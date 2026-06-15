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Robban az első bomba a nyári transzferpiacon: elviszi a Real a Chelsea sztárvédőjét
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A Real Madrid megállapodott a Chelsea-vel Marc Cucurella átigazolásáról, így a spanyol védő a világbajnokság után akár 51,8 millió fontért cserélhet klubot. A 27 éves Cucurella jelenleg a spanyol válogatottal a világbajnokságon szerepel, de a klubok már megegyeztek a végleges átigazolás feltételeiről. Az alapár 47,5 millió font, amelyet további 4,3 millió fontos bónuszok egészíthetnek ki.
A Florentino Pérez újraválasztása után José Mourinhót a kispadra ültető Madrid nem áll meg Cucurellánál. A hírek szerint a Manchester City középpályása, Bernardo Silva és az Internazionale szélső védője, Denzel Dumfries is a célpontok között szerepel, miközben a Liverpooltól távozó francia hátvéd, Ibrahima Konaté érkezése már szinte biztosra vehető.
Cucurella, aki 2022-ben 63 millió fontért igazolt a Brightontól a Chelsea-hez, régóta szeretett volna visszatérni Spanyolországba. A La Masia-neveltként játszó labdarúgó esetében az Atlético Madrid és a Barcelona is szóba került lehetséges célállomásként. A játékos a márciusi válogatott szünetben nyilvánosan bírálta a Chelsea vezetését Enzo Maresca idény közbeni távozása miatt, és a spanyol anyanyelvű játékoscsoport tagjaként nehezen találta a helyét Maresca utódja, Liam Rosenior irányítása alatt.
A védőnek még három év volt hátra a szerződéséből, ami minden bizonnyal szerepet játszott abban, hogy a Chelsea elfogadta a madridiak ajánlatát. A londoni klub így is jelentős veszteséget könyvel el a 2022-es vételárhoz képest.
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A Chelsea mögött egyébként rendkívül nehéz időszak áll, hiszen Rosenior menesztése és Calum McFarlane megbízott edzői kinevezése sem segített. A csapat végül a tizedik helyen zárt a Premier League-ben, így nem jutott be egyetlen európai kupasorozatba sem. A klub a 2026–2027-es szezonra Xabi Alonsót, a Real Madrid és a Bayer Leverkusen korábbi edzőjét nevezte ki vezetőedzőnek.
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