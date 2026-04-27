Ez borítana mindet a Unitednél: betolják az all-int a PSG edzőjéért?
Az ESPN értesülései szerint a Manchester United vezetősége két főre szűkítette a lehetséges következő vezetőedzők listáját. A döntés a jelenleg ideiglenes megbízatással dolgozó Michael Carrick és a Paris Saint-Germain élén álló Luis Enrique között dőlhet el - számolt be az ESPN.
A sportvilágban "unikornisnak" nevezik a minden szempontból tökéletes edzőt: ő az, aki trófeákat nyer, taktikailag kiváló, remekül kezeli a vezetőséget és a játékosokat, ráadásul a médiában is otthonosan mozog.
Az ESPN elemzése alapján az elmúlt évtizedekben alig három-négy ilyen szakember akadt a legmagasabb szinten: Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jürgen Klopp és Carlo Ancelotti. A United számára Luis Enrique lehet az egyetlen reálisan elérhető jelölt ebből az elit kategóriából. Guardiola és Klopp a rivális Manchester Cityhez, illetve a Liverpoolhoz kötődik, míg Ancelotti a brazil válogatottal készül a 2026-os világbajnokságra.
A sportlap úgy tudja, egyáltalán nem biztos a télen ideiglenesen kinevezett egykori játékos, Michael Carrick edzősége állandóra: lehet, hogy a manchesteriek Luis Enrique-t, a PSG-vel tavaly BL-t nyerő edzőt neveznék ki.
Luis Enrique neve nem ismeretlen az Old Traffordon. Úgy tudni, hogy a klubvezetés már 2022-ben is megkereste őt, amikor éppen Ole Gunnar Solskjaer utódját keresték a kispadra. A spanyol szakember akkor még a spanyol válogatottat irányította, ezért jelezte, hogy a katari világbajnokság végéig nem távozik a posztjáról. A United végül nem várt rá, és Erik ten Hagot nevezte ki: Luis Enrique azóta a PSG-vel megnyerte a Bajnokok Ligáját, miután Mbappé és Neymar távozását követően, fiatal játékosokra építve is sikerre vitte a párizsi csapatot.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
2.
Arsenal
|
33
|
21
|
7
|
5
|
63
|
26
|
37
|
70
|
3.
Manchester United
|
33
|
16
|
10
|
7
|
58
|
45
|
13
|
58
|
4.
Aston Villa
|
34
|
17
|
7
|
10
|
47
|
42
|
5
|
58
Michael Carrick januárban vette át a csapat irányítását a menesztett Ruben Amorimtól, és mindeddig figyelemre méltó munkát végzett. Ha a United hétfőn legyőzi a Brentfordot, a gárda gyakorlatilag bebiztosítja a Bajnokok Ligája-indulást. A források szerint azonban a klub ideális jelöltje egy olyan vezetőedző lenne, aki a legmagasabb szinten már bizonyította taktikai felkészültségét. A korábbi middlesbrough-i szakvezető egyelőre még nem mérettette meg magát a legnagyobb tétmérkőzéseken.
Luis Enrique párizsi szerződése a következő szezon végén lejár, a hosszabbításról pedig jelenleg is folynak a tárgyalások. Ez elméletileg lehetőséget biztosít a Unitednek és más élcsapatoknak is, hogy felmérjék az 55 éves vezetőedző elkötelezettségét a PSG iránt. A Bajnokok Ligája elődöntőjébe jutott négy tréner közül egyedül ő nyerte meg korábban a sorozatot, ráadásul kétszer is: 2015-ben a Barcelonával, majd a PSG-vel.
A többi szóba jöhető jelölt – Andoni Iraola, Julian Nagelsmann vagy Unai Emery – esetében mind felmerülnek bizonyos kérdőjelek. Ilyen lehet a nyomáskezelés képessége, a korábbi kudarcok, vagy a United sajátos döntéshozatali struktúrájába való beilleszkedés nehézsége. Az ESPN értékelése szerint Luis Enrique az egyetlen olyan opció, akivel kapcsolatban nem fogalmazódnak meg ilyen kétségek.
-
-
