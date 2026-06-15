Nagyon jó hírt kaptak a United-szurkolók: hamarosan így is nézhetik kedvenceiket a tévében

Az Amazon dokusorozatának következő főszereplői a Vörös Ördögök lesznek, és a hírek szerint el is kérték érte a legnagyobb tiszteletdíjat, amit eddig a cég kifizetett bárkinek is - számolt be a BBC Sport.

A Manchester United lesz az Amazon Prime futball-dokumentumsorozatának, az All or Nothingnak a főszereplője, így a stáb a 2026–2027-es idényben végigkíséri majd a klubot a kulisszák mögött.

A United a negyedik olyan angol élvonalbeli csapat, amely megállapodást kötött az Amazonnal, hiszen korábban már az Arsenal, a Tottenham és a Manchester City is szerepelt a sorozatban. A United számára most különösen kedvező az időzítés, mivel a csapat a 2026–2027-es idényben visszatér a Bajnokok Ligájába.

Anglia Manchester United Piaci érték: 756,10M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 2. Manchester City 38 23 9 6 77 35 42 78 3. Manchester United 38 20 11 7 69 50 19 71 4. Aston Villa 38 19 8 11 56 49 7 65 Adatlap létrehozva: 2026.06.15.

A klub a hírek szerint az eddigi legmagasabb hozzáférési díjat alkudta ki a hasonló dokumentumfilmes produkciók történetében. A pontos részleteket nem hozták nyilvánosságra, ám annak tükrében, hogy a United pénzügyi helyzete finoman szólva sem rózsás, ezen nem is nagyon lehet csodálkozni.

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A forgatás az előszezoni felkészüléssel veszi kezdetét. A sorozat páratlan betekintést ígér a férfi és a női csapat, valamint az akadémia mindennapjaiba, az Old Trafford öltözőjétől a carringtoni edzőközponton át egészen a pályán kívüli pillanatokig.

Most jött el a megfelelő pillanat arra, hogy kitárjuk a kapuinkat, és a szurkolóink világszerte először pillanthassanak be egy olyan klub kulisszái mögé, amely rengeteg ember számára bír kiemelkedő jelentőséggel

– nyilatkozta Toby Craig, a United kommunikációs igazgatója.

Az Amazon 2016-ban indította útjára az All or Nothing sorozatot az NFL-ben szereplő Arizona Cardinals csapatával, azóta pedig a labdarúgás, a jégkorong és a rögbi világa is bekerült a franchise-ba. A Manchester City legújabb, Pep Guardiola utolsó két idényét feldolgozó négyrészes szériája a tervek szerint idén nyáron debütál az Egyesült Királyságban és Írországban.