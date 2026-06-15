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Sport

Megint kínban van a FIFA: van egyáltalán valami, amit jól csináltak a vébén?

Pénzcentrum
2026. június 15. 18:43

Az uruguayiak szerint a FIFA hibája, hogy adminisztratív gondok miatt csak késve érkeztek meg Floridába, ahol ma megkezdik a vb-szereplésüket.

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Adminisztratív problémák miatt jelentős késéssel érkezett meg első világbajnoki mérkőzésének helyszínére, Miamiba az uruguayi labdarúgó-válogatott. A dél-amerikai küldöttség az utazás megszervezéséért felelős Nemzetközi Labdarúgó-szövetséget (FIFA) hibáztatja a kialakult helyzetért.

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Az uruguayi csapat a mexikói Playa del Carmenben edzőtáborozott, és Cancúnból indult volna Floridába a szaúdiak elleni, magyar idő szerint hétfő éjféli találkozóra. A szállításukra eredetileg kijelölt repülőgép azonban adminisztratív hiányosságok miatt nem kapott engedélyt a belépésre az Egyesült Államok légterébe, így fel sem szállhatott Mexikóból.

Uruguay
Uruguay
Piaci érték: 359,30M €
Edző: Marcelo Bielsa
Bajnokság: FIFA World Cup
Adatlap létrehozva: 2026.06.15.

Mivel a válogatottért egy új, Floridából érkező járatot kellett küldeni, a játékosok vasárnap még Mexikóban kényszerültek edzeni. A logisztikai fennakadás a hivatalos programot is teljesen felborította, így a kötelező délutáni sajtótájékoztatót többórás csúszással, csak este fél kilenc után tudták megtartani. A 48 csapatos világbajnokságon a nemzeti együttesek helyszínek közötti utaztatása hivatalosan a FIFA feladatkörébe tartozik.

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Címlapkép: Getty Images
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