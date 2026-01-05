2026. január 5. hétfő Simon

Manchester, Egyesült Királyság - 2018. május 19: Sir Alex Ferguson bronzszobra az Alex Ferguson lelátó előtt az Old Trafford stadionban, a Manchester United otthonában.
Sport

És meg is van a végső döntés: kirúgta Amorimot a Manchester United, eddig tartott a türelem

Pénzcentrum
2026. január 5. 11:40

A Manchester United menesztette Ruben Amorim vezetőedzőt, miután a csapat jelenleg a hatodik helyen áll a Premier League-ben - jelentette a BBC Sport.

A Manchester United bejelentette, hogy Ruben Amorim távozik a klub vezetőedzői pozíciójából. A portugál szakembert 2024 novemberében nevezték ki, és irányításával a csapat bejutott az UEFA Európa Liga döntőjébe, amelyet Bilbaóban rendeztek májusban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A klub vezetősége nehéz szívvel, de úgy döntött, hogy változtatásra van szükség, mivel a Manchester United jelenleg csak a hatodik helyen áll az angol bajnokságban. A közlemény szerint a váltással szeretnék biztosítani a csapat számára a lehető legjobb Premier League helyezés elérésének lehetőségét.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 719,15M
Edző: Ruben Amorim
Jelenlegi helyezés: #6
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
5.
Chelsea
20
8
7
5
33
22
11
31
6.
Manchester United
20
8
7
5
34
30
4
31
7.
Brentford
20
9
3
8
32
28
4
30
Adatlap létrehozva: 2026.01.05.

A klub megköszönte Amorim hozzájárulását és sok sikert kívánt neki a jövőre nézve. A szerdai, Burnley elleni mérkőzésen Darren Fletcher irányítja majd a csapatot.

A Pénzcentrum éppen ma írt arról, hogy Amorim az utolsó perceit töltheti a manchesteri klub padján, miután a Leeds elleni mérkőzést követően már a vezetőségbe is beleszállt. Ezt itt olvashatod el újra:

Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Az utolsó perceket tölti állásában a United edzője? Most már tényleg lejárhatott a türelem, utódot keres a klub
Rúben Amorim helyzete egyre bizonytalanabb a Manchester Unitednél, miután nyílt konfliktus alakult ki közte és Jason Wilcox sportigazgató között.
Címlapkép: Getty Images
#sport #kirúgás #labdarúgás #futball #manchester united #premier league #angol foci #ruben amorim #vezetőedző #edzőváltás

