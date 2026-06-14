Kiböjtölték, de megvan: 53 év után újra NBA-bajnok a New York Knicks

Megint egy látványos fordítást hoztak a new york-iak a San Antonio Spurs ellen, és megszerezték a franchise történelmének harmadik bajnoki címét.

Ötvenhárom év után ismét bajnok lett a New York Knicks, miután a csapat a San Antonio Spurs elleni negyedik győzelmével, 4–1-es összesítéssel megnyerte az NBA döntőjét - elsősorban Jalen Brunson 45 pontos, bravúros teljesítményének köszönhetően.

A Knicks idegenben, a San Antonio-i Frost Bank Centerben zárta le a párharcot: egy újabb látványos fordítást bemutatva 94–90-re győzött. A Spurs ezúttal is magabiztosan kezdett, hiszen az első negyedben 23–13-ra vezetett, a második negyed közepére pedig már 16 pontos előnyt épített ki. A New York-iak rendkívül gyengén céloztak az összecsapás elején, mezőnykosár-kísérleteik alig ötödét értékesítették az első játékrészben (4/22), ráadásul később Karl-Anthony Towns is kipontozódott.

A fordulópontot Brunson elképesztő pontszerző sorozata hozta el, amely a második negyedben vette kezdetét, és egészen a záró percekig tartott. A 45 pontos teljesítményt nyújtó játékos a döntő legértékesebb tagjának járó MVP-díjat is átvehette. A mérkőzés után a könnyeivel küszködő Brunson elmondta, hogy még maga sem fogta fel az eredményt, de valahányszor leírták őket, mindig találtak megoldást a nehézségekre. A Spurs oldalán a húszéves újonc, Dylan Harper 25 pontot szerzett, és a sorsdöntő harmadik negyedben elért kilenc egymást követő pontjával ismét 15 egységre növelte csapata előnyét, ám a Knicksnek erre is volt válasza.

A találkozó egyik kulcsmomentuma az volt, amikor Brunson egy hárompontos kísérlet után Victor Wembanyama érintését követően szerencsétlenül érkezett a bokájára. A Knicks stábja dobóhibát és sportszerűtlen szabálytalanságot reklamált – amelynek megítélése esetén Wembanyama a korábbi büntetőpontjai miatt automatikus, egymérkőzéses eltiltást kapott volna –, ám a játékvezetők sípja néma maradt.

A záró öt percben Brunson szinte egyedül tartotta életben a csapatát, negyvenedik pontját egy sikeres betörésből szerezte meg, ami egyúttal a Knicks zsinórban elért tizedik pontját jelentette, majd nem sokkal később a vezetést is kicsikarta az együttesének. A Spurs játéka az utolsó percekben kapkodóvá vált, így már nem tudták megfordítani az összecsapást. Bár a texasi gárda a párharc mind az öt mérkőzésén kétszámjegyű előny birtokában volt, egyszer sem tudta megtartani a vezetést.

A döntő minden idők egyik legmagasabb nézettségét produkálta, a negyedik mérkőzést például 1998 óta nem követték ennyien figyelemmel a televíziós közvetítésen keresztül. A szombati sorsdöntő összecsapást Harry herceg is a helyszínről kísérte figyelemmel. A Knicks az 1973-as sikere óta nem nyert bajnokságot, így most története harmadik NBA-címét ünnepelhette, amelyet ráadásul úgy hódított el, hogy a finálé mind az öt mérkőzésén jelentős hátrányból fordítva diadalmaskodott.