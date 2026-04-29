Hol áll meg a United brutális költekezése? Tavaly már megvették a fiatal sztárt, de még költeni kell rá

A szlovén csatárért már tavaly nyáron is mélyen a zsebébe nyúlt a manchesteri klub, de a pénzköltés itt nem áll meg.

Az RB Leipzig tovább profitál Benjamin Šeško tavaly nyári eladásából: a Manchester United által fizetendő teljes átigazolási díj a szezon végére elérheti a 80,5 millió eurót, hosszabb távon pedig akár 85 millió euróra is emelkedhet.

A Sky információi szerint a Manchester United a 2025 nyarán kifizetett 76,5 millió eurós alapáron felül további 4 millió eurós bónuszt fizet a lipcsei klubnak az első szezon után. Ez a kiegészítő összeg nagyrészt a 22 éves szlovén csatár lejátszott mérkőzéseinek és góljainak számából, valamint a United várható Bajnokok Ligájába jutásából tevődik össze.

A brit sportcsaorna szerint nem kizárt, hogy az átigazolási díj több év távlatában akár 85 millió euróra is emelkedhet. A megállapodás részét képezi egy barátságos mérkőzés is a United és a Leipzig között, amelyet a következő néhány évben kell lejátszaniuk. A találkozó teljes bevétele a lipcsei klubot illeti meg, ami még tovább növeli a Šeško eladásából származó nyereséget.