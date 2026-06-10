Itt a teljes, 2026-os vb-menetrend: mind a 104 meccs időpontjai, kezdések, fontos tudnivalók egy helyen!

Ma este kilenc órakor megkezdődik a focivébé: a Pénzcentrumon most összegyűjtöttük mind a 104 mérkőzés kezdési időpontjait, a párosításokat a csoportmeccseken és a kieséses szakaszban egyaránt.

Ma este véget és a hosszas várakozás: megkezdődik Mexikóvárosban a 2026-os labdarúgó-világbajnokság, melyet Mexikón kívül Kanadában és az Egyesült Államokban rendeznek meg.

A Tornán mindeddig soha nem látott számú csapat (összesen 48 válogatott) vesz részt, ami azt jelenti, hogy természetesen a meccsek száma is rekordot dönt: összesen 104 (!) találkozót rendeznek öt hét alatt.

A Pénzcentrum folyamatosan beszámol majd a legfontosabb eredményekről, a nagy sztorikról és a háttérről is: a Sportonline oldalán folyamatosan élőben követheted a tornát, így egyetlen piilnatról sem maradsz le.

KATTINTS IDE a világbajnokság eredményeiért, sztorikért és azonnal sitatisztikákért!

Június 11-én, vagyis ma este kilenckor Mexikó–Dél-Afrika mérkőzéssel rajtol a 2026-os labdarúgó-világbajnokság. A csoportkörben 12 négycsapatos csoportban zajlanak a küzdelmek, minden válogatott három mérkőzést játszik. A csoportok első két helyezettje, valamint a nyolc legjobb harmadik jut tovább a legjobb 32 közé.

Az alábbi menetrend magyar idő szerint tartalmazza a kezdési időpontokat. A csoportkör teljes menetrendje - napi bontásban - a következő:

