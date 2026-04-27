Ez borítana mindet a Unitednél: betolják az all-int a PSG edzőjéért?

Az ESPN értesülései szerint a Manchester United vezetősége két főre szűkítette a lehetséges következő vezetőedzők listáját. A döntés a jelenleg ideiglenes megbízatással dolgozó Michael Carrick és a Paris Saint-Germain élén álló Luis Enrique között dőlhet el - számolt be az ESPN.

A sportvilágban "unikornisnak" nevezik a minden szempontból tökéletes edzőt: ő az, aki trófeákat nyer, taktikailag kiváló, remekül kezeli a vezetőséget és a játékosokat, ráadásul a médiában is otthonosan mozog.

Az ESPN elemzése alapján az elmúlt évtizedekben alig három-négy ilyen szakember akadt a legmagasabb szinten: Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola, Jürgen Klopp és Carlo Ancelotti. A United számára Luis Enrique lehet az egyetlen reálisan elérhető jelölt ebből az elit kategóriából. Guardiola és Klopp a rivális Manchester Cityhez, illetve a Liverpoolhoz kötődik, míg Ancelotti a brazil válogatottal készül a 2026-os világbajnokságra.

A sportlap úgy tudja, egyáltalán nem biztos a télen ideiglenesen kinevezett egykori játékos, Michael Carrick edzősége állandóra: lehet, hogy a manchesteriek Luis Enrique-t, a PSG-vel tavaly BL-t nyerő edzőt neveznék ki.

Luis Enrique neve nem ismeretlen az Old Traffordon. Úgy tudni, hogy a klubvezetés már 2022-ben is megkereste őt, amikor éppen Ole Gunnar Solskjaer utódját keresték a kispadra. A spanyol szakember akkor még a spanyol válogatottat irányította, ezért jelezte, hogy a katari világbajnokság végéig nem távozik a posztjáról. A United végül nem várt rá, és Erik ten Hagot nevezte ki: Luis Enrique azóta a PSG-vel megnyerte a Bajnokok Ligáját, miután Mbappé és Neymar távozását követően, fiatal játékosokra építve is sikerre vitte a párizsi csapatot.

Anglia Manchester United Piaci érték: 747,15M € Edző: Michael Carrick Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #3

Michael Carrick januárban vette át a csapat irányítását a menesztett Ruben Amorimtól, és mindeddig figyelemre méltó munkát végzett. Ha a United hétfőn legyőzi a Brentfordot, a gárda gyakorlatilag bebiztosítja a Bajnokok Ligája-indulást. A források szerint azonban a klub ideális jelöltje egy olyan vezetőedző lenne, aki a legmagasabb szinten már bizonyította taktikai felkészültségét. A korábbi middlesbrough-i szakvezető egyelőre még nem mérettette meg magát a legnagyobb tétmérkőzéseken.

Luis Enrique párizsi szerződése a következő szezon végén lejár, a hosszabbításról pedig jelenleg is folynak a tárgyalások. Ez elméletileg lehetőséget biztosít a Unitednek és más élcsapatoknak is, hogy felmérjék az 55 éves vezetőedző elkötelezettségét a PSG iránt. A Bajnokok Ligája elődöntőjébe jutott négy tréner közül egyedül ő nyerte meg korábban a sorozatot, ráadásul kétszer is: 2015-ben a Barcelonával, majd a PSG-vel.

A többi szóba jöhető jelölt – Andoni Iraola, Julian Nagelsmann vagy Unai Emery – esetében mind felmerülnek bizonyos kérdőjelek. Ilyen lehet a nyomáskezelés képessége, a korábbi kudarcok, vagy a United sajátos döntéshozatali struktúrájába való beilleszkedés nehézsége. Az ESPN értékelése szerint Luis Enrique az egyetlen olyan opció, akivel kapcsolatban nem fogalmazódnak meg ilyen kétségek.