Akit nem lehet megtörni: nyolc hónap börtön után térne vissza az oktagonba a kőkemény bunyós

Pénzcentrum
2026. április 11. 17:33

Börtönben sem hagyta el magát Daniel Rodriguez, de hivatalos ajánlatot egyelőre nem kapott a visszatérésre - számolt be a BBC Sport.

Daniel Rodriguez, a UFC váltósúlyú ranglistájának 14. helyezettje nyolc hónapnyi mexikói börtönbüntetés után tervezi visszatérését az oktagonba. A 39 éves amerikai harcos csütörtökön, az Instagramon jelentette be szabadulását. Ígérete szerint a szurkolók egy éhesebb és koncentráltabb változatát láthatják majd

Rodriguez egy videót tett közzé, amelyen az látható, ahogy a rabok előtt, a cellák sora mellett zsákozva edz és kesztyűzik. A felvételt azzal a szöveggel osztotta meg, hogy készen áll a UFC-be való visszatérésre.

Nyolc hónap egy ketrecben Tijuanában nem törte meg a lelkemet. Mindent megtettem, hogy formában maradjak

– írta a bunyós. A videót itt mi is megmutatjuk:

Rodriguez letartóztatásának körülményei egyelőre nem nyilvánosak. A BBC Sport megkereste a mexikói hatóságokat és a UFC-t is, de egyelőre egyik fél sem reagált.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Megpróbáltak mindent elvenni tőlem, most itt az ideje visszatérni és megmutatni a szörnyeteget, amit a börtön teremtett

– fogalmazott Rodriguez. A harcos egyúttal köszönetet mondott jogi csapatának, menedzsmentjének, családjának és barátainak a szabadulásáért. Az amerikai harcos legutóbb tavaly júliusban lépett ketrecbe, amikor egyhangú pontozással győzte le Kevin Hollandot. Rodriguez 2020-ban debütált a UFC-ben. Azóta 14 mérkőzéséből tízet megnyert, és a legutóbbi három meccsét is zsinórban hozta.
