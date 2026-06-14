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A férfi kézifegyverrel fenyegetőzik.
Sport

Fegyverügybe keveredett az NBA sztárja: bírósági tárgyalás vár rá hamarosan, mi lesz a karrierjével?

Pénzcentrum
2026. június 14. 13:30

Óvadék ellenében szabadlábon távozhatott James Harden, de vélhetően itt nincs vége a történetnek - írta meg a BBC.

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Szombat hajnalban Houstonban letartóztatták James Hardent, a Cleveland Cavaliers irányítóját, miután a rendőrök egy szabálytalanul tartott lőfegyvert találtak az autójában. A hatszoros All-NBA első csapatába is beválasztott sztárjátékost később óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

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A bírósági iratok szerint a rendőrök helyi idő szerint hajnali 3 óra 41 perckor intézkedtek Hardennel szemben Houston belvárosában, miután Mercedese pohártartójában egy tok nélküli kézifegyvert vettek észre. A 36 éves kosárlabdázó éppen egy másik jármű mögött állt meg, amikor a járőrök kiszúrták a fegyvert. Harden elismerte, hogy a pisztoly az ő tulajdona, ezt követően előállították, és a Harris megyei börtönben őrizetbe vették. Később 100 dolláros óvadék ellenében szabadlábra helyezték, bírósági tárgyalását pedig június 22-re tűzték ki.

A Cavaliers hivatalos közleményben reagált a történtekre. A klub jelezte, hogy tudomást szerzett Harden letartóztatásáról, és már felvette a kapcsolatot a játékossal, valamint annak jogi képviselőjével. Az egyesület hozzátette, hogy folyamatosan nyomon követi a fejleményeket, ám egyelőre nem kíván bővebb nyilatkozatot tenni az ügyben.

Harden, a 2017–2018-as szezon legértékesebb játékosa (MVP) februárban érkezett Clevelandbe a Los Angeles Clipperstől egy csereügylet keretében. A tranzakció során a kaliforniai együttes Darius Garland irányítót és egy 2026-os másodkörös draftjogot kapott cserébe. Az idei szezonban az irányító új csapatánál 26 mérkőzésen lépett pályára kezdőként, ezeken pedig átlagosan 20,5 pontot, 7,7 gólpasszt és 4,8 lepattanót jegyzett.

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A 2009-es draft harmadik helyén kiválasztott játékos pályafutása során megfordult az Oklahoma City Thunder, a Houston Rockets, a Brooklyn Nets, a Philadelphia 76ers és a Los Angeles Clippers együttesénél is, mielőtt a Cavaliershez igazolt volna.
Címlapkép: Getty Images
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