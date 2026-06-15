Fajsúlyos fordulat a magyar munkaerőpiacon: évek óta nem volt ilyen, ez fájni fog a dolgozóknak

Az elmúlt évtized egyik legfontosabb gazdasági sikertörténete a foglalkoztatottság folyamatos emelkedése volt Magyarországon. A munkában állók száma évről évre nőtt, a munkanélküliség pedig történelmi mélypontokra süllyedt. Az utóbbi időszak adatai azonban arra utalnak, hogy ez a lendület megtorpanhatott. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában a legújabb munkaerőpiaci folyamatokat vizsgáljuk meg a legújabb adatok felhasználásával.

Fordulóponthoz érkezett a magyar munkaerőpiac és a háttérben több tényező áll. A CHART by Pénzcentrum új epizódja szerint a magyar gazdaság 2022 közepe óta lassabb növekedési pályán mozog, miközben a vállalatok egyre óvatosabban terveznek. A különböző üzleti felmérések szerint sok cég már nem a létszámbővítésben gondolkodik, hanem kivár, vagy bizonyos esetekben leépítéseket fontolgat. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2026 januárja és márciusa között a foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 627 ezer fő volt. Ez 65 ezer fővel kevesebb, mint egy évvel korábban. Bár a csökkenés nem drámai, mégis fontos jelzés, hiszen több évnyi növekedés után először rajzolódik ki egyértelmű visszaesés.

A legnagyobb változás a hazai elsődleges munkaerőpiacon látható. Itt 85 ezerrel kevesebben dolgoztak, mint egy évvel korábban. Eközben a közfoglalkoztatottak száma 69 ezer fő volt, míg a külföldön dolgozó magyaroké 119 ezer főt tett ki. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján 15–74 éves népesség száma egyetlen év alatt 63,4 ezer fővel csökkent. Ez önmagában is fontos demográfiai jelzés, hiszen a népességfogyás egyre erősebben hat a munkaerőpiacra. A foglalkoztatottak száma ezzel párhuzamosan 64,6 ezer fővel esett vissza, vagyis a csökkenés szinte teljes egészében itt jelentkezett. Közben a munkanélküliek száma 13,6 ezer fővel emelkedett. Ez arra utalhat, hogy a korábban rendkívül feszes munkaerőpiac kezd lazulni: többen keresnek állást, miközben kevesebb új pozíció jelenik meg.

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