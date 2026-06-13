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Sport

Brutális adóssága van a manchesteri sztárklubnak: új megállapodást kellett kötni, elkerülhetetlen a csőd?

Pénzcentrum
2026. június 13. 22:00

A Manchester United új, 550 millió dollár értékű finanszírozási megállapodást kötött, amelynek értelmében a klub a korábbi adóssága kiváltásáért a korábbinál lényegesen magasabb kamatot kénytelen fizetni - tudósított a BBC Sport.

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A Manchester United több mint egymilliárd fontot kitevő teljes adósságállományának egy része – pontosan 425 millió dollár – kötvény formájában 2027 júniusában járt volna le. Az új megállapodás ezt az összeget váltja meg, miközben plusz likviditást és pénzügyi mozgásteret is biztosít a klubnak. A korábbi, kedvező 3,79 százalékos kamat helyett azonban az új hitel után már 5,36 százalékos kamatot kell fizetniük, ami jelentős többletköltséggel jár.

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A klub pénzügyi vezetői már több mint egy éve dolgoztak a megállapodás újratárgyalásán, mivel tisztában voltak azzal, hogy a korábbi, rendkívül kedvező kamatszintet nem lehet majd fenntartani. A United közleménye szerint a befolyó összeget a lejáró kötvények tőkéjének és kamatainak visszafizetésére, valamint általános vállalati célokra fordítják.

Anglia
Manchester United
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Adatlap létrehozva: 2026.06.13.

A 2026. március 31-ével zárult negyedéves beszámoló adatai alapján a klub nettó finanszírozási költségei három hónap alatt 20,3 millió, kilenc hónap alatt pedig 55,7 millió fontot tettek ki, amit részben a kedvezőtlen devizaárfolyam-mozgások magyaráznak. Egy elismert futballpénzügyi szakblog, a Swiss Ramble becslése szerint a Glazer család 2005-ös, tőkeáttételes felvásárlása óta a Manchester United összesen mintegy 852 millió fontot fordított kizárólag kamatfizetésre.

A tavalyi év végén a United teljes adósságállománya 1,29 milliárd fontot tett ki, amelyből a játékosigazolásokhoz kapcsolódó kötelezettségek összege meghaladta az 500 millió fontot. A klub emellett meghosszabbította egy 225 millió dolláros fedezett hitelének lejáratát is, így az eredeti, 2029. augusztusi határidő helyett a törlesztés végső dátuma 2031 júniusára tolódott.

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Az új finanszírozási szerződés olyan időszakban született, amikor a klubvezetés még nem döntötte el, miként teremti elő a tervezett új stadion építési költségeit. A becslések szerint a százezer férőhelyes aréna legalább kétmilliárd fontba kerülne, de a munkaerő és az építőanyagok globális drágulása miatt a végső összeg valószínűleg még ennél is magasabb lesz. A BBC Sport információi szerint a klubnál mindenesetre optimisták, hogy a nyár folyamán sikerül megállapodniuk a kiszemelt telek tulajdonosával, a Freightlinerrel.
Címlapkép: Getty Images
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