2026. április 29. szerda Péter
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Manchester, Anglia - 2016. február 28: Az Old Trafford labdarúgó-stadion keleti lelátója, a Manchester United otthona. A 75 957 néző befogadására alkalmas Old Trafford a Wembley Stadion után a második legnagyobb befogadóképességű angol
Sport

Hol áll meg a United brutális költekezése? Tavaly már megvették a fiatal sztárt, de még költeni kell rá

Pénzcentrum
2026. április 29. 17:43

A szlovén csatárért már tavaly nyáron is mélyen a zsebébe nyúlt a manchesteri klub, de a pénzköltés itt nem áll meg.

Az RB Leipzig tovább profitál Benjamin Šeško tavaly nyári eladásából: a Manchester United által fizetendő teljes átigazolási díj a szezon végére elérheti a 80,5 millió eurót, hosszabb távon pedig akár 85 millió euróra is emelkedhet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Sky információi szerint a Manchester United a 2025 nyarán kifizetett 76,5 millió eurós alapáron felül további 4 millió eurós bónuszt fizet a lipcsei klubnak az első szezon után. Ez a kiegészítő összeg nagyrészt a 22 éves szlovén csatár lejátszott mérkőzéseinek és góljainak számából, valamint a United várható Bajnokok Ligájába jutásából tevődik össze.

A brit sportcsaorna szerint nem kizárt, hogy az átigazolási díj több év távlatában akár 85 millió euróra is emelkedhet. A megállapodás részét képezi egy barátságos mérkőzés is a United és a Leipzig között, amelyet a következő néhány évben kell lejátszaniuk. A találkozó teljes bevétele a lipcsei klubot illeti meg, ami még tovább növeli a Šeško eladásából származó nyereséget.

Benjamin Sesko
Posztja: támadó
Nemzetisége: szlovén
Életkora: 23 év
Szerződése lejár: 2030. június 29.
Piaci értéke: 65M €
Adatlap létrehozva: 2026.04.29.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #brit #bajnokok ligája #manchester united #premier league #bundesliga #átigazolás #átigazolási hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
18:29
18:14
18:01
17:43
17:31
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
Most nem
Játszom!