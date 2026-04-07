Pogačar rekordot beállítva, harmadszor is megnyerte a flandriai körversenyt, az ünneplést azonban beárnyékolja, hogy a verseny során áthajtott egy vasúti átjáró piros jelzésén.
Megszólalt Tsunoda visszatéréséről a Red Bull főnöke: versenyezhet még a japánok kedvence?
Laurent Mekies, a Red Bull csapatfőnöke szerint Cunoda megérdemelne egy újabb lehetőséget a Forma-1-ben. A japán pilóta a 2025-ös szezon végén veszítette el állandó versenyzői ülését. A 25 éves versenyző jelenleg tartalék- és szimulátorpilótaként dolgozik az osztrák istállónál - közölte a Motorsport.com.
A Red Bull tavaly a gyenge 2025-ös szereplése miatt fokozta le Cunodát. A japán pilóta 22 nagydíjon mindössze 30 pontot szerzett, amivel a bajnokság 17. helyén végzett. Csapattársa, Max Verstappen ezalatt a második helyen zárt az összetettben. Cunoda helyére a testvércsapattól, a Racing Bullstól érkező Isack Hadjar ült be. A francia pilóta pedig már az újonc évében dobogóra állhatott Zandvoortban, akkor még a Racing Bulls színeiben.
Mekies a Beyond the Grid podcastben kiemelte, hogy Cunoda kitűnő munkát végez a háttérben.
Nagyszerű, hogy van valaki, aki ilyen mély és friss tapasztalattal rendelkezik az autóról, így érdemben tud segíteni a színfalak mögött. Természetesen azt kívánjuk neki, hogy hamarosan