Június 11., csütörtök

21:00 – Mexikó–Dél-Afrika

Június 12., péntek

04:00 – Dél-Korea–Csehország

21:00 – Kanada–Bosznia-Hercegovina

Június 13., szombat

03:00 – Egyesült Államok–Paraguay

21:00 – Katar–Svájc

Június 14., vasárnap

00:00 – Brazília–Marokkó

03:00 – Haiti–Skócia

06:00 – Ausztrália–Törökország

19:00 – Németország–Curaçao

22:00 – Hollandia–Japán

Június 15., hétfő

01:00 – Elefántcsontpart–Ecuador

04:00 – Svédország–Tunézia

18:00 – Spanyolország–Zöld-foki Köztársaság

21:00 – Belgium–Egyiptom

Június 16., kedd

00:00 – Szaúd-Arábia–Uruguay

03:00 – Irán–Új-Zéland

21:00 – Franciaország–Szenegál

Június 17., szerda

00:00 – Irak–Norvégia

03:00 – Argentína–Algéria

06:00 – Ausztria–Jordánia

19:00 – Portugália–Kongói Demokratikus Köztársaság

22:00 – Anglia–Horvátország

Június 18., csütörtök

01:00 – Ghána–Panama

04:00 – Üzbegisztán–Kolumbia

18:00 – Csehország–Dél-Afrika

21:00 – Svájc–Bosznia-Hercegovina

Június 19., péntek

00:00 – Kanada–Katar

03:00 – Mexikó–Dél-Korea

21:00 – Egyesült Államok–Ausztrália

Június 20., szombat

00:00 – Skócia–Marokkó

02:30 – Brazília–Haiti

05:00 – Törökország–Paraguay

19:00 – Hollandia–Svédország

22:00 – Németország–Elefántcsontpart

Június 21., vasárnap

02:00 – Ecuador–Curaçao

06:00 – Tunézia–Japán

18:00 – Spanyolország–Szaúd-Arábia

21:00 – Belgium–Irán

Június 22., hétfő

00:00 – Uruguay–Zöld-foki Köztársaság

03:00 – Új-Zéland–Egyiptom

19:00 – Argentína–Ausztria

23:00 – Franciaország–Irak

Június 23., kedd

02:00 – Norvégia–Szenegál

05:00 – Jordánia–Algéria

19:00 – Portugália–Üzbegisztán

22:00 – Anglia–Ghána

Június 24., szerda

01:00 – Panama–Horvátország

04:00 – Kolumbia–Kongói Demokratikus Köztársaság

21:00 – Svájc–Kanada

21:00 – Bosznia-Hercegovina–Katar

Június 25., csütörtök

00:00 – Skócia–Brazília

00:00 – Marokkó–Haiti

03:00 – Csehország–Mexikó

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

03:00 – Dél-Afrika–Dél-Korea

22:00 – Ecuador–Németország

22:00 – Curaçao–Elefántcsontpart

Június 26., péntek

01:00 – Tunézia–Hollandia

01:00 – Japán–Svédország

04:00 – Törökország–Egyesült Államok

04:00 – Paraguay–Ausztrália

21:00 – Norvégia–Franciaország

21:00 – Szenegál–Irak

Június 27., szombat

02:00 – Uruguay–Spanyolország

02:00 – Zöld-foki Köztársaság–Szaúd-Arábia

05:00 – Új-Zéland–Belgium

05:00 – Egyiptom–Irán

23:00 – Panama–Anglia

23:00 – Horvátország–Ghána

Június 28., vasárnap

01:30 – Kolumbia–Portugália

01:30 – Kongói Demokratikus Köztársaság–Üzbegisztán

04:00 – Jordánia–Argentína

04:00 – Algéria–Ausztria

Így alakulnak ki a legjobb 32 párharcai

A csoportkör után 32 csapat marad versenyben: a 12 csoportgyőztes, a 12 második helyezett, valamint a nyolc legjobb csoportharmadik. Innentől már egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna, vagyis döntetlen esetén hosszabbítás, majd szükség esetén tizenegyespárbaj dönt.

A legjobb 32 között a párosítások előre meghatározott rendszer szerint alakulnak; a csoportharmadikok esetében több lehetséges ellenfél is szerepelhet, attól függően, mely csoportok harmadik helyezettjei jutnak tovább.

A legjobb 32 tervezett menetrendje a következő:

Június 28., vasárnap

21:00 – A2–B2

Június 29., hétfő

19:00 – C1–F2

22:30 – E1–A3/B3/C3/D3/F3

Június 30., kedd

03:00 – F1–C2

19:00 – E2–I2

23:00 – I1–C3/D3/F3/G3/H3

Július 1., szerda

03:00 – A1–C3/E3/F3/H3/I3

18:00 – L1–E3/H3/I3/J3/K3

22:00 – G1–A3/E3/H3/I3/J3

Július 2., csütörtök

02:00 – D1–B3/E3/F3/I3/J3

21:00 – H1–J2

Július 3., péntek

01:00 – K2–L2

05:00 – B1–E3/F3/G3/I3/J3

20:00 – D2–G2

Július 4., szombat

00:00 – J1–H2

03:30 – K1–D3/E3/I3/J3/L3

Nyolcaddöntők

A legjobb 16 csapat közötti meccseket július 4. és július 7. között rendezik, összesen nyolcat. Itt a menetrend erre a három napra:

Július 4., szombat

19:00 – R32 1. mérkőzés győztese–R32 3. mérkőzés győztese

23:00 – R32 2. mérkőzés győztese–R32 5. mérkőzés győztese

Július 5., vasárnap

22:00 – R32 4. mérkőzés győztese–R32 6. mérkőzés győztese

Július 6., hétfő

02:00 – R32 7. mérkőzés győztese–R32 8. mérkőzés győztese

21:00 – R32 11. mérkőzés győztese–R32 12. mérkőzés győztese

Július 7., kedd

02:00 – R32 9. mérkőzés győztese–R32 10. mérkőzés győztese

18:00 – R32 14. mérkőzés győztese–R32 16. mérkőzés győztese

22:00 – R32 13. mérkőzés győztese–R32 15. mérkőzés győztese

Negyeddöntők

A negyeddöntőket július 9. és július 12. között játsszák, a menetrend a következő:

Július 9., csütörtök

22:00 – R16 1. mérkőzés győztese–R16 2. mérkőzés győztese

Július 10., péntek

21:00 – R16 5. mérkőzés győztese–R16 6. mérkőzés győztese

Július 11., szombat

23:00 – R16 3. mérkőzés győztese–R16 4. mérkőzés győztese

Július 12., vasárnap

03:00 – R16 7. mérkőzés győztese–R16 8. mérkőzés győztese

Elődöntők

Július 14., kedd

21:00 – QF1 győztese–QF2 győztese

Július 15., szerda

21:00 – QF3 győztese–QF4 győztese

Bronzmérkőzés és döntő:

Július 18., szombat

23:00 – SF1 vesztese–SF2 vesztese

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntőjét július 19-én, vasárnap rendezik. Magyar idő szerint 21:00-kor kezdődik a finálé, amelyen a két elődöntő győztese találkozik. Ez lesz a torna 104. és egyben utolsó mérkőzése.

Július 19., vasárnap

21:00 – SF1 győztese–SF2 győztese