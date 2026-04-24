Máris megvan Pep Guardiola utóda? Ő ülhet le a katalán zseni helyett a City padjára, meglepő név került elő
Enzo Maresca a legesélyesebb jelölt a Manchester City vezetőedzői posztjára, amennyiben Pep Guardiola a szezon végén távozik. A január óta csapat nélküli szakemberrel már eredményes egyeztetéseket folytattak, a klub pedig egyre komolyabban készül az edzőváltásra - jelentette a The Guardian.
A kiválasztási folyamatot Hugo Viana sportigazgató irányítja a manchesteri csapatnál. Minden jel arra mutat, hogy Guardiola esetleges utódja az olasz szakember lesz. Maresca januárban távozott a Chelsea-től, ami némileg bonyolíthatja a helyzetet, hiszen a sajtóhírek szerint továbbra is szerződéses kötelezettségek fűzik a londoni klubhoz.
Eredeti megállapodásából még három és fél év volt hátra. Ráadásul a Chelsea opcionálisan további egy évvel meghosszabbíthatta volna a kontraktust. A képet tovább árnyalja, hogy Maresca a távozása előtt kétszer is tárgyalt a Cityhez köthető személyekkel Guardiola lehetséges utódlásáról, miközben még a Chelsea alkalmazásában állt.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Manchester City
|
33
|
21
|
7
|
5
|
66
|
29
|
37
|
70
|
2.
Arsenal
|
33
|
21
|
7
|
5
|
63
|
26
|
37
|
70
|
3.
Manchester United
|
33
|
16
|
10
|
7
|
58
|
45
|
13
|
58
Guardiola jelenlegi szerződése 2027-ig érvényes. A futballvilágban azonban egyre erősebb az a meggyőződés, hogy az 55 éves katalán mester kész lezárni az Etihad Stadionban töltött korszakát. Döntésében szerepet játszhat a 2023-as Bajnokok Ligája-győzelem, a 18 elhódított trófea és a klubnál eltöltött tíz évnyi kemény munka is. A City jelenleg is ádáz küzdelmet folytat a bajnoki címért az Arsenallal, és az idény végére akár egy újabb hazai triplázást is elérhet.
Maresca és Guardiola munkakapcsolata régre nyúlik vissza. Az olasz szakember először a City utánpótlásában dolgozott. Ezt követően Guardiola másodedzőjeként segítette a 2023-ban Bajnokok Ligáját nyerő csapatot. Guardiola tavaly decemberben "a világ egyik legjobb edzőjének" nevezte egykori tanítványát.
Maresca 2024-ben bajnoki címet nyert a Leicester Cityvel az angol másodosztályban. Ezt követően a Chelsea menedzsereként egyetlen szezon alatt Bajnokok Ligája-indulást, valamint Konferencialiga- és klubvilágbajnoki győzelmet ünnepelhetett. Több londoni játékos, köztük Enzo Fernández és Marc Cucurella is kifejezetten elismerően nyilatkozott az edzői munkájáról.
A Manchester City egyébként éppen Fernándezt szemelte ki a középpálya megerősítésére. A Chelsea hajlandó lenne megválni az argentin válogatott labdarúgótól, azonban rendkívül magas átigazolási díjat követel érte.
Guardiola utódja hasonlóan nehéz kihívással néz majd szembe, mint annak idején David Moyes, aki 2013-ban Sir Alex Fergusont váltotta a Manchester United kispadján. A City vezetősége a klub korábbi munkatársából lett élvonalbeli menedzserben látja azt a személyt, aki a leginkább képes továbbvinni a Guardiola-korszakra jellemző játékfilozófiát.
