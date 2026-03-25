Kórházban készül a sorsdöntő meccsre a válogatott kapitánya: nem áll félre, a betegség sem győzheti le
A román kapitány egészsége komolyan megrendeült az utóbbi években, de csak akkor állt volna félre, ha megfelelő helyettes ül le a kispadra - írta a The Guardian.
A nyolcvanéves Mircea Lucescu súlyos egészségügyi problémákkal küzd, mégsem hajlandó elhagyni a román válogatottat a világbajnoki pótselejtező előtt. A legendás edző december óta háromszor került kórházba. Ennek ellenére gőzerővel készül csapatával a Törökország elleni elődöntőre, hogy 28 év elteltével ismét kivezesse Romániát a világbajnokságra.
Lucescu nem kívánja nyilvánosságra hozni betegsége pontos természetét. El akarja kerülni, hogy az elkövetkező hetekben ez kerüljön a figyelem középpontjába.
Amikor az orvosok engedélyezték, hogy folytassam az edzősködést, csak arra koncentráltam, amit Romániáért tehetek
- nyilatkozta a The Guardiannek adott interjújában.
Beszéltem a szövetséggel, és közölték, hogy nem találnak más megoldást a helyzetre. Nem vagyok a legjobb formámban, ezért félreálltam volna, ha lett volna más alternatíva. Ahhoz viszont ragaszkodom, hogy nem távozhatom gyávaként
- tette még hozzá a kapitány.
A szakember a román futball élő legendája. Játékosként az 1970-es világbajnokságon viselte a csapatkapitányi karszalagot. Ezen a tornán Románia Pelé Brazíliájával és a címvédő Angliával is összecsapott.
Szövetségi kapitányként először 36 évesen vette át a válogatottat, amelyet kijuttatott az 1984-es Európa-bajnokságra. Ő építette fel azt a csapatot is, amely később három egymást követő világbajnokságon - 1990-ben, 1994-ben és 1998-ban - is részt vett. 1983-ban ő adott bemutatkozási lehetőséget a tizennyolc éves Gheorghe Haginak. Klubedzőként az Inter, a Galatasaray, a Besiktas, a Zenit Szentpétervár, a Sahtar Doneck és a Dinamo Kijev csapatait is irányította. Több mint harminc trófeájával hosszú ideig a világ második legsikeresebb edzője volt Sir Alex Ferguson mögött, mielőtt Pep Guardiola megelőzte volna.
A csütörtöki mérkőzés helyszíne, a Besiktas stadionja nem ismeretlen számára, hiszen egykor ő maga is a klubnál dolgozott.
Amikor elhagytam a csapatot, még két év hátravolt a szerződésemből. A pénzt azonban a klubnál hagytam azzal a feltétellel, hogy a stadion újjáépítésére fordítják. Amikor az ellenfélnél van a labda, a hazai szurkolók hihetetlen nyomást helyeznek rájuk. Nem tudom, van-e egyáltalán ellenszer arra a zajra, amit kelteni fognak. El kell magyaráznom a fiúknak, akik még nem játszottak Törökországban, hogy pontosan mi vár rájuk
- mondta arról, mi köti Törökországhoz.
A felkészülést sérülések is nehezítették. A Celta Vigo kapusa, Ionuț Radu és a Pisa középpályása, Marius Marin is kiesett a keretből, pedig mindketten kezdőként kaptak volna szerepet. Lucescu ennek ellenére nem hajlandó sajnáltatni magát.
Olyan játékosokra van szükségem, akik kifutnak a pályára, és beleadnak mindent. Sokat beszélgetek velük. Rendszeresen megkérdezik, hogy érzem magam, és megköszönik a kitartásomat. A taktikai értekezleteken viszont gyorsnak kell lennem. A mai játékosok tíz perc után elveszítik a koncentrációjukat, így addig kell átadni nekik a lényeget, amíg teljesen rám figyelnek
- tette hozzá.
Lucescu nem akar túlzottan előreszaladni. Törökország legyőzése esetén Szlovákia vagy Koszovó várna Romániára a pótselejtező döntőjében.
Remélem, hogy a játékosaim egyfajta korszakhatárként tekintenek erre a mérkőzésre. Ez az összecsapás egy egész generáció sorsát meghatározhatja. Rendkívüli eredmény lenne kijutni a világbajnokságra. Nem is miattam, hanem Románia miatt
- zárta gondolatait Lucescu.
