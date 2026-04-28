A kék pólót, fekete nadrágot viselő labdarúgó a verseny közben megsérült a gyepen.
Sport

Újabb nagy hiányzó a világbajnokságról: Éder Militao is lemarad

MTI
2026. április 28. 17:14

Militão még egy hete sérült meg, és már a műtéten is túl van, de egészen októberig tarthat a felépülése.

Súlyos sérülése és az azt követő combhajlítóizom-műtét miatt biztosan lemarad a nyári labdarúgó-világbajnokságról Éder Militão, a Real Madrid brazil válogatott védője.

A spanyol klub keddi tájékoztatása szerint a 28 éves hátvéd bal lábát már meg is operálták. Bár a hivatalos közlemény nem tért ki a kihagyás pontos időtartamára, sajtóértesülések szerint a felépülése egészen októberig eltart majd. A 38-szoros válogatott játékos még múlt kedden, az Alavés ellen 2–1-re megnyert bajnoki találkozó első félidejében sérült meg. Emiatt azonnal le is kellett cserélni.

A futballista kiesése érzékeny veszteség a brazil nemzeti csapat számára a június 11-én rajtoló világbajnokság előtt. A sportág történetének első 48 csapatos tornáját az Egyesült Államok, Kanada és Mexikó közösen rendezi. Brazília a csoportkörben Skóciával, Haitivel és Marokkóval mérkőzik majd meg.

Éder Militão nem az egyetlen sztár, aki sérülése miatt kénytelen lesz kihagyni a nyári focivébét: tegnap írtunk róla, hogy a holland válogatottal nagy dolgokra készülő Xavi Simons is súlyosan megsérült, és hosszú hónapokon át tart majd a felépülése.

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #sérülés #világbajnokság #kiesés #real madrid #vb 2026 #válogatott #brazil

