Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
A Manchester Citys logója és jelvénye az Etihad Stadion előtt. 2024. július 17.
Máris megvan Pep Guardiola utóda? Ő ülhet le a katalán zseni helyett a City padjára, meglepő név került elő

2026. április 24. 12:12

Enzo Maresca a legesélyesebb jelölt a Manchester City vezetőedzői posztjára, amennyiben Pep Guardiola a szezon végén távozik. A január óta csapat nélküli szakemberrel már eredményes egyeztetéseket folytattak, a klub pedig egyre komolyabban készül az edzőváltásra - jelentette a The Guardian.

A kiválasztási folyamatot Hugo Viana sportigazgató irányítja a manchesteri csapatnál. Minden jel arra mutat, hogy Guardiola esetleges utódja az olasz szakember lesz. Maresca januárban távozott a Chelsea-től, ami némileg bonyolíthatja a helyzetet, hiszen a sajtóhírek szerint továbbra is szerződéses kötelezettségek fűzik a londoni klubhoz.

Eredeti megállapodásából még három és fél év volt hátra. Ráadásul a Chelsea opcionálisan további egy évvel meghosszabbíthatta volna a kontraktust. A képet tovább árnyalja, hogy Maresca a távozása előtt kétszer is tárgyalt a Cityhez köthető személyekkel Guardiola lehetséges utódlásáról, miközben még a Chelsea alkalmazásában állt.

1.
Manchester City
33
21
7
5
66
29
37
70
2.
Arsenal
33
21
7
5
63
26
37
70
3.
Manchester United
33
16
10
7
58
45
13
58
Guardiola jelenlegi szerződése 2027-ig érvényes. A futballvilágban azonban egyre erősebb az a meggyőződés, hogy az 55 éves katalán mester kész lezárni az Etihad Stadionban töltött korszakát. Döntésében szerepet játszhat a 2023-as Bajnokok Ligája-győzelem, a 18 elhódított trófea és a klubnál eltöltött tíz évnyi kemény munka is. A City jelenleg is ádáz küzdelmet folytat a bajnoki címért az Arsenallal, és az idény végére akár egy újabb hazai triplázást is elérhet.

Maresca és Guardiola munkakapcsolata régre nyúlik vissza. Az olasz szakember először a City utánpótlásában dolgozott. Ezt követően Guardiola másodedzőjeként segítette a 2023-ban Bajnokok Ligáját nyerő csapatot. Guardiola tavaly decemberben "a világ egyik legjobb edzőjének" nevezte egykori tanítványát.

Maresca 2024-ben bajnoki címet nyert a Leicester Cityvel az angol másodosztályban. Ezt követően a Chelsea menedzsereként egyetlen szezon alatt Bajnokok Ligája-indulást, valamint Konferencialiga- és klubvilágbajnoki győzelmet ünnepelhetett. Több londoni játékos, köztük Enzo Fernández és Marc Cucurella is kifejezetten elismerően nyilatkozott az edzői munkájáról.

A Manchester City egyébként éppen Fernándezt szemelte ki a középpálya megerősítésére. A Chelsea hajlandó lenne megválni az argentin válogatott labdarúgótól, azonban rendkívül magas átigazolási díjat követel érte.

Guardiola utódja hasonlóan nehéz kihívással néz majd szembe, mint annak idején David Moyes, aki 2013-ban Sir Alex Fergusont váltotta a Manchester United kispadján. A City vezetősége a klub korábbi munkatársából lett élvonalbeli menedzserben látja azt a személyt, aki a leginkább képes továbbvinni a Guardiola-korszakra jellemző játékfilozófiát.
2026. április 24.
Tömeglehúzás a magyarok kedvenc európai városaiban: így verik át a turistákat a jegyvásárlásnál
2026. április 23.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
2026. április 24.
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
2026. április 24.
Itt az igazság az új kormány nagy ígéretéről: nem akárhogy térhet vissza a magyarok kedvenc adózási formája, a kata
2026. április 23.
Hatalmas tévhit dőlt meg a gyerekek mesenézéséről: itt a szigorú szabály, amit minden magyar szülőnek ismernie kell
1
1 hete
Új idők, új szelek? Már körvonalazódik, hogy mi várhat a magyar focira a kormányváltás után
2
1 hete
Váratlanul lemondott Gyulay Zsolt: komoly bajba került a hazai szövetség, azonnal lépniük kell
3
6 napja
A biztos feljutás kapujában a Honvéd: közvetlen riválisát verve robognak az NB I. felé
4
1 hete
Történelmi fordulat közeleg a magyar fociban: nem a közmédia fogja közvetíteni az NB I-et?
5
2 hete
Gyászol a magyar labdarúgás: legendás szegedi játékos és edző távozott
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 13:02
293 ezer nyugdíjas kaphat emelést még az idén: hetvenezren közülük több mint 20 ezer forinttal kapnak majd többet havonta
Pénzcentrum  |  2026. április 24. 12:32
Mindent a feje tetejére állít a politikai fordulat: ezen a kulcskérdésen múlik, hogy dőlni fog-e a pénz Magyarországra
Agrárszektor  |  2026. április 24. 12:28
Kemény időjárás tarolja le az országot: ez vár a magyarokra hétvégén