Aaron Ramsey, a walesi válogatott csapatkapitánya és az Arsenal egykori középpályása 35 évesen visszavonult a profi labdarúgástól.
Szomorú hír jött: meghalt a fociválogatott szövetségi kapitánya
Nyolcvanéves korában elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A szakember még március végén kapott szívinfarktust, és a kórházi kezelés ellenére kedd este életét vesztette.
A bukaresti egyetemi kórház tájékoztatása szerint az edző halálát kedden este, fél kilenc körül állapították meg. Lucescu még március 29-én, a válogatott egyik edzését megelőző taktikai értekezleten lett rosszul, szívinfarktust kapott. Bár azonnal kórházba szállították, az elmúlt napokban az állapota rohamosan romlott. A vizsgálatok súlyos szövődményeket, többek között agyi iszkémiát és tüdőembóliát mutattak ki nála.
Lucescu játékospályafutása jelentős részét a Dinamo Bukarest csapatánál töltötte 1963 és 1977 között. Szövetségi kapitányként két időszakban is irányította a román válogatottat. Először 1981 és 1986 között ült a kispadon, ekkor juttatta ki a nemzeti csapatot története során először az 1984-es Európa-bajnokságra. Második kapitányi korszaka 2024-ben kezdődött, és egészen a haláláig tartott. Még két-három hete is készült a törökök elleni vb-pótselejtezőre annak ellenére, hogy már ekkor kórházban volt.
Klubedzőként szintén kiemelkedő sikereket ért el az európai futballban. A Galatasaray csapatával 2000-ben UEFA Szuperkupát, a Sahtar Doneck együttesével pedig 2009-ben UEFA-kupát nyert. Hosszú és kalandos karrierje során olyan ismert klubokat is irányított, mint az olasz Brescia, a török Besiktas, a szentpétervári Zenit és az ukrán Dinamo Kijev.
A végső elhatározás előtt megvárják a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) válaszát arra a kérésre, hogy a csapat csoportmérkőzéseit az Egyesült Államokból Mexikóba helyezzék át.
A munkabeszüntetést csak akkor kerülnék el, ha a FIFA teljesíti a követeléseiket, amelyek között a bevándorlási hatóság tornától való távoltartása is szerepel.
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
A román válogatott szövetségi kapitányi posztjáról betegsége miatt lemondott 80 éves szakembert az intenzív osztályon, mesterséges kómában tartják.
