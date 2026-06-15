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bírók, futball, bíró, játékvezető
Sport

Régi ismerős fújja az angolok első vb-meccsét: Tuchel korábban már nagyon lehúzta a sípmestert

Pénzcentrum
2026. június 15. 16:14

Clément Turpin francia játékvezető és Thomas Tuchel, az angolok kapitánya között régi ismeretség van, csakhogy ez egyáltalán nem jó sporttársi kapcsolat - idézi fel a BBC Sport.

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Clément Turpin francia játékvezető vezeti majd az Anglia és Horvátország közötti világbajnoki mérkőzést. A bíró nem ismeretlen Thomas Tuchel szövetségi kapitány számára, aki korábban "E-kategóriásnak" nevezte a jeles francia sípmestert.

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Turpin még 2023 áprilisában, a Bayern München és a Manchester City Bajnokok Ligája-negyeddöntőjének visszavágóján két sárga lappal állította ki a kispadról az akkor még a bajorokat irányító Tuchelt. A játékvezető az első félidőben öt sárga lapot osztott ki, Dayot Upamecanónak pedig piros lapot mutatott fel, miután utolsó emberként szabálytalankodott Erling Haalanddal szemben, ám ezt a döntést végül a videóbíró leshelyzet miatt visszavonta.

A Bayern 4–1-es összesítésű kiesése után Tuchel nem fogta vissza magát, és kijelentette, hogy a pálya állapota mellett a játékvezető sem ütötte meg a mérkőzés szintjét, utóbbi teljesítményét egyenesen borzalmasnak nevezve. A német szakember tízből mindössze egy pontra értékelte a bíró tevékenységét, és sérelmezte, hogy minden döntés a csapata ellen szólt, így esélyük sem maradt a fordításra.

Anglia
England
Piaci érték: 1 363,20M €
Edző: Thomas Tuchel
Bajnokság: FIFA World Cup
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Jude Bellingham szintén megtapasztalta már Turpin határozott stílusát, a Real Madrid játékosaként ugyanis a francia bíró határozottan tessékelte el a tizenegyesponttól, amikor a Bayern München elleni találkozón megpróbálta megzavarni a büntetőhöz készülő Harry Kane-t.

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A Tuchellel és Bellinghammel való nézeteltérései ellenére Turpin Európa egyik legelismertebb játékvezetőjének számít. Ő vezette a 2021-es Európa-liga-döntőt és a 2022-es Bajnokok Ligája-finálét is, a 2024-es Európa-bajnokságon pedig szintén kapott feladatokat, többek között az Anglia–Szlovénia gól nélküli csoportmérkőzést is ő irányította.

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Címlapkép: Getty Images
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