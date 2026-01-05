És meg is van a végső döntés: kirúgta Amorimot a Manchester United, eddig tartott a türelem

A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben - jelentette a BBC Sport.

A Manchester United bejelentette, hogy Ruben Amorim távozik a klub vezetőedzői pozíciójából. A portugál szakembert 2024 novemberében nevezték ki, és irányításával a csapat bejutott az UEFA Európa Liga döntőjébe, amelyet Bilbaóban rendeztek májusban.

A klub vezetősége nehéz szívvel, de úgy döntött, hogy változtatásra van szükség, mivel a Manchester United jelenleg csak a hatodik helyen áll az angol bajnokságban. A közlemény szerint a váltással szeretnék biztosítani a csapat számára a lehető legjobb Premier League helyezés elérésének lehetőségét.

Anglia Manchester United Piaci érték: 719,15M Edző: Ruben Amorim Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #6 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 5. Chelsea 20 8 7 5 33 22 11 31 6. Manchester United 20 8 7 5 34 30 4 31 7. Brentford 20 9 3 8 32 28 4 30 Adatlap létrehozva: 2026.01.05.

A klub megköszönte Amorim hozzájárulását és sok sikert kívánt neki a jövőre nézve. A szerdai, Burnley elleni mérkőzésen Darren Fletcher irányítja majd a csapatot.

A Pénzcentrum éppen ma írt arról, hogy Amorim az utolsó perceit töltheti a manchesteri klub padján, miután a Leeds elleni mérkőzést követően már a vezetőségbe is beleszállt. Ezt itt olvashatod el újra: