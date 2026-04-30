Kiélezett hajrá a Fizz Ligában: a hétvégén eldől a bajnoki cím?

A Fizz Liga 32. fordulójában a bajnoki címért folyó küzdelem is rendkívül kiélezett, a Győr és a Ferencváros versenyfutása mellett több rangadó is döntő jelentőségű lehet.

Mindössze két forduló maradt hátra a hazai első osztályú bajnokság (Fizz Liga) idei kiírásából, így rendkívül izgalmas hétvége elé néznek a magyar labdarúgás kedvelői. A bajnoki cím sorsa szempontjából kulcsfontosságú budapesti derbi mellett a tabella minden szakaszán kiélezett küzdelmek várhatók.

Közben a Győri ETO megőrizheti éllovas pozícióját a Ferencváros előtt, sőt: szerencsés esetben a győriek már ezen a hétvégén bajnoki címet ünnepelhetnek. A 32. forduló mérkőzései már pénteken elkezdődnek, és vasárnap estig tartanak.

Jön a derbi, ami a bajnoki címről dönthet

A hétvége leginkább várt összecsapása a vasárnap délutáni Újpest–Ferencváros rangadó lesz. A zöld-fehérek az elmúlt hetekben remek formát mutatnak, az utolsó öt meccsükből hármat megnyertek. A februári, hazai pályán aratott 3–0-s sikerük után most idegenben is bizonyíthatnak riválisuk ellen.

Az Újpest a tabella hetedik helyén áll, és bár az utóbbi időben hullámzó teljesítményt nyújtott, hazai pályán mindig veszélyes ellenfél. A Ferencváros számára létfontosságú lenne a három pont megszerzése, hogy lépést tartson a Győri ETO-val a bajnoki címért folytatott versenyfutásban.

Fizz Liga 32. forduló Újpest FC Ferencváros 2026. május 3. vasárnap 16:00 | Megyeri uti, Budapest Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Újpest FC: 0 (0%) Ferencváros: 24 (80%) Döntetlen: 6 (20%) Gólok Újpest FC: 14 Ferencváros: 63 Gólkülönbség: -49 Hazai győzelem Újpest FC: 0 Ferencváros: 17 Vendéggyőzelem Újpest FC: 0 Ferencváros: 7 Adatlap létrehozva: 2026.04.29.

Abban az esetben ugyanis, ha a Fradi nem tudja elhozni a Megyeri útról a három pontot, a Győr pedig nyerni tud szombaton, akkor utóbbi az idei bajnok, megszakítva a ferencvárosiak hosszú évek óta tartó hegemóniáját.

Nem nehéz a bajnokspiráns dolga: győzni kell!

A listavezető Győri ETO szombat este fogadja a már kiesett Diósgyőrt. A győriek lenyűgöző formában vannak: az utolsó öt mérkőzésükön négy győzelmet és egy döntetlent értek el.

A miskolciak ezzel szemben súlyos válságban vannak, az elmúlt öt fordulóban mindössze egy győzelmet szereztek. Korábban az is végleges ténnyé vált, hogy a DVTK három szezon után ősszel újra a másodosztályban kezdi az idényt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A februári, diósgyőri egymás elleni mérkőzésen 1–1-es döntetlen született, a jelenlegi formakülönbség alapján azonban a hazaiak egyértelmű esélyesnek számítanak.

Küzdelem Európáért

A negyedik helyen álló ZTE hazai pályán fogadja a hatodik Puskás Akadémiá a forduló pénteki nyitányán. A zalaiak a februárban aratott idegenbeli győzelmük után most otthon is nyerni szeretnének.

A Paksi és a harmadik helyezett Debrecen összecsapása szintén fontos pontokat érhet a nemzetközi kupaszereplésért folytatott harcban.

MTK–Nyíregyháza a középmezőnyben

Az MTK és a Nyíregyháza szombat délutáni összecsapása két hasonló erőt képviselő, a tabella második felében tanyázó csapat mérkőzése lesz. Mindkét együttes szeretné biztosítani bennmaradását, és távolodni a kieső zónától. A februári egymás elleni mérkőzésen a Nyíregyháza meglepetésre 4–2-re győzött hazai pályán, az MTK így hazai közönsége előtt revansra készülhet.