Ez gyorsan ment: 5-1-re kikapott Tunézia a vébén, máris kirúgják az edzőt

Tunézia válogatottja botrányos körülmények között kezdte meg szereplését a 2026-os világbajnokságon: a Svédország elleni 5-1-es vereség nemcsak a szövetségi kapitány azonnali menesztését vonhatja maga után, de a csapaton belüli verekedésekről szóló híreket is felerősítette - közölte a talkSPORT.

Egybehangzó sajtóértesülések szerint a tunéziai szövetség már az első vb-csoportmeccs után kirúgja a szövetségi kapitányt, nem egészen egy nappal azután, hogy a válogatott egy elég nagy, 5-1-es verést kaptak Svédországtól

Az 54 éves szakember, aki korábban a Nottingham Forestet és a Cardiff Cityt is irányította, idén januárban vette át a tunéziai válogatott vezetését. Eddigi öt mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, egy döntetlen mellett. A tegnapi, 5-1-es vereséget követő sajtótájékoztatón Lamouchi elismerte, hogy túl sok hibát vétettek, ami olyan világklasszis csatárok ellen, mint Gyökeres és Isak, megbocsáthatatlan mulasztás.

FIFA Világbajnokság 1. forduló Svédország 5 1 Tunézia Félidő: 2-1 2026. június 15. hétfő 04:00 | Estadio BBVA Bancomer, Monterrey Hazai gólszerzők 7' Yasin Ayari, 30' Alexander Isak, 59' Viktor Gyökeres, 84' Mattias Svanberg, 96' Yasin Ayari Vendég gólszerzők 43' Omar Rekik 49 Labdabirtoklási arány 51 91 Támadások 91 44 Veszélyes támadások 41 7 Kaput eltaláló lövések 2 3 Kaput elkerülő lövések 3 4 Szögletek 2 0 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 3 Blokkolt lövések 1 Adatlap létrehozva: 2026.06.15.

A pályán nyújtott gyenge teljesítmény mellett a háttérben is kaotikus jelenetek zajlottak. Több forrás megerősítette, hogy a lefújás után azonnal verekedés tört ki a tunéziai táborban, a konfliktus pedig a csapat szállodájában is folytatódott. A Mosaique FM tunéziai rádióadó arról számolt be, hogy Lamouchi fia és egy szurkoló között is fizikai összetűzés alakult ki.

A szövetségi kapitányt a sajtótájékoztatón a fia jelenlétéről is kérdezték, amire a szakvezető érezhetően felindultan reagált. Hangsúlyozta, hogy fiának semmilyen hivatalos szerepe nincs a válogatottnál, jelenleg a szakdolgozatát írja, és csupán a családjával tölti az időt a muszlim íd ünnep miatt. Lamouchi arra kérte a jelenlévőket, hogy maradjanak komolyak és a lényeges sportszakmai kérdésekre koncentráljanak, egyúttal jelezte, hogy a közösségi médiában terjedő pletykákkal nem óhajt foglalkozni.

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A sajtóértesülések szerint a tunéziai szövetség technikai igazgatója, Mondher Kbaier veszi át a nemzeti csapat irányítását a világbajnokság hátralévő mérkőzéseire. Tunézia a csoportban még Japán, majd Hollandia ellen lép pályára a vébén.