Fesztiválhangulat költözik a somogyi faluba: Szekeres Adrienn és az Apostol már biztosan érkezik

Június végén ismét ünnepi hangulatba öltözik Somogyvár: a település három napon át a hagyományok, a közösségi élmények és a nyári fesztiválhangulat központjává válik. Hozzuk is részletes programot!

Idén már 37. alkalommal rendezik meg a Szent László Napokat Somogyváron. 2026. június 26–28. között ismét megtelik élettel a falu a Fonyódi járásban, ahol a szervezők színes programkínálattal várják az érkezőket.

A háromnapos rendezvénysorozatban a hagyományőrző bemutatók, családi programok és esti koncertek egyaránt helyet kapnak, így minden korosztály találhat magának kikapcsolódási lehetőséget.

A zenei programok idén is kiemelt szerepet kapnak: június 27-én Szekeres Adrienn lép színpadra, június 28-án pedig az Apostol együttes gondoskodik a fesztiválhangulatról – tájékoztatott a polgármester.

Fontos változás is van az idei évben: a Nemzeti Emlékhely Kupavár romterületén zajló turisztikai fejlesztések miatt a rendezvény nem a megszokott helyszínen lesz. A programoknak ezúttal a Szent László Látogatóközpont (Somogyvár, Besliahegy) ad otthont.