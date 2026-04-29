Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Sport

Száz forint a belépő a szombati meccsre: különleges akcióval köszöni meg az NB I-es csapat a szurkolást

2026. április 29. 13:43

Jelképes, 100 forintos jegyárakkal köszöni meg szurkolóinak a kitartást a Kolorcity Kazincbarcika SC. A csapat az idény utolsó hazai mérkőzésén, a Kisvárda elleni találkozón várja a drukkereket a DVTK Stadionban.

A kazincbarcikai klub történelmi idényt zárt, hiszen fennállása során először szerepelt az NB I-ben. A csapat a Fizz Liga 32. fordulójában, május 2-án, szombaton 16 órakor fogadja a Kisvárda Master Good együttesét. Az összecsapásra minden belépőjegy egységesen 100 forintba kerül, ezzzel a gesztussal a klub a szurkolók egész éves támogatását szeretné viszonozni.

A belépőket kizárólag személyesen lehet megvásárolni a DVTK Shopban (a klub ugyanis tavasszal Miskolcon játszotta a hazai meccseit). Erre hétköznapokon 12 és 18 óra között, a mérkőzés napján pedig 13 órától nyílik lehetőség. A hazai drukkerek az M és az N szektorban foglalhatnak helyet, a belépés pedig a 2-es kapucsoporton keresztül történik.

A stadion kapui egy órával a kezdő sípszó előtt nyílnak meg. A hat év alatti gyermekek díjmentesen tekinthetik meg a mérkőzést, amennyiben nem igényelnek külön ülőhelyet. A klub arra azonban felhívta a figyelmet, hogy a ruháztatátvizsgálás továbbra is él beléptetéskor, ezért a gördülékeny beléptetés érdekében kérik a szurklókat, hogy érkezzenek időben.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
63
2.
Ferencváros
62
3.
Debreceni VSC
50
4.
Zalaegerszegi TE
48
5.
Paksi FC
47
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
16
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
15
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
13
4.
Barany Donat
(Debreceni VSC)
12
5.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
Teljes lista
