Itt az újabb vízumbotrány a vb-n: most Kanada nem engedett be egy futballistát, ezzel indokolták

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Nem léphet pályárára a ghánaiak első csoportmeccsén Thomas Partey – erősítette meg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) pénteki közleményében.
Thomas Partey, a ghánai válogatott játékosa nem léphetett be Kanada területére, így nem vehet részt csapata szerdai, Panama elleni világbajnoki csoportmérkőzésén. A Villarreal 32 éves középpályása ellen a londoni rendőrség tavaly júliusban ötrendbeli nemi erőszak és egyrendbeli szexuális bántalmazás gyanújával indított eljárást, amelyet idén februárban két további nemi erőszak vádjával egészítettek ki. Partey minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.
A játékos június 4-én még akadálytalanul léphetett be az Egyesült Államokba a ghánai keret tagjaként, hogy a bostoni edzőtáborban készüljön a tornára. A kanadai hatóságok azonban elutasították a vízumkérelmét, így nem léphet pályára a Torontóban rendezendő mérkőzésen. A kanadai bevándorlási hivatal közölte, hogy bár egyedi ügyeket az érintett írásos hozzájárulása nélkül nem kommentálhatnak, a munkatársaik a szabályokat következetesen és kivétel nélkül alkalmazzák, függetlenül az érintett állampolgárságától, ismertségétől vagy a tornán betöltött szerepétől.
A FIFA a közleményében hangsúlyozta, hogy a szervezetnek nincs beleszólása a rendező országok bevándorlási eljárásaiba. A nyilatkozat szerint a korábbi FIFA-eseményekhez hasonlóan most is a fogadó ország kormánya jogosult dönteni arról, hogy ki kaphat vízumot, és ki léphet be az ország területére.
Ghána az L-csoportban szerepel Anglia, Panama és Horvátország mellett. A ghánai válogatott a második csoportmérkőzését június 23-án játssza Anglia ellen Bostonban: mivel ezt a találkozót az Egyesült Államokban rendezik, Partey ott elvileg már pályára léphet. A korábbi Arsenal-középpályás 2020-ban igazolt az Atlético Madridtól mintegy 45 millió fontért Londonba, majd tavaly nyáron a spanyol Villarrealhoz szerződött.
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