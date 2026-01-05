Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
És meg is van a végső döntés: kirúgta Amorimot a Manchester United, eddig tartott a türelem
A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben - jelentette a BBC Sport.
A Manchester United bejelentette, hogy Ruben Amorim távozik a klub vezetőedzői pozíciójából. A portugál szakembert 2024 novemberében nevezték ki, és irányításával a csapat bejutott az UEFA Európa Liga döntőjébe, amelyet Bilbaóban rendeztek májusban.
A klub vezetősége nehéz szívvel, de úgy döntött, hogy változtatásra van szükség, mivel a Manchester United jelenleg csak a hatodik helyen áll az angol bajnokságban. A közlemény szerint a váltással szeretnék biztosítani a csapat számára a lehető legjobb Premier League helyezés elérésének lehetőségét.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
5.
Chelsea
|
20
|
8
|
7
|
5
|
33
|
22
|
11
|
31
|
6.
Manchester United
|
20
|
8
|
7
|
5
|
34
|
30
|
4
|
31
|
7.
Brentford
|
20
|
9
|
3
|
8
|
32
|
28
|
4
|
30
A klub megköszönte Amorim hozzájárulását és sok sikert kívánt neki a jövőre nézve. A szerdai, Burnley elleni mérkőzésen Darren Fletcher irányítja majd a csapatot.
A Pénzcentrum éppen ma írt arról, hogy Amorim az utolsó perceit töltheti a manchesteri klub padján, miután a Leeds elleni mérkőzést követően már a vezetőségbe is beleszállt. Ezt itt olvashatod el újra:
