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Nagyon jó hírt kaptak a United-szurkolók: hamarosan így is nézhetik kedvenceiket a tévében
Az Amazon dokusorozatának következő főszereplői a Vörös Ördögök lesznek, és a hírek szerint el is kérték érte a legnagyobb tiszteletdíjat, amit eddig a cég kifizetett bárkinek is - számolt be a BBC Sport.
A Manchester United lesz az Amazon Prime futball-dokumentumsorozatának, az All or Nothingnak a főszereplője, így a stáb a 2026–2027-es idényben végigkíséri majd a klubot a kulisszák mögött.
A United a negyedik olyan angol élvonalbeli csapat, amely megállapodást kötött az Amazonnal, hiszen korábban már az Arsenal, a Tottenham és a Manchester City is szerepelt a sorozatban. A United számára most különösen kedvező az időzítés, mivel a csapat a 2026–2027-es idényben visszatér a Bajnokok Ligájába.
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CSAPAT
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RG
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KG
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GK
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2.
Manchester City
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38
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23
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9
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6
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77
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35
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42
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78
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3.
Manchester United
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38
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20
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11
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7
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69
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50
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19
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71
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4.
Aston Villa
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38
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19
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8
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11
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56
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49
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7
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65
A klub a hírek szerint az eddigi legmagasabb hozzáférési díjat alkudta ki a hasonló dokumentumfilmes produkciók történetében. A pontos részleteket nem hozták nyilvánosságra, ám annak tükrében, hogy a United pénzügyi helyzete finoman szólva sem rózsás, ezen nem is nagyon lehet csodálkozni.
A forgatás az előszezoni felkészüléssel veszi kezdetét. A sorozat páratlan betekintést ígér a férfi és a női csapat, valamint az akadémia mindennapjaiba, az Old Trafford öltözőjétől a carringtoni edzőközponton át egészen a pályán kívüli pillanatokig.
Most jött el a megfelelő pillanat arra, hogy kitárjuk a kapuinkat, és a szurkolóink világszerte először pillanthassanak be egy olyan klub kulisszái mögé, amely rengeteg ember számára bír kiemelkedő jelentőséggel
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– nyilatkozta Toby Craig, a United kommunikációs igazgatója.
Az Amazon 2016-ban indította útjára az All or Nothing sorozatot az NFL-ben szereplő Arizona Cardinals csapatával, azóta pedig a labdarúgás, a jégkorong és a rögbi világa is bekerült a franchise-ba. A Manchester City legújabb, Pep Guardiola utolsó két idényét feldolgozó négyrészes szériája a tervek szerint idén nyáron debütál az Egyesült Királyságban és Írországban.
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