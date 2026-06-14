2026. június 14. vasárnap Vazul
25 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
HAI
Haiti 0 1 Skócia
SCO
 Vége
C csoport
AUS
Ausztrália 2 0 Törökország
TUR
 Vége
D csoport
GER
Németország Curaçao
CUW
 Ma 19:00
E csoport
NED
Hollandia Japán
JPN
 Ma 22:00
F csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
kosárlabda, labdát tartó férfi kezek, sport, NBA, NBA
Sport

Kiböjtölték, de megvan: 53 év után újra NBA-bajnok a New York Knicks

Pénzcentrum
2026. június 14. 11:44

Megint egy látványos fordítást hoztak a new york-iak a San Antonio Spurs ellen, és megszerezték a franchise történelmének harmadik bajnoki címét.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Ötvenhárom év után ismét bajnok lett a New York Knicks, miután a csapat a San Antonio Spurs elleni negyedik győzelmével, 4–1-es összesítéssel megnyerte az NBA döntőjét - elsősorban Jalen Brunson 45 pontos, bravúros teljesítményének köszönhetően.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Knicks idegenben, a San Antonio-i Frost Bank Centerben zárta le a párharcot: egy újabb látványos fordítást bemutatva 94–90-re győzött. A Spurs ezúttal is magabiztosan kezdett, hiszen az első negyedben 23–13-ra vezetett, a második negyed közepére pedig már 16 pontos előnyt épített ki. A New York-iak rendkívül gyengén céloztak az összecsapás elején, mezőnykosár-kísérleteik alig ötödét értékesítették az első játékrészben (4/22), ráadásul később Karl-Anthony Towns is kipontozódott.

A fordulópontot Brunson elképesztő pontszerző sorozata hozta el, amely a második negyedben vette kezdetét, és egészen a záró percekig tartott. A 45 pontos teljesítményt nyújtó játékos a döntő legértékesebb tagjának járó MVP-díjat is átvehette. A mérkőzés után a könnyeivel küszködő Brunson elmondta, hogy még maga sem fogta fel az eredményt, de valahányszor leírták őket, mindig találtak megoldást a nehézségekre. A Spurs oldalán a húszéves újonc, Dylan Harper 25 pontot szerzett, és a sorsdöntő harmadik negyedben elért kilenc egymást követő pontjával ismét 15 egységre növelte csapata előnyét, ám a Knicksnek erre is volt válasza.

A találkozó egyik kulcsmomentuma az volt, amikor Brunson egy hárompontos kísérlet után Victor Wembanyama érintését követően szerencsétlenül érkezett a bokájára. A Knicks stábja dobóhibát és sportszerűtlen szabálytalanságot reklamált – amelynek megítélése esetén Wembanyama a korábbi büntetőpontjai miatt automatikus, egymérkőzéses eltiltást kapott volna –, ám a játékvezetők sípja néma maradt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A záró öt percben Brunson szinte egyedül tartotta életben a csapatát, negyvenedik pontját egy sikeres betörésből szerezte meg, ami egyúttal a Knicks zsinórban elért tizedik pontját jelentette, majd nem sokkal később a vezetést is kicsikarta az együttesének. A Spurs játéka az utolsó percekben kapkodóvá vált, így már nem tudták megfordítani az összecsapást. Bár a texasi gárda a párharc mind az öt mérkőzésén kétszámjegyű előny birtokában volt, egyszer sem tudta megtartani a vezetést.

A döntő minden idők egyik legmagasabb nézettségét produkálta, a negyedik mérkőzést például 1998 óta nem követték ennyien figyelemmel a televíziós közvetítésen keresztül. A szombati sorsdöntő összecsapást Harry herceg is a helyszínről kísérte figyelemmel. A Knicks az 1973-as sikere óta nem nyert bajnokságot, így most története harmadik NBA-címét ünnepelhette, amelyet ráadásul úgy hódított el, hogy a finálé mind az öt mérkőzésén jelentős hátrányból fordítva diadalmaskodott.
Címlapkép: Getty Images
#televízió #sport #rekord #siker #győzelem #kosárlabda #NBA #döntő #bajnoki #amerikai sportok

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:25
12:03
11:44
11:33
11:01
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 14.
Súlyos terhet rakott a magyar vállalkozók vállára a rendszerváltás: most üthet vissza a „megoldjuk okosban” kultúrája
2026. június 13.
Felőrli a brutális nyomás és a problémás közeg a magyar sporttehetségeket: sokukat csak eszközként kezelik
2026. június 13.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható szúnyogriasztókról: ezt mindenkinek tudnia kell a leggyakoribb hatóanyagokról
2026. június 13.
Több 10 ezer magyar követ egy influenszert, aki nem is létezik: a mesterséges intelligencia alkotta meg
2026. június 12.
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 14. vasárnap
Vazul
24. hét
Június 14.
A véradók világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
4 napja
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
3
7 napja
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
4
2 napja
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
5
1 hete
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA tulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 14. 10:01
Százéves pajta mélyén készül az Őrség legnagyobb kincse: megmutatjuk a zöld arany titkát + Videó
Pénzcentrum  |  2026. június 14. 06:03
Súlyos terhet rakott a magyar vállalkozók vállára a rendszerváltás: most üthet vissza a „megoldjuk okosban” kultúrája
Agrárszektor  |  2026. június 14. 10:59
Megvan, milyen nyár jön idén Magyarországon: ez más lehet, mint eddig