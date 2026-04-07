Megszólalt Tsunoda visszatéréséről a Red Bull főnöke: versenyezhet még a japánok kedvence?

Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke szerint Cunoda megérdemelne egy újabb lehetőséget a Forma-1-ben. A japán pilóta a 2025-ös szezon végén veszítette el állandó versenyzői ülését. A 25 éves versenyző jelenleg tartalék- és szimulátorpilótaként dolgozik az osztrák istállónál - közölte a Motorsport.com.

A Red Bull tavaly a gyenge 2025-ös szereplése miatt fokozta le Cunodát. A japán pilóta 22 nagydíjon mindössze 30 pontot szerzett, amivel a bajnokság 17. helyén végzett. Csapattársa, Max Verstappen ezalatt a második helyen zárt az összetettben. Cunoda helyére a testvércsapattól, a Racing Bullstól érkező Isack Hadjar ült be. A francia pilóta pedig már az újonc évében dobogóra állhatott Zandvoortban, akkor még a Racing Bulls színeiben.

Mekies a Beyond the Grid podcastben kiemelte, hogy Cunoda kitűnő munkát végez a háttérben.

Nagyszerű, hogy van valaki, aki ilyen mély és friss tapasztalattal rendelkezik az autóról, így érdemben tud segíteni a színfalak mögött. Természetesen azt kívánjuk neki, hogy hamarosan adódjon egy újabb lehetőség számára, hiszen a versenyzők versenyzésre születtek

- fogalmazott a csapatfőnök.

Mekies elismerte, a Red Bull az utóbbi időben nem tudta kellően kiaknázni a második autóban rejlő potenciált. Hozzátette: "Juki korábban komoly tempót mutatott, ezért reméljük, hogy ismét esélyt kap a bizonyításra."

A visszatérés ugyanakkor a Red Bullnál meglehetősen valószínűtlen. Hadjar ugyanis az eddigi három futamon ígéretesen teljesített a nehezen vezethető RB22-es versenygéppel is. A francia pilóta melbourne-i debütálásán a harmadik helyet szerezte meg az időmérő edzésen, majd Kínában pontot szerzett. Szuzukában még világbajnok csapattársát is legyőzte a kvalifikáción, ami olyan eredmény, amilyet Cunoda soha nem tudott elérni.

Mekies elmondása alapján Hadjar mindent megtett a sikeres beilleszkedésért. Januárban Londonba költözött, naponta bejár a gyárba, és minden szabadidejét a szimulátorban tölti.

Nem csupán erőfeszítéseket tesz, hanem azt csinálja, amit igazán szeret. Régóta él és álmodik erről a pillanatról

- mondta a csapatfőnök. Kiemelte azt is, hogy Hadjar már az első futamokon bizonyította a megfelelő tempót, így az idény során további fejlődést várnak tőle.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA