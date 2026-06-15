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Húsz év után értek újra a csúcsra: NHL-bajnok a Carolina
2006 után ismét a Carolina Hurricanes az észak-amerikai profi jégkorongbajnokság, az NHL győztese, egy rekorddöntés is született a döntő sorozatban.
A Carolina Hurricanes hódította el a Stanley-kupát, miután a döntő hatodik mérkőzésén idegenben 3–0-ra legyőzte a Vegas Golden Knights csapatát. Ezzel a sikerrel a Canes 2006 után ért ismét a csúcsra.
A döntő hatodik meccsén a vendégek már a negyedik percben megszerezték a vezetést, amikor egy gyors kontratámadás végén Taylor Hall talált be Carter Hart kapujába. Bár a hazaiak kapusa a folytatásban több bravúrt is bemutatott, a túloldalon Brandon Bussi is magabiztosan állta a sarat, a szünet előtt például emberhátrányban mutatott be egy hatalmas védést.
A Vegas a második harmadban sem talált magára, amit a Carolina a játékrész derekán meg is büntetett. Egy hosszan felépített támadás végén Logan Stankoven tálalt Jackson Blake elé, akinek a lövése egy védő ütőjén megpattanva vágódott a hálóba.
Az utolsó húsz percben a Hurricanes már a biztonságos védekezésre összpontosított. A hazaiak mindent egy lapra feltéve rohamoztak, ám Jack Eichel lövése a felső kapuvason csattant, majd Pavel Dorofejev és Tomáš Hertl ziccereit is hárította a kapuban parádézó Bussi. A végeredményt az utolsó előtti percben Nikolaj Ehlers állította be egy üres kapus góllal, végleg lezárva a párharcot.
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A bajnoki címet érő győzelem egyik legfőbb letéteményese a 22 lövést hárító Brandon Bussi volt, aki pályafutása során először zárt kapott gól nélkül egy rájátszásbeli mérkőzést. A Carolina sikere történelmi jelentőségű Rod Brind'Amour számára is, aki a 2006-os diadal idején még csapatkapitányként, most pedig már vezetőedzőként vezette csúcsra a klubot.
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