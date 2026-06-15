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Fesztiválhangulat költözik a somogyi faluba: Szekeres Adrienn és az Apostol már biztosan érkezik

HelloVidék
2026. június 15. 21:15

Június végén ismét ünnepi hangulatba öltözik Somogyvár: a település három napon át a hagyományok, a közösségi élmények és a nyári fesztiválhangulat központjává válik. Hozzuk is részletes programot!

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Idén már 37. alkalommal rendezik meg a Szent László Napokat Somogyváron. 2026. június 26–28. között ismét megtelik élettel a falu a Fonyódi járásban, ahol a szervezők színes programkínálattal várják az érkezőket.

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A háromnapos rendezvénysorozatban a hagyományőrző bemutatók, családi programok és esti koncertek egyaránt helyet kapnak, így minden korosztály találhat magának kikapcsolódási lehetőséget.

A zenei programok idén is kiemelt szerepet kapnak: június 27-én Szekeres Adrienn lép színpadra, június 28-án pedig az Apostol együttes gondoskodik a fesztiválhangulatról – tájékoztatott a polgármester.

Fontos változás is van az idei évben: a Nemzeti Emlékhely Kupavár romterületén zajló turisztikai fejlesztések miatt a rendezvény nem a megszokott helyszínen lesz. A programoknak ezúttal a Szent László Látogatóközpont (Somogyvár, Besliahegy) ad otthont.
Címlapkép: Getty Images
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