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Sport

Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!

Pénzcentrum
2026. június 10. 21:43

Ma este kilenc órakor megkezdődik a focivébé: a Pénzcentrumon most összegyűjtöttük mind a 104 mérkőzés kezdési időpontjait, a párosításokat a csoportmeccseken és a kieséses szakaszban egyaránt.

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Ma este véget és a hosszas várakozás: megkezdődik Mexikóvárosban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, melyet Mexikón kívül Kanadában és az Egyesült Államokban rendeznek meg. 

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A Tornán mindeddig soha nem látott számú csapat (összesen 48 válogatott) vesz részt, ami azt jelenti, hogy természetesen a meccsek száma is rekordot dönt: összesen 104 (!) találkozót rendeznek öt hét alatt. 

A Pénzcentrum folyamatosan beszámol majd a legfontosabb eredményekről, a nagy sztorikról és a háttérről is: a Sportonline oldalán folyamatosan élőben követheted a tornát, így egyetlen piilnatról sem maradsz le.

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Június 11-én, vagyis ma este kilenckor Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel rajtol a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A csoportkörben 12 négycsapatos csoportban zajlanak a küzdelmek, minden válogatott három mérkőzést játszik. A csoportok első két helyezettje, valamint a nyolc legjobb harmadik jut tovább a legjobb 32 közé.

Nemzetközi  |  2026
FIFA Világbajnokság
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Mexikó
0
2.
Dél-Afrika
0
3.
Dél-Korea
0
4.
Csehország
0
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.06.10.

Az alábbi menetrend magyar idő szerint tartalmazza a kezdési időpontokat. A csoportkör teljes menetrendje - napi bontásban - a következő:

  • Június 11., csütörtök

21:00 – Mexikó–Dél-Afrika

  • Június 12., péntek

04:00 – Dél-Korea–Csehország

21:00 – Kanada–Bosznia-Hercegovina

  • Június 13., szombat

03:00 – Egyesült Államok–Paraguay

21:00 – Katar–Svájc

  • Június 14., vasárnap

00:00 – Brazília–Marokkó

03:00 – Haiti–Skócia

06:00 – Ausztrália–Törökország

19:00 – Németország–Curaçao

22:00 – Hollandia–Japán

  • Június 15., hétfő

01:00 – Elefántcsontpart–Ecuador

04:00 – Svédország–Tunézia

18:00 – Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság

21:00 – Belgium–Egyiptom

  • Június 16., kedd

00:00 – Szaúd-Arábia–Uruguay

03:00 – Irán–Új-Zéland

21:00 – Franciaország–Szenegál

  • Június 17., szerda

00:00 – Irak–Norvégia

03:00 – Argentína–Algéria

06:00 – Ausztria–Jordánia

19:00 – Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság

22:00 – Anglia–Horvátország

  • Június 18., csütörtök

01:00 – Ghána–Panama

04:00 – Üzbegisztán–Kolumbia

18:00 – Csehország–Dél-Afrika

21:00 – Svájc–Bosznia-Hercegovina

  • Június 19., péntek

00:00 – Kanada–Katar

03:00 – Mexikó–Dél-Korea

21:00 – Egyesült Államok–Ausztrália

  • Június 20., szombat

00:00 – Skócia–Marokkó

02:30 – Brazília–Haiti

05:00 – Törökország–Paraguay

19:00 – Hollandia–Svédország

22:00 – Németország–Elefántcsontpart

  • Június 21., vasárnap

02:00 – Ecuador–Curaçao

06:00 – Tunézia–Japán

18:00 – Spanyolország–Szaúd-Arábia

21:00 – Belgium–Irán

  • Június 22., hétfő

00:00 – Uruguay–Zöld-foki Köztársaság

03:00 – Új-Zéland–Egyiptom

19:00 – Argentína–Ausztria

23:00 – Franciaország–Irak

  • Június 23., kedd

02:00 – Norvégia–Szenegál

05:00 – Jordánia–Algéria

19:00 – Portugália–Üzbegisztán

22:00 – Anglia–Ghána

  • Június 24., szerda

01:00 – Panama–Horvátország

04:00 – Kolumbia–Kongói Demokratikus Köztársaság

21:00 – Svájc–Kanada

21:00 – Bosznia-Hercegovina–Katar

  • Június 25., csütörtök

00:00 – Skócia–Brazília

00:00 – Marokkó–Haiti

03:00 – Csehország–Mexikó

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03:00 – Dél-Afrika–Dél-Korea

22:00 – Ecuador–Németország

22:00 – Curaçao–Elefántcsontpart

  • Június 26., péntek

01:00 – Tunézia–Hollandia

01:00 – Japán–Svédország

04:00 – Törökország–Egyesült Államok

04:00 – Paraguay–Ausztrália

21:00 – Norvégia–Franciaország

21:00 – Szenegál–Irak

  • Június 27., szombat

02:00 – Uruguay–Spanyolország

02:00 – Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia

05:00 – Új-Zéland–Belgium

05:00 – Egyiptom–Irán

23:00 – Panama–Anglia

23:00 – Horvátország–Ghána

  • Június 28., vasárnap

01:30 – Kolumbia–Portugália

01:30 – Kongói Demokratikus Köztársaság–Üzbegisztán

04:00 – Jordánia–Argentína

04:00 – Algéria–Ausztria

Így alakulnak ki a legjobb 32 párharcai

A csoportkör után 32 csapat marad versenyben: a 12 csoportgyőztes, a 12 második helyezett, valamint a nyolc legjobb csoportharmadik. Innentől már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna, vagyis döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén tizenegyespárbaj dönt.

A legjobb 32 között a párosítások előre meghatározott rendszer szerint alakulnak; a csoportharmadikok esetében több lehetséges ellenfél is szerepelhet, attól függően, mely csoportok harmadik helyezettjei jutnak tovább.

A legjobb 32 tervezett menetrendje a következő:

  • Június 28., vasárnap

21:00 – A2–B2

  • Június 29., hétfő

19:00 – C1–F2

22:30 – E1–A3/B3/C3/D3/F3

  • Június 30., kedd

03:00 – F1–C2

19:00 – E2–I2

23:00 – I1–C3/D3/F3/G3/H3

  • Július 1., szerda

03:00 – A1–C3/E3/F3/H3/I3

18:00 – L1–E3/H3/I3/J3/K3

22:00 – G1–A3/E3/H3/I3/J3

  • Július 2., csütörtök

02:00 – D1–B3/E3/F3/I3/J3

21:00 – H1–J2

  • Július 3., péntek

01:00 – K2–L2

05:00 – B1–E3/F3/G3/I3/J3

20:00 – D2–G2

  • Július 4., szombat

00:00 – J1–H2

03:30 – K1–D3/E3/I3/J3/L3

Nyolcaddöntők

A legjobb 16 csapat közötti meccseket július 4. és július 7. között rendezik, összesen nyolcat. Itt a menetrend erre a három napra:

  • Július 4., szombat

19:00 – R32 1. mérkőzés győztese–R32 3. mérkőzés győztese

23:00 – R32 2. mérkőzés győztese–R32 5. mérkőzés győztese

  • Július 5., vasárnap

22:00 – R32 4. mérkőzés győztese–R32 6. mérkőzés győztese

  • Július 6., hétfő

02:00 – R32 7. mérkőzés győztese–R32 8. mérkőzés győztese

21:00 – R32 11. mérkőzés győztese–R32 12. mérkőzés győztese

  • Július 7., kedd

02:00 – R32 9. mérkőzés győztese–R32 10. mérkőzés győztese

18:00 – R32 14. mérkőzés győztese–R32 16. mérkőzés győztese

22:00 – R32 13. mérkőzés győztese–R32 15. mérkőzés győztese

Negyeddöntők

A negyeddöntőket július 9. és július 12. között játsszák, a menetrend a következő:

  • Július 9., csütörtök

22:00 – R16 1. mérkőzés győztese–R16 2. mérkőzés győztese

  • Július 10., péntek

21:00 – R16 5. mérkőzés győztese–R16 6. mérkőzés győztese

  • Július 11., szombat

23:00 – R16 3. mérkőzés győztese–R16 4. mérkőzés győztese

  • Július 12., vasárnap

03:00 – R16 7. mérkőzés győztese–R16 8. mérkőzés győztese

Elődöntők

  • Július 14., kedd

21:00 – QF1 győztese–QF2 győztese

  • Július 15., szerda

21:00 – QF3 győztese–QF4 győztese

Bronzmérkőzés és döntő:

  • Július 18., szombat

23:00 – SF1 vesztese–SF2 vesztese

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét július 19-én, vasárnap rendezik. Magyar idő szerint 21:00-kor kezdődik a finálé, amelyen a két elődöntő győztese találkozik. Ez lesz a torna 104. és egyben utolsó mérkőzése.

  • Július 19., vasárnap

21:00 – SF1 győztese–SF2 győztese
Címlapkép: Getty Images
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