The east stand of Old Trafford football stadium, Old Trafford is the largest stadium home of Manchester united football club.
Ez borítana mindet a Unitednél: betolják az all-int a PSG edzőjéért?

2026. április 27. 19:43

Az ESPN értesülései szerint a Manchester United vezetősége két főre szűkítette a lehetséges következő vezetőedzők listáját. A döntés a jelenleg ideiglenes megbízatással dolgozó Michael Carrick és a Paris Saint-Germain élén álló Luis Enrique között dőlhet el - számolt be az ESPN.

A sportvilágban "unikornisnak" nevezik a minden szempontból tökéletes edzőt: ő az, aki trófeákat nyer, taktikailag kiváló, remekül kezeli a vezetőséget és a játékosokat, ráadásul a médiában is otthonosan mozog.

Az ESPN elemzése alapján az elmúlt évtizedekben alig három-négy ilyen szakember akadt a legmagasabb szinten: Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jürgen Klopp és Carlo Ancelotti. A United számára Luis Enrique lehet az egyetlen reálisan elérhető jelölt ebből az elit kategóriából. Guardiola és Klopp a rivális Manchester Cityhez, illetve a Liverpoolhoz kötődik, míg Ancelotti a brazil válogatottal készül a 2026-os világbajnokságra. 

A sportlap úgy tudja, egyáltalán nem biztos a télen ideiglenesen kinevezett egykori játékos, Michael Carrick edzősége állandóra: lehet, hogy a manchesteriek Luis Enrique-t, a PSG-vel tavaly BL-t nyerő edzőt neveznék ki.

Luis Enrique neve nem ismeretlen az Old Traffordon. Úgy tudni, hogy a klubvezetés már 2022-ben is megkereste őt, amikor éppen Ole Gunnar Solskjaer utódját keresték a kispadra. A spanyol szakember akkor még a spanyol válogatottat irányította, ezért jelezte, hogy a katari világbajnokság végéig nem távozik a posztjáról. A United végül nem várt rá, és Erik ten Hagot nevezte ki: Luis Enrique azóta a PSG-vel megnyerte a Bajnokok Ligáját, miután Mbappé és Neymar távozását követően, fiatal játékosokra építve is sikerre vitte a párizsi csapatot.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 747,15M €
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #3
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
2.
Arsenal
33
21
7
5
63
26
37
70
3.
Manchester United
33
16
10
7
58
45
13
58
4.
Aston Villa
34
17
7
10
47
42
5
58
Adatlap létrehozva: 2026.04.27.

Michael Carrick januárban vette át a csapat irányítását a menesztett Ruben Amorimtól, és mindeddig figyelemre méltó munkát végzett. Ha a United hétfőn legyőzi a Brentfordot, a gárda gyakorlatilag bebiztosítja a Bajnokok Ligája-indulást. A források szerint azonban a klub ideális jelöltje egy olyan vezetőedző lenne, aki a legmagasabb szinten már bizonyította taktikai felkészültségét. A korábbi middlesbrough-i szakvezető egyelőre még nem mérettette meg magát a legnagyobb tétmérkőzéseken.

Luis Enrique párizsi szerződése a következő szezon végén lejár, a hosszabbításról pedig jelenleg is folynak a tárgyalások. Ez elméletileg lehetőséget biztosít a Unitednek és más élcsapatoknak is, hogy felmérjék az 55 éves vezetőedző elkötelezettségét a PSG iránt. A Bajnokok Ligája elődöntőjébe jutott négy tréner közül egyedül ő nyerte meg korábban a sorozatot, ráadásul kétszer is: 2015-ben a Barcelonával, majd a PSG-vel.

A többi szóba jöhető jelölt – Andoni Iraola, Julian Nagelsmann vagy Unai Emery – esetében mind felmerülnek bizonyos kérdőjelek. Ilyen lehet a nyomáskezelés képessége, a korábbi kudarcok, vagy a United sajátos döntéshozatali struktúrájába való beilleszkedés nehézsége. Az ESPN értékelése szerint Luis Enrique az egyetlen olyan opció, akivel kapcsolatban nem fogalmazódnak meg ilyen kétségek.
1
3 napja
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
2 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
3
1 napja
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
4
2 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
5
3 napja
Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 19:00
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 17:57
Kvíz: Jártál már Hollandiában? Lássuk, mit tudsz az ország földrajzáról, kultúrájáról, történelméről!
Agrárszektor  |  2026. április 27. 20:34
Megjött az ítéletidő: durva vihar csapott le az országra