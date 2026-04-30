Kiélezett hajrá a Fizz Ligában: a hétvégén eldől a bajnoki cím?

2026. április 30. 07:00

A Fizz Liga 32. fordulójában a bajnoki címért folyó küzdelem is rendkívül kiélezett, a Győr és a Ferencváros versenyfutása mellett több rangadó is döntő jelentőségű lehet.

Mindössze két forduló maradt hátra a hazai első osztályú bajnokság (Fizz Liga) idei kiírásából, így rendkívül izgalmas hétvége elé néznek a magyar labdarúgás kedvelői. A bajnoki cím sorsa szempontjából kulcsfontosságú budapesti derbi mellett a tabella minden szakaszán kiélezett küzdelmek várhatók.

Közben a Győri ETO megőrizheti éllovas pozícióját a Ferencváros előtt, sőt: szerencsés esetben a győriek már ezen a hétvégén bajnoki címet ünnepelhetnek. A 32. forduló mérkőzései már pénteken elkezdődnek, és vasárnap estig tartanak.

Jön a derbi, ami a bajnoki címről dönthet

A hétvége leginkább várt összecsapása a vasárnap délutáni Újpest–Ferencváros rangadó lesz. A zöld-fehérek az elmúlt hetekben remek formát mutatnak, az utolsó öt meccsükből hármat megnyertek. A februári, hazai pályán aratott 3–0-s sikerük után most idegenben is bizonyíthatnak riválisuk ellen.

Az Újpest a tabella hetedik helyén áll, és bár az utóbbi időben hullámzó teljesítményt nyújtott, hazai pályán mindig veszélyes ellenfél. A Ferencváros számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése, hogy lépést tartson a Győri ETO-val a bajnoki címért folytatott versenyfutásban.

Fizz Liga 32. forduló
Újpest FC
Ferencváros
2026. május 3. vasárnap 16:00
Megyeri uti, Budapest
Egymás elleni statisztika: 30 meccs
Győzelem
  Újpest FC: 0 (0%)
  Ferencváros: 24 (80%)
  Döntetlen: 6 (20%)
Gólok
  Újpest FC: 14
  Ferencváros: 63
Gólkülönbség: -49
Hazai győzelem
  Újpest FC: 0
  Ferencváros: 17
Vendéggyőzelem
  Újpest FC: 0
  Ferencváros: 7
Adatlap létrehozva: 2026.04.29.

Abban az esetben ugyanis, ha a Fradi nem tudja elhozni a Megyeri útról a három pontot, a Győr pedig nyerni tud szombaton, akkor utóbbi az idei bajnok, megszakítva a ferencvárosiak hosszú évek óta tartó hegemóniáját.

Nem nehéz a bajnokspiráns dolga: győzni kell!

A listavezető Győri ETO szombat este fogadja a már kiesett Diósgyőrt. A győriek lenyűgöző formában vannak: az utolsó öt mérkőzésükön négy győzelmet és egy döntetlent értek el.

A miskolciak ezzel szemben súlyos válságban vannak, az elmúlt öt fordulóban mindössze egy győzelmet szereztek. Korábban az is végleges ténnyé vált, hogy a DVTK három szezon után ősszel újra a másodosztályban kezdi az idényt.

A februári, diósgyőri egymás elleni mérkőzésen 1–1-es döntetlen született, a jelenlegi formakülönbség alapján azonban a hazaiak egyértelmű esélyesnek számítanak.

Küzdelem Európáért

A negyedik helyen álló ZTE hazai pályán fogadja a hatodik Puskás Akadémiá a forduló pénteki nyitányán. A zalaiak a februárban aratott idegenbeli győzelmük után most otthon is nyerni szeretnének.

A Paksi és a harmadik helyezett Debrecen összecsapása szintén fontos pontokat érhet a nemzetközi kupaszereplésért folytatott harcban.

MTK–Nyíregyháza a középmezőnyben

Az MTK és a Nyíregyháza szombat délutáni összecsapása két hasonló erőt képviselő, a tabella második felében tanyázó csapat mérkőzése lesz. Mindkét együttes szeretné biztosítani bennmaradását, és távolodni a kieső zónától. A februári egymás elleni mérkőzésen a Nyíregyháza meglepetésre 4–2-re győzött hazai pályán, az MTK így hazai közönsége előtt revansra készülhet.
