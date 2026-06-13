Carlo Ancelotti szövetségi kapitány megerősítette, hogy Neymar nem léphet pályára Brazília szombati, Marokkó elleni világbajnoki nyitómérkőzésén.
Megtört Antonelli időmérős királysága: csapattársa orozta el a barcelonai pole-t
Russellnek ezen az időmérőn nem volt ellenfele, de a nyakában loholt Lewis Hamilton és saját csapattársa, Kimi Antonelli is.
A Mercedes brit pilótája, George Russell nyerte a Barcelonában rendezett F1-es Spanyol Nagydíj időmérő edzését, így a holnapi versenyen ő indulhat az első helyről. A második helyen a Ferrari hétszeres világbajnoka, Lewis Hamilton "érkezett meg", a harmadik helyről pedig a világbajnoki pontversenyt nagy előnnyel vezető fiatal olasz, Kimi Antonelli rajtol majd.
Az első szakaszban elhullott a hazai szurkolók nagy kedvence, Fernando Alonso, de csapattársa, a kanadai Lance Stroll sem tudott továbbjutni. Nagy meglepetés itt nem történt, az Audi autói sem mentek nagyot. A második szakaszban ragadt ezután Gasly, Bearman és a másik hazai pilóta, Carlos Sainz is.
A harmadik szakasz hozta a legtöbb izgalmat: nyolc perccel az időmérő vége előtt a Ferrari pilótája, Charles Leclerc egy vezetői hiba után a falnak vágódott, ami miatt rövid időre félbeszakították az edzést - a versenyző szerencsére sértetlenül szállt ki az összetört autóból. A balesetről itt egy videó:
Az újraindítás után nagy verseny ment az első helyért, végül azonban Russell pillanatokkal a vége előtt megszerezte a pole pozíciót, de Hamilton egy tizeden belül maradt csak el tőle.
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A Spanyol Nagydíjat holnap délután háromkor rendezik meg Barcelonában. A Pénzcentrumon szokás szerint minden fontos tudnivalót összegyűjtöttünk a hétvégéről, ezeket itt olvashatod el:
címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA
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