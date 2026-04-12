Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Történelmet írt Schäfer András német csapata: övék az első női vezetőedző, ilyen még nem volt

MTI
2026. április 12. 10:04

Marie-Louise Eta a Bundesliga első női vezetőedzője, de a megbízatása most csak rövid időre szól.

Történelmet írt a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban a Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin. A klub a szezon végéig Marie-Louise Etát nevezte ki a férficsapat vezetőedzőjének, amivel ő lett a Bundesliga történetének első női trénere.

Horst Heldt ügyvezető a döntést azzal indokolta, hogy a csapat a téli szünet óta tizennégy mérkőzésből csupán kettőt tudott megnyerni, és tegnap is komoly verést kapott Heidenheimben. Az elmúlt hetek gyenge teljesítménye miatt a 29 forduló után a tabella 11. helyén álló gárdát egyre inkább fenyegeti a kiesés. A bennmaradás kiharcolásához ezért azonnali változtatásra volt szükség.

Az új tréner játékosként is rendkívül sikeres karriert tudhat magáénak. A Turbine Potsdam színeiben három bajnoki címet és 2010-ben Bajnokok Ligáját nyert. Sorozatos sérülései miatt azonban 26 évesen a visszavonulás mellett döntött.

Németország
Union Berlin
Piaci érték: 123,85M
Edző: Steffen Baumgart
Bajnokság: Bundesliga
Jelenlegi helyezés: #11
Bundesliga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
10.
FC Augsburg
29
9
6
14
36
53
-17
33
11.
Union Berlin
29
8
8
13
33
50
-17
32
12.
Hamburger SV
28
7
10
11
32
41
-9
31
Adatlap létrehozva: 2026.04.12.

A távozó Baumgart tavaly január óta irányította a berliniket. Az idei év elején aláírt szerződéshosszabbítása ellenére azonban nem töltheti ki az idejét. Helyét a 34 éves Eta veszi át, aki eddig a klub U19-es csapatát irányította. Számára egyáltalán nem ismeretlen a felnőtt férfikeret, hiszen korábban már dolgozott másodedzőként az együttesnél. Megbízatása most kifejezetten az idény végéig szól, nyártól ugyanis ő lesz az Union női csapatának vezetőedzője.
#foci #sport #németország #nők #labdarúgás #csapat #bundesliga #edző #női foci #edzőváltás

