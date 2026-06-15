A LinkedInen toborozták, ma pedig már a világbajnokságon játszik: Roberto Lopesnek, a dublini születésű, zöld-foki-szigeteki válogatott védőjéé a vébé egyik nagy sztorija.
Megint kínban van a FIFA: van egyáltalán valami, amit jól csináltak a vébén?
Az uruguayiak szerint a FIFA hibája, hogy adminisztratív gondok miatt csak késve érkeztek meg Floridába, ahol ma megkezdik a vb-szereplésüket.
Adminisztratív problémák miatt jelentős késéssel érkezett meg első világbajnoki mérkőzésének helyszínére, Miamiba az uruguayi labdarúgó-válogatott. A dél-amerikai küldöttség az utazás megszervezéséért felelős Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) hibáztatja a kialakult helyzetért.
Az uruguayi csapat a mexikói Playa del Carmenben edzőtáborozott, és Cancúnból indult volna Floridába a szaúdiak elleni, magyar idő szerint hétfő éjféli találkozóra. A szállításukra eredetileg kijelölt repülőgép azonban adminisztratív hiányosságok miatt nem kapott engedélyt a belépésre az Egyesült Államok légterébe, így fel sem szállhatott Mexikóból.
Mivel a válogatottért egy új, Floridából érkező járatot kellett küldeni, a játékosok vasárnap még Mexikóban kényszerültek edzeni. A logisztikai fennakadás a hivatalos programot is teljesen felborította, így a kötelező délutáni sajtótájékoztatót többórás csúszással, csak este fél kilenc után tudták megtartani. A 48 csapatos világbajnokságon a nemzeti együttesek helyszínek közötti utaztatása hivatalosan a FIFA feladatkörébe tartozik.
A Svédország elleni 5-1-es vereség nemcsak a szövetségi kapitány azonnali menesztését vonhatja maga után, de a csapaton belüli verekedésekről szóló híreket is felerősítette
A transzfer a madridiak nyári átigazolási kampányának egyik első lépése José Mourinho kinevezése óta.
A 41 esztendős brit pilóta elismerte, hogy az elmúlt időszakban többször is kétségek gyötörték azzal kapcsolatban, képes-e még győzni.
2006 után ismét a Carolina Hurricanes az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság, az NHL győztese, egy rekorddöntés is született a döntő sorozatban.
A hollandok és a japánok a vébé eddigi legjobb meccsén döntetleneztek, az Elefántok megverték Ecuadort, a svédek pedig egy nagy győzelemmel vettek lendületet a vébé...
Az ellopott felszerelés megkerült, és megoldódott az is, mit tesznek, ha valaki kémkedni akarna az edzésükön.
A Manchester Unitednél hatalmasat buó portugál mester, Ruben Amorim lehet a nemrég Allegrit kivágó milánóiak edzője, de több jelölt is képben van még.
Hamilton és a Ferrari és két éve vártak az újabb futamgyőzelemre - a csapat és a pilóta most együtt az első győzelmüket érték el.
A FIFA a teljes világbajnoki díjazást kifizeti Omar Artan szomáliai játékvezetőnek, akit az Egyesült Államok határán visszafordítottak, így nem vehet részt a tornán.
Fegyverügybe keveredett az NBA sztárja: bírósági tárgyalás vár rá hamarosan, mi lesz a karrierjével?
Óvadék ellenében szabadlábon távozhatott James Harden, de vélhetően itt nincs vége a történetnek.
Megint egy látványos fordítást hoztak a new york-iak a San Antonio Spurs ellen, és megszerezték a franchise történelmének harmadik bajnoki címét.
Veszélyes hőség a világbajnokság nyitónapján: tömegesen lettek rosszul a szurkolók az Egyesült Államokban
Több tucat szurkolót kellett ellátni hőguta miatt a 2026-os labdarúgó-világbajnokság nyitónapján, a houstoni FIFA Fan Festivalon.
Brutális adóssága van a manchesteri sztárklubnak: új megállapodást kellett kötni, elkerülhetetlen a csőd?
Az új megállapodás értelmében a klub a korábbi adóssága kiváltásáért a korábbinál lényegesen magasabb kamatot kénytelen fizetni.
A wimbledoni teniszbajnokság szervezői rekordmértékű, 20 százalékos díjazásemelést jelentettek be a 2026-os tornára, amellyel elkerülhetik a játékosok tiltakozását.
Thomas Partey, a ghánai válogatott játékosa nem léphetett be Kanada területére, így nem vehet részt csapata szerdai, Panama elleni világbajnoki csoportmérkőzésén
Anglia az egyik topfavoritként nyitja meg Horvátország ellen majd az L-csoportot, de most is ott lebeg a kérdés: elbírják-e a hatalmas mentális terhet?
Russellnek ezen az időmérőn nem volt ellenfele, de a nyakában loholt Lewis Hamilton és saját csapattársa, Kimi Antonelli is.
Carlo Ancelotti szövetségi kapitány megerősítette, hogy Neymar nem léphet pályára Brazília szombati, Marokkó elleni világbajnoki nyitómérkőzésén.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.