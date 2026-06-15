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Sport

Nagyon jó hírt kaptak a United-szurkolók: hamarosan így is nézhetik kedvenceiket a tévében

Pénzcentrum
2026. június 15. 20:51

Az Amazon dokusorozatának következő főszereplői a Vörös Ördögök lesznek, és a hírek szerint el is kérték érte a legnagyobb tiszteletdíjat, amit eddig a cég kifizetett bárkinek is - számolt be a BBC Sport.

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A Manchester United lesz az Amazon Prime futball-dokumentumsorozatának, az All or Nothingnak a főszereplője, így a stáb a 2026–2027-es idényben végigkíséri majd a klubot a kulisszák mögött.

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A United a negyedik olyan angol élvonalbeli csapat, amely megállapodást kötött az Amazonnal, hiszen korábban már az Arsenal, a Tottenham és a Manchester City is szerepelt a sorozatban. A United számára most különösen kedvező az időzítés, mivel a csapat a 2026–2027-es idényben visszatér a Bajnokok Ligájába.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 756,10M €
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Manchester City
38
23
9
6
77
35
42
78
3.
Manchester United
38
20
11
7
69
50
19
71
4.
Aston Villa
38
19
8
11
56
49
7
65
Adatlap létrehozva: 2026.06.15.

A klub a hírek szerint az eddigi legmagasabb hozzáférési díjat alkudta ki a hasonló dokumentumfilmes produkciók történetében. A pontos részleteket nem hozták nyilvánosságra, ám annak tükrében, hogy a United pénzügyi helyzete finoman szólva sem rózsás, ezen nem is nagyon lehet csodálkozni.

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A forgatás az előszezoni felkészüléssel veszi kezdetét. A sorozat páratlan betekintést ígér a férfi és a női csapat, valamint az akadémia mindennapjaiba, az Old Trafford öltözőjétől a carringtoni edzőközponton át egészen a pályán kívüli pillanatokig.

Most jött el a megfelelő pillanat arra, hogy kitárjuk a kapuinkat, és a szurkolóink világszerte először pillanthassanak be egy olyan klub kulisszái mögé, amely rengeteg ember számára bír kiemelkedő jelentőséggel

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– nyilatkozta Toby Craig, a United kommunikációs igazgatója.

Az Amazon 2016-ban indította útjára az All or Nothing sorozatot az NFL-ben szereplő Arizona Cardinals csapatával, azóta pedig a labdarúgás, a jégkorong és a rögbi világa is bekerült a franchise-ba. A Manchester City legújabb, Pep Guardiola utolsó két idényét feldolgozó négyrészes szériája a tervek szerint idén nyáron debütál az Egyesült Királyságban és Írországban.
Címlapkép: Getty Images
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