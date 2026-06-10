A vártnál kedvezőbb első negyedéves GDP-adat ellenére a magyar gazdaság növekedése idén visszafogott lehet, miközben az infláció tartósan a toleranciasávban maradhat.
Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!
Ma este kilenc órakor megkezdődik a focivébé: a Pénzcentrumon most összegyűjtöttük mind a 104 mérkőzés kezdési időpontjait, a párosításokat a csoportmeccseken és a kieséses szakaszban egyaránt.
Ma este véget és a hosszas várakozás: megkezdődik Mexikóvárosban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, melyet Mexikón kívül Kanadában és az Egyesült Államokban rendeznek meg.
A Tornán mindeddig soha nem látott számú csapat (összesen 48 válogatott) vesz részt, ami azt jelenti, hogy természetesen a meccsek száma is rekordot dönt: összesen 104 (!) találkozót rendeznek öt hét alatt.
A Pénzcentrum folyamatosan beszámol majd a legfontosabb eredményekről, a nagy sztorikról és a háttérről is: a Sportonline oldalán folyamatosan élőben követheted a tornát, így egyetlen piilnatról sem maradsz le.
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Június 11-én, vagyis ma este kilenckor Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel rajtol a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A csoportkörben 12 négycsapatos csoportban zajlanak a küzdelmek, minden válogatott három mérkőzést játszik. A csoportok első két helyezettje, valamint a nyolc legjobb harmadik jut tovább a legjobb 32 közé.
Az alábbi menetrend magyar idő szerint tartalmazza a kezdési időpontokat. A csoportkör teljes menetrendje - napi bontásban - a következő:
- Június 11., csütörtök
21:00 – Mexikó–Dél-Afrika
- Június 12., péntek
04:00 – Dél-Korea–Csehország
21:00 – Kanada–Bosznia-Hercegovina
- Június 13., szombat
03:00 – Egyesült Államok–Paraguay
21:00 – Katar–Svájc
- Június 14., vasárnap
00:00 – Brazília–Marokkó
03:00 – Haiti–Skócia
06:00 – Ausztrália–Törökország
19:00 – Németország–Curaçao
22:00 – Hollandia–Japán
- Június 15., hétfő
01:00 – Elefántcsontpart–Ecuador
04:00 – Svédország–Tunézia
18:00 – Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság
21:00 – Belgium–Egyiptom
- Június 16., kedd
00:00 – Szaúd-Arábia–Uruguay
03:00 – Irán–Új-Zéland
21:00 – Franciaország–Szenegál
- Június 17., szerda
00:00 – Irak–Norvégia
03:00 – Argentína–Algéria
06:00 – Ausztria–Jordánia
19:00 – Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság
22:00 – Anglia–Horvátország
- Június 18., csütörtök
01:00 – Ghána–Panama
04:00 – Üzbegisztán–Kolumbia
18:00 – Csehország–Dél-Afrika
21:00 – Svájc–Bosznia-Hercegovina
- Június 19., péntek
00:00 – Kanada–Katar
03:00 – Mexikó–Dél-Korea
21:00 – Egyesült Államok–Ausztrália
- Június 20., szombat
00:00 – Skócia–Marokkó
02:30 – Brazília–Haiti
05:00 – Törökország–Paraguay
19:00 – Hollandia–Svédország
22:00 – Németország–Elefántcsontpart
- Június 21., vasárnap
02:00 – Ecuador–Curaçao
06:00 – Tunézia–Japán
18:00 – Spanyolország–Szaúd-Arábia
21:00 – Belgium–Irán
- Június 22., hétfő
00:00 – Uruguay–Zöld-foki Köztársaság
03:00 – Új-Zéland–Egyiptom
19:00 – Argentína–Ausztria
23:00 – Franciaország–Irak
- Június 23., kedd
02:00 – Norvégia–Szenegál
05:00 – Jordánia–Algéria
19:00 – Portugália–Üzbegisztán
22:00 – Anglia–Ghána
- Június 24., szerda
01:00 – Panama–Horvátország
04:00 – Kolumbia–Kongói Demokratikus Köztársaság
21:00 – Svájc–Kanada
21:00 – Bosznia-Hercegovina–Katar
- Június 25., csütörtök
00:00 – Skócia–Brazília
00:00 – Marokkó–Haiti
03:00 – Csehország–Mexikó
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03:00 – Dél-Afrika–Dél-Korea
22:00 – Ecuador–Németország
22:00 – Curaçao–Elefántcsontpart
- Június 26., péntek
01:00 – Tunézia–Hollandia
01:00 – Japán–Svédország
04:00 – Törökország–Egyesült Államok
04:00 – Paraguay–Ausztrália
21:00 – Norvégia–Franciaország
21:00 – Szenegál–Irak
- Június 27., szombat
02:00 – Uruguay–Spanyolország
02:00 – Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia
05:00 – Új-Zéland–Belgium
05:00 – Egyiptom–Irán
23:00 – Panama–Anglia
23:00 – Horvátország–Ghána
- Június 28., vasárnap
01:30 – Kolumbia–Portugália
01:30 – Kongói Demokratikus Köztársaság–Üzbegisztán
04:00 – Jordánia–Argentína
04:00 – Algéria–Ausztria
Így alakulnak ki a legjobb 32 párharcai
A csoportkör után 32 csapat marad versenyben: a 12 csoportgyőztes, a 12 második helyezett, valamint a nyolc legjobb csoportharmadik. Innentől már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna, vagyis döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén tizenegyespárbaj dönt.
