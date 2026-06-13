2026. június 13. szombat Antal, Anett
19 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
CAN
Kanada 1 1 Bosznia-Hercegovina
BIH
 Vége
B csoport
USA
Egyesült Államok 4 1 Paraguay
PAR
 Vége
D csoport
QAT
Katar Svájc
SUI
 Ma 21:00
B csoport
BRA
Brazília Marokkó
MAR
 Vasárnap 00:00
C csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
akció sport a szabadban egy csoport gyerek szórakozik focizik a földes pályán.
Sport

Itt az újabb vízumbotrány a vb-n: most Kanada nem engedett be egy futballistát, ezzel indokolták

Pénzcentrum
2026. június 13. 20:01

Nem léphet pályárára a ghánaiak első csoportmeccsén Thomas Partey – erősítette meg a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) pénteki közleményében.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Thomas Partey, a ghánai válogatott játékosa nem léphetett be Kanada területére, így nem vehet részt csapata szerdai, Panama elleni világbajnoki csoportmérkőzésén. A Villarreal 32 éves középpályása ellen a londoni rendőrség tavaly júliusban ötrendbeli nemi erőszak és egyrendbeli szexuális bántalmazás gyanújával indított eljárást, amelyet idén februárban két további nemi erőszak vádjával egészítettek ki. Partey minden vádpontban ártatlannak vallotta magát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A játékos június 4-én még akadálytalanul léphetett be az Egyesült Államokba a ghánai keret tagjaként, hogy a bostoni edzőtáborban készüljön a tornára. A kanadai hatóságok azonban elutasították a vízumkérelmét, így nem léphet pályára a Torontóban rendezendő mérkőzésen. A kanadai bevándorlási hivatal közölte, hogy bár egyedi ügyeket az érintett írásos hozzájárulása nélkül nem kommentálhatnak, a munkatársaik a szabályokat következetesen és kivétel nélkül alkalmazzák, függetlenül az érintett állampolgárságától, ismertségétől vagy a tornán betöltött szerepétől.

Ghána
Ghana
Piaci érték: 234,60M €
Edző: Carlos Queiroz
Adatlap létrehozva: 2026.06.13.

A FIFA a közleményében hangsúlyozta, hogy a szervezetnek nincs beleszólása a rendező országok bevándorlási eljárásaiba. A nyilatkozat szerint a korábbi FIFA-eseményekhez hasonlóan most is a fogadó ország kormánya jogosult dönteni arról, hogy ki kaphat vízumot, és ki léphet be az ország területére.

Ghána az L-csoportban szerepel Anglia, Panama és Horvátország mellett. A ghánai válogatott a második csoportmérkőzését június 23-án játssza Anglia ellen Bostonban: mivel ezt a találkozót az Egyesült Államokban rendezik, Partey ott elvileg már pályára léphet. A korábbi Arsenal-középpályás 2020-ban igazolt az Atlético Madridtól mintegy 45 millió fontért Londonba, majd tavaly nyáron a spanyol Villarrealhoz szerződött.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #vízum #labdarúgás #focista #bántalmazás #világbajnokság #vád #kanada #FIFA #vb 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:01
19:17
18:44
18:28
18:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 13.
Felőrli a brutális nyomás és a problémás közeg a magyar sporttehetségeket: sokukat csak eszközként kezelik
2026. június 12.
Meglepő ország lett a magyarok új kedvence: sorra fordulnak el a régi slágernyaralóhelyektől
2026. június 13.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható szúnyogriasztókról: ezt mindenkinek tudnia kell a leggyakoribb hatóanyagokról
2026. június 13.
Több 10 ezer magyar követ egy influenszert, aki nem is létezik: a mesterséges intelligencia alkotta meg
2026. június 12.
Itt az idei foci vb menetrend nyomtatható változata: mutatjuk a tengerentúli meccsek pontos időpontjait magyar idő szerint
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. június 13. szombat
Antal, Anett
24. hét
Június 13.
A magyar feltalálók napja
Június 13.
A magyar védőnők napja
Június 13.
Vasutasnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Kenterbe verte a méregdrága világmárkákat a Decathlon cipője: saját márkás termék mosott le nagy gyártókat a teszten
2
3 napja
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
3
6 napja
Nagyon gyors segítség kell a legendás magyar focistának: fia kér segítséget, műtét előtt állnak
4
1 hete
Megszólalt a botrányvideóról a BioTechUSA tulajdonosa: Ez nem mi voltunk, kollektívan vállaljuk a felelősséget
5
3 napja
Most érkezett! Törölték a Magyar Nagydíjat: nem szerepel a versenynaptárban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Beruházás
A tárgyi eszköz beszerzését, létesítését, saját vállalkozásban történő előállítását jelenti továbbá a meglévő tárgyi eszköz bővítését, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének közvetlen növelését eredményező tevékenység.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 13. 19:17
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 24. játékhéten
Pénzcentrum  |  2026. június 13. 18:03
Kvíz: 80 éves Donald Trump! Mennyit tudsz az amerikai elnök politikán kívüli életről?
Agrárszektor  |  2026. június 13. 19:31
Figyelmeztet a meteorológia: rendkívüli időjárásra készülnek itt a magyarok