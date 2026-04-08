Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
Sport

Szomorú hír jött: meghalt a fociválogatott szövetségi kapitánya

2026. április 8. 07:11

Nyolcvanéves korában elhunyt Mircea Lucescu, a román labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. A szakember még március végén kapott szívinfarktust, és a kórházi kezelés ellenére kedd este életét vesztette.

A bukaresti egyetemi kórház tájékoztatása szerint az edző halálát kedden este, fél kilenc körül állapították meg. Lucescu még március 29-én, a válogatott egyik edzését megelőző taktikai értekezleten lett rosszul, szívinfarktust kapott. Bár azonnal kórházba szállították, az elmúlt napokban az állapota rohamosan romlott. A vizsgálatok súlyos szövődményeket, többek között agyi iszkémiát és tüdőembóliát mutattak ki nála.

Lucescu játékospályafutása jelentős részét a Dinamo Bukarest csapatánál töltötte 1963 és 1977 között. Szövetségi kapitányként két időszakban is irányította a román válogatottat. Először 1981 és 1986 között ült a kispadon, ekkor juttatta ki a nemzeti csapatot története során először az 1984-es Európa-bajnokságra. Második kapitányi korszaka 2024-ben kezdődött, és egészen a haláláig tartott. Még két-három hete is készült a törökök elleni vb-pótselejtezőre annak ellenére, hogy már ekkor kórházban volt.

Kórházban készül a sorsdöntő meccsre a válogatott kapitánya: nem áll félre, a betegség sem győzheti le
A nyolcvanéves Mircea Lucescu súlyos egészségügyi problémákkal küzd, mégsem hajlandó elhagyni a román válogatottat a világbajnoki pótselejtező előtt.

Klubedzőként szintén kiemelkedő sikereket ért el az európai futballban. A Galatasaray csapatával 2000-ben UEFA Szuperkupát, a Sahtar Doneck együttesével pedig 2009-ben UEFA-kupát nyert. Hosszú és kalandos karrierje során olyan ismert klubokat is irányított, mint az olasz Brescia, a török Besiktas, a szentpétervári Zenit és az ukrán Dinamo Kijev.