A legjobb 32 között a párosítások előre meghatározott rendszer szerint alakulnak; a csoportharmadikok esetében több lehetséges ellenfél is szerepelhet, attól függően, mely csoportok harmadik helyezettjei jutnak tovább.
A legjobb 32 tervezett menetrendje a következő:
- Június 28., vasárnap
21:00 – A2–B2
- Június 29., hétfő
19:00 – C1–F2
22:30 – E1–A3/B3/C3/D3/F3
- Június 30., kedd
03:00 – F1–C2
19:00 – E2–I2
23:00 – I1–C3/D3/F3/G3/H3
- Július 1., szerda
03:00 – A1–C3/E3/F3/H3/I3
18:00 – L1–E3/H3/I3/J3/K3
22:00 – G1–A3/E3/H3/I3/J3
- Július 2., csütörtök
02:00 – D1–B3/E3/F3/I3/J3
21:00 – H1–J2
- Július 3., péntek
01:00 – K2–L2
05:00 – B1–E3/F3/G3/I3/J3
20:00 – D2–G2
- Július 4., szombat
00:00 – J1–H2
03:30 – K1–D3/E3/I3/J3/L3
Nyolcaddöntők
A legjobb 16 csapat közötti meccseket július 4. és július 7. között rendezik, összesen nyolcat. Itt a menetrend erre a három napra:
- Július 4., szombat
19:00 – R32 1. mérkőzés győztese–R32 3. mérkőzés győztese
23:00 – R32 2. mérkőzés győztese–R32 5. mérkőzés győztese
- Július 5., vasárnap
22:00 – R32 4. mérkőzés győztese–R32 6. mérkőzés győztese
- Július 6., hétfő
02:00 – R32 7. mérkőzés győztese–R32 8. mérkőzés győztese
21:00 – R32 11. mérkőzés győztese–R32 12. mérkőzés győztese
- Július 7., kedd
02:00 – R32 9. mérkőzés győztese–R32 10. mérkőzés győztese
18:00 – R32 14. mérkőzés győztese–R32 16. mérkőzés győztese
22:00 – R32 13. mérkőzés győztese–R32 15. mérkőzés győztese
Negyeddöntők
A negyeddöntőket július 9. és július 12. között játsszák, a menetrend a következő:
- Július 9., csütörtök
22:00 – R16 1. mérkőzés győztese–R16 2. mérkőzés győztese
- Július 10., péntek
21:00 – R16 5. mérkőzés győztese–R16 6. mérkőzés győztese
- Július 11., szombat
23:00 – R16 3. mérkőzés győztese–R16 4. mérkőzés győztese
- Július 12., vasárnap
03:00 – R16 7. mérkőzés győztese–R16 8. mérkőzés győztese
Elődöntők
- Július 14., kedd
21:00 – QF1 győztese–QF2 győztese
- Július 15., szerda
21:00 – QF3 győztese–QF4 győztese
Bronzmérkőzés és döntő:
- Július 18., szombat
23:00 – SF1 vesztese–SF2 vesztese
A 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét július 19-én, vasárnap rendezik. Magyar idő szerint 21:00-kor kezdődik a finálé, amelyen a két elődöntő győztese találkozik. Ez lesz a torna 104. és egyben utolsó mérkőzése.
- Július 19., vasárnap
21:00 – SF1 győztese–SF2 győztese
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