Az európai labdarúgó-bajnokságok hétvégi fordulójában több meglepetés is született.
Történelmet írt Schäfer András német csapata: övék az első női vezetőedző, ilyen még nem volt
Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzője, de a megbízatása most csak rövid időre szól.
Történelmet írt a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin. A klub a szezon végéig Marie-Louise Etát nevezte ki a férficsapat vezetőedzőjének, amivel ő lett a Bundesliga történetének első női trénere.
Horst Heldt ügyvezető a döntést azzal indokolta, hogy a csapat a téli szünet óta tizennégy mérkőzésből csupán kettőt tudott megnyerni, és tegnap is komoly verést kapott Heidenheimben. Az elmúlt hetek gyenge teljesítménye miatt a 29 forduló után a tabella 11. helyén álló gárdát egyre inkább fenyegeti a kiesés. A bennmaradás kiharcolásához ezért azonnali változtatásra volt szükség.
Az új tréner játékosként is rendkívül sikeres karriert tudhat magáénak. A Turbine Potsdam színeiben három bajnoki címet és 2010-ben Bajnokok Ligáját nyert. Sorozatos sérülései miatt azonban 26 évesen a visszavonulás mellett döntött.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
10.
FC Augsburg
|
29
|
9
|
6
|
14
|
36
|
53
|
-17
|
33
|
11.
Union Berlin
|
29
|
8
|
8
|
13
|
33
|
50
|
-17
|
32
|
12.
Hamburger SV
|
28
|
7
|
10
|
11
|
32
|
41
|
-9
|
31
A távozó Baumgart tavaly január óta irányította a berliniket. Az idei év elején aláírt szerződéshosszabbítása ellenére azonban nem töltheti ki az idejét. Helyét a 34 éves Eta veszi át, aki eddig a klub U19-es csapatát irányította. Számára egyáltalán nem ismeretlen a felnőtt férfikeret, hiszen korábban már dolgozott másodedzőként az együttesnél. Megbízatása most kifejezetten az idény végéig szól, nyártól ugyanis ő lesz az Union női csapatának vezetőedzője.
A legelső világbajnokságon kevesebb, mint a harmada indult el a mostani, 48-as létszámnak. Íme, az 1930-as, uruguayi világbajnokság története.
A mai nap bőséges futballkínálatot ígér: délután szinte egyszerre zajlanak a legrangosabb európai bajnokságok mérkőzései, estére pedig igazi csemegék maradnak.
A probléma több csapat, köztük az angol, a francia és az uruguayi válogatott szerelésén is szembetűnő volt a legutóbbi válogatott szünetben.
A Kazincbarcika nem kapott újabb haladékot, újabb vereségük - és az MTK győzelme - biztossá tette, hogy el kell köszönniük májusban az első vonaltól.
Torokszorító történet: megmentette az életét gyerekként, most meg akarja köszönni a Liverpool-szurkoló
A hillsborough-i katasztrófa egyik túlélője, aki mindössze 13 éves volt a tragédia idején, 37 évvel később keresi azt az ismeretlen férfit, aki megmentette az életét...
Börtönben sem hagyta el magát Daniel Rodriguez, de hivatalos ajánlatot egyelőre nem kapott a visszatérésre.
Novak Djokovic a 2028-as los angeles-i olimpián szeretné lezárni páratlan teniszkarrierjét. A szerb klasszis legfőbb célja, hogy hazája zászlójával a kezében búcsúzzon el a profi...
A 19 éves magyar játékos az angol Louis Heathcote legyőzésével bejutott a kvalifikáció harmadik fordulójába, így már csak két sikerre van a főtáblás szerepléstől.
A mai szombat bővelkedik izgalmas összecsapásokban szerte Európában: a katalán derbi mellett német és olasz rangadó is színesíti a programot.
Arne Slot a sorozatos vereségek ellenére is úgy érzi, hogy a klub vezetése, valamint a drukkerek teljes mértékben támogatják őt.
Az Arsenal a bajnoki címért és a Bajnokok Ligája elődöntőjéért küzd, de a háttérben már javában zajlik a nyári tervezés.
Egy korábbi Premier League-játékvezető, Graham Scott szerint a videobíró-rendszer (VAR) jelenlegi formájában alkalmatlan a feladatára
Patrice Motsepe, az Afrikai Labdarúgó-szövetség (CAF) elnöke kijelentette, örömmel venné a szervezetet állítólag érintő korrupció kivizsgálását.
Eladó a legendás tornásznő, Keleti Ágnes olimpiai éremgyűjteménye: borsos árat szabtak érte, kifizeti valaki?
A tavaly elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes fiai úgy döntöttek, hogy eladják édesanyjuk páratlan olimpiai éremgyűjteményét.
A párizsi maraton szervezői a vasárnapi versenyen elsőként száműzik az egyszer használatos műanyag palackokat és poharakat a frissítőpontokról.
A ciprusi sakkvilágbajnok-jelölti tornán a mindössze 20 éves üzbég Dzsavohir Sindarov magabiztosan vezet tíz forduló után.
A döntés egy 2025-ben indított felülvizsgálat eredménye, és közvetlenül érinti a darts legismertebb transznemű versenyzőjét.
A Groupama Arénában a Ferencváros a Diósgyőrt fogadja, Spanyolországban a Real Madrid a Gironával csap össze. Lássuk a menüt!
