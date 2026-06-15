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Ez gyorsan ment: 5-1-re kikapott Tunézia a vébén, máris kirúgják az edzőt
Tunézia válogatottja botrányos körülmények között kezdte meg szereplését a 2026-os világbajnokságon: a Svédország elleni 5-1-es vereség nemcsak a szövetségi kapitány azonnali menesztését vonhatja maga után, de a csapaton belüli verekedésekről szóló híreket is felerősítette - közölte a talkSPORT.
Egybehangzó sajtóértesülések szerint a tunéziai szövetség már az első vb-csoportmeccs után kirúgja a szövetségi kapitányt, nem egészen egy nappal azután, hogy a válogatott egy elég nagy, 5-1-es verést kaptak Svédországtól
Az 54 éves szakember, aki korábban a Nottingham Forestet és a Cardiff Cityt is irányította, idén januárban vette át a tunéziai válogatott vezetését. Eddigi öt mérkőzéséből mindössze egyet nyert meg, egy döntetlen mellett. A tegnapi, 5-1-es vereséget követő sajtótájékoztatón Lamouchi elismerte, hogy túl sok hibát vétettek, ami olyan világklasszis csatárok ellen, mint Gyökeres és Isak, megbocsáthatatlan mulasztás.
A pályán nyújtott gyenge teljesítmény mellett a háttérben is kaotikus jelenetek zajlottak. Több forrás megerősítette, hogy a lefújás után azonnal verekedés tört ki a tunéziai táborban, a konfliktus pedig a csapat szállodájában is folytatódott. A Mosaique FM tunéziai rádióadó arról számolt be, hogy Lamouchi fia és egy szurkoló között is fizikai összetűzés alakult ki.
A szövetségi kapitányt a sajtótájékoztatón a fia jelenlétéről is kérdezték, amire a szakvezető érezhetően felindultan reagált. Hangsúlyozta, hogy fiának semmilyen hivatalos szerepe nincs a válogatottnál, jelenleg a szakdolgozatát írja, és csupán a családjával tölti az időt a muszlim íd ünnep miatt. Lamouchi arra kérte a jelenlévőket, hogy maradjanak komolyak és a lényeges sportszakmai kérdésekre koncentráljanak, egyúttal jelezte, hogy a közösségi médiában terjedő pletykákkal nem óhajt foglalkozni.
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A sajtóértesülések szerint a tunéziai szövetség technikai igazgatója, Mondher Kbaier veszi át a nemzeti csapat irányítását a világbajnokság hátralévő mérkőzéseire. Tunézia a csoportban még Japán, majd Hollandia ellen lép pályára a vébén.
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