Megint kínban van a FIFA: van egyáltalán valami, amit jól csináltak a vébén?

Az uruguayiak szerint a FIFA hibája, hogy adminisztratív gondok miatt csak késve érkeztek meg Floridába, ahol ma megkezdik a vb-szereplésüket.

Adminisztratív problémák miatt jelentős késéssel érkezett meg első világbajnoki mérkőzésének helyszínére, Miamiba az uruguayi labdarúgó-válogatott. A dél-amerikai küldöttség az utazás megszervezéséért felelős Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) hibáztatja a kialakult helyzetért.

Az uruguayi csapat a mexikói Playa del Carmenben edzőtáborozott, és Cancúnból indult volna Floridába a szaúdiak elleni, magyar idő szerint hétfő éjféli találkozóra. A szállításukra eredetileg kijelölt repülőgép azonban adminisztratív hiányosságok miatt nem kapott engedélyt a belépésre az Egyesült Államok légterébe, így fel sem szállhatott Mexikóból.

Mivel a válogatottért egy új, Floridából érkező járatot kellett küldeni, a játékosok vasárnap még Mexikóban kényszerültek edzeni. A logisztikai fennakadás a hivatalos programot is teljesen felborította, így a kötelező délutáni sajtótájékoztatót többórás csúszással, csak este fél kilenc után tudták megtartani. A 48 csapatos világbajnokságon a nemzeti együttesek helyszínek közötti utaztatása hivatalosan a FIFA feladatkörébe tartozik.