A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Tíz év után távozik a City kapitánya: "mindent elértem, élhettem az álmaimat"

2026. április 28. 18:18

John Stones megerősítette, hogy a szezon végén elhagyja a Manchester Cityt. Az együttessel kilenc és fél év alatt hat bajnoki címet, egy Bajnokok Ligáját, valamint számos további trófeát nyert - közölte a BBC Sport.

Az angol válogatott védő, John Stones szerződése a nyáron jár le, így szabadon igazolható játékosként távozhat a Manchester Citytől. A csapathoz még 2016-ban, 47,5 millió fontért érkezett az Evertontól. Stones összesen 293 mérkőzésen lépett pályára a City mezében, amivel a klub történetének egyik legsikeresebb korszakából vette ki a részét.

Stones az itt töltött idő alatt hat Premier League-címet, egy Bajnokok Ligáját, két FA-kupát, öt Ligakupát és három Community Shieldet nyert. Ezek mellett a klubvilágbajnokság és az európai Szuperkupa elhódításában is fontos szerepet vállalt.

John Stones
Csapata: Manchester City
Posztja: védő
Nemzetisége: angol
Életkora: 32 év
Szerződése lejár: 2026. június 29.
Piaci értéke: 15M €
Adatlap létrehozva: 2026.04.28.

Az elmúlt tíz évben ez volt az otthonom, és az életem végéig az is marad. Ez az időszak sok tekintetben igazi hullámvasút volt. Kölyökként érkeztem, és férfiként távozom. Apa és férj lettem, a pályán pedig egy rendkívül elégedett játékos

- fogalmazott Stones búcsúvideójában.

Stones volt Pep Guardiola második igazolása a Citynél, és érkezésekor a világ második legdrágább védőjének számított. A spanyol vezetőedző szerepét a játékos kiemelten fontosnak tartja pályafutása alakulásában.

Nélküle meg sem közelítettem volna ezeket a sikereket. Hálás vagyok, hogy ilyen hosszú időt tölthettem mellette, és mindent megnyerhettem vele

– tette hozzá a hátvéd.

A 32 éves védő egészségügyi problémákkal is megküzdött az elmúlt években. Egy korábbi interjúban elárulta, hogy a sorozatos sérülések miatt még a visszavonulás gondolata is megfordult a fejében. Arról egyelőre nem közölt részleteket, hogy hol folytatja a pályafutását.
