában a magabiztosan listavezető Barcelona, a Serie A-ban pedig a címvédő Inter is pályára lépnek.

Az előttünk álló hétvége valódi csemege a labdarúgás szerelmeseinek. Angliában a szezon egyik legváratlanul kiélezett rangadóját rendezik: a harmadik helyezett Manchester United az ötödik Liverpool ellen bizonyíthat, miközben mindkét csapat formája erősen hullámzó.

A Bundesligában két komoly erő, a Bayer Leverkusen és az RB Leipzig csap össze, utóbbi ötmeccses győzelmi sorozattal érkezik. Spanyolországban a Barcelona folytathatja menetelését, az olasz élvonalban pedig az Inter fogadja a Parmát, hogy tovább növelje előnyét a tabella élén.

Premier League: az Old Trafford lángra lobban

A hétvége vitathatatlan csúcspontja a vasárnap 16:30-kor kezdődő Manchester United–Liverpool összecsapás. A két örök rivális idén szokatlan helyzetben találkozik: a United 58 ponttal a harmadik, a Liverpool 55 ponttal az ötödik helyen áll.

Mindkét gárda formája hullámzó: a hazaiak az elmúlt öt bajnokijukon győzelem, vereség, döntetlen, győzelem, vereség sorozatot produkáltak, míg a vendégek két győzelem után egy vereséggel és egy döntetlennel folytatták. Az Old Traffordon óriási a tét: a vesztes komolyan veszélybe sodorhatja Bajnokok Ligája-kvalifikációs reményeit.

Szintén vasárnap, 20:00-kor rendezik az Aston Villa–Tottenham mérkőzést. A Villa a negyedik helyen áll 58 ponttal, igaz, egy meccsel többet játszott a harmadik Unitednél. A Spurs katasztrofális szezont fut: mindössze 31 ponttal a kiesés ellen küzd, és az utóbbi öt találkozójukból négyen vereséget szenvedtek vagy döntetlenre végeztek. A hazaiak számára kötelező a győzelem, ha életben akarják tartani dobogós reményeiket.

Szombaton az Arsenal is pályára lép: 18:30-kor a Fulhamet fogadja. Az Ágyúsok 70 ponttal, a listavezető Manchester Cityvel azonos pontszámmal állnak, három győzelem után azonban két vereséget is elszenvedtek. A Fulham elleni sikerrel ismét nyomást helyezhetnének a Cityre.

A forduló további meccsei:

La Liga: tovább nyomna a barcelonai henger

A spanyol élvonalban a Barcelona fantasztikus formában van: öt egymást követő győzelemmel a háta mögött, 85 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát. Szombaton 21:00-kor az Osasuna vendégeként lép pályára Pamplonában: a hazaiak a középmezőnyben helyezkednek el, és bár otthon mindig veszélyesek, a katalánokat aligha lesz esélyük megállítani. Az őszi találkozón a Barca simán, 2–0-ra nyert.

Vasárnap 21:00-kor az Espanyol–Real Madrid meccs zárja a fordulót. A Királyi Gárda 74 ponttal a második helyen áll, de a Barcelonával szembeni hátrány már 11 pont, így elsősorban a pozíciójuk bebiztosítása a cél. A Real formája nem ideális: az utóbbi öt meccsükből kettő döntetlen és egy vereség, ami Ancelotti számára aggodalomra ad okot. Az Espanyol a kiesés ellen küzd, így hazai pályán mindent belead majd.

La Liga: tovább nyomna a barcelonai henger

A forduló további meccsei:

Bundesliga: Leverkusenbe mennek Gulácsiék

A német élvonal legnagyobb rangadóját szombaton 18:30-kor rendezik: a Bayer Leverkusen az RB Leipziget fogadja. A Leipzig elképesztő formában van, ötmeccses győzelmi sorozattal érkezik, miközben a házigazda Leverkusen is magabiztosan teljesít három győzelemmel és egy döntetlennel. A két csapat decemberi összecsapását a Leverkusen nyerte 3–1-re idegenben, így a Leipzig revansra éhes. A meccs kimenetele kulcsfontosságú lehet a dobogós helyezések szempontjából.

A Bayern München számára rutinfeladatnak tűnik a szombat 15:30-kor kezdődő, Heidenheim elleni hazai meccs. A bajorok ötmeccses győzelmi sorozatban vannak, és az őszi találkozón 4–0-ra győztek idegenben. A Heidenheim formája vegyes, így nagy meglepetés nem várható az Allianz Arénában.

A forduló további meccsei:

Serie A: az Inter a bajnoki cím felé száguld

Az olasz bajnokságban az Inter 79 ponttal magabiztosan vezet, vasárnap 20:45-kor a Parma ellen folytathatja menetelését hazai pályán. A milánóiak formája kiváló: az utóbbi öt meccsükből hármat megnyertek, kettőt döntetlenre hoztak. A Parma a középmezőnyben helyezkedik el, és bár legutóbb két győzelmet aratott, az Inter ellen aligha tud majd pontot rabolni. A januári összecsapást az Inter 2–0-ra nyerte.

Szombaton 20:45-kor az Atalanta–Genoa meccs is figyelemre méltó. A bergamóiak a hetedik helyen állnak 54 ponttal, formájuk azonban hullámzó: az utóbbi öt meccsükből kettőt elveszítettek. A Genoa a tabella alsó felében található, és szintén gyengélkedik, így ez a találkozó bármelyik irányba eldőlhet.

A forduló további meccsei:

Ligue 1: a PSG hazai pályán menetelne tovább

A francia élvonalban a Paris Saint-Germain szombaton 17:00-kor a Lorient ellen lép pályára a Parc des Princes-ben. A párizsiak 66 ponttal vezetik a tabellát, és az utóbbi öt meccsükből négyet megnyertek. A Lorient a középmezőnyben található, de gyenge formában van, így a hazai győzelem borítékolhatónak tűnik.

Vasárnap 20:45-kor a Lyon–Rennes összecsapás lehet a forduló legizgalmasabb meccse. A Lyon 57 ponttal a harmadik helyen áll, és legutóbb három egymást követő győzelmet ünnepelhetett. A Rennes az ötödik 53 ponttal, és szintén remek formában van: négy győzelmet és egy döntetlent ért el az utóbbi öt fordulóban. Az őszi mérkőzést a Rennes nyerte 3–1-re, így a Lyon hazai pályán revansra készül.

A forduló további meccsei: