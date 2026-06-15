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Sport

Bankban dolgozott, most a spanyolok ellen készül a vébén: LinkedInen toborozták az újonc csapat védőjét

Pénzcentrum
2026. június 15. 17:13

A LinkedInen toborozták, korábban egy bankban dolgozott, ma pedig már a világbajnokságon játszik: Roberto Lopesnek, a dublini születésű, zöld-foki-szigeteki válogatott védőnek a mesébe illő története a 2026-os világbajnokság egyik legkülönlegesebb sztorija - írta a BBC Sport.

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A harminchárom éves, a Zöld-foki Köztársasággal éppen a világbajnoki bemutatkozására készülő futballista, Roberto Lopes tíz évvel ezelőtt még jelzáloghitel-tanácsadóként dolgozott egy dublini bankban, miközben félprofiként futballozott az ír bajnokságban szereplő Bohemians csapatában.

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2017-ben a Shamrock Rovers kínált neki teljes állású, profi szerződést, a játékos pedig azóta nem nézett vissza régi állására. Ma a Zöld-foki-szigetek válogatottjának védőjeként a 2010-es világbajnok Spanyolország ellen léphet pályára az atlantai H-csoport mérkőzésén.

FIFA Világbajnokság 1. forduló
Spanyolország
Zöld-foki Köztársaság
2026. június 15. hétfő 18:00
|
Mercedes-Benz Stadium, Atlanta
Adatlap létrehozva: 2026.06.15.

A korábbi ír U19-es válogatott játékos élete 2019-ben vett különös fordulatot. Rui Águas, a Zöld-foki-szigetek akkori szövetségi kapitánya a LinkedIn szakmai közösségi hálózaton keresztül kereste meg, miután kiderült, hogy Lopes édesapja, Carlos zöld-foki-szigeteki származású. Mivel az üzenet portugálul íródott, Lopes először kéretlen levélnek hitte, ezért figyelmen kívül hagyta. Kilenc hónappal később Águas újra írt neki, ekkor Lopes már bemásolta a szöveget a Google Fordítóba, és kiderült, hogy a nemzeti csapatba hívják.

Azonnal mondtam, hogy 100%-ig szeretnék a keret tagja lenni

– mesélte a BBC-nek.

A mindössze 525 ezer lakosú, tíz szigetből álló afrikai ország világbajnoki szereplése a torna egyik legmeghatóbb története. A Zöld-foki-szigetek csak 1986-ban csatlakozott a FIFA-hoz; korábban a 182. helyen álltak a világranglistán, ma viszont már a 67. pozíciót foglalják el. Amikor Anselmo "Jair" Ribeiro még a válogatottban játszott, saját zsebből kellett fizetnie a repülőjegyeit. A szövetség mindössze hét főállású alkalmazottal működik, a hazai mérkőzésekre pedig a mai napig helyi pékségekben és benzinkutakon árulják a jegyeket. Sokan a korábbi portugál gyarmat függetlenné válása óta a legnagyobb eseményként értékelik ezt a világbajnoki részvételt.

Lopes az elmúlt hét évben a válogatott alapembere volt. Ráadásul a világbajnoki kvalifikáció kivívása után néhány nappal megszületett az első gyermeke, Diego is.

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Gyerekkorom óta erről álmodtam, ennél magasabbra nem lehet jutni a labdarúgásban

– mondta a védő, aki klubszinten továbbra is a Shamrock Roversben játszik, amellyel tavaly az ír kupát is elhódította.

A massachusettsi Dorchesterben, ahol a becslések szerint 70-90 ezer fős zöld-foki-szigeteki közösség él, António Alves borbélyüzletében egy felfújható cápa lóg a plafonról, a falat pedig a nemzeti labdarúgó-szövetség zászlaja díszíti. Alves, aki a prágai stadionban szurkolta ki a kijutást biztosító, Eswatini elleni győzelmet, óriáskivetítőn közvetíti majd a spanyolok elleni mérkőzést.

Mindenki azt mondta, hogy esélyünk sincs, de mégis itt vagyunk

– fogalmazott Lopes.
Címlapkép: Getty Images
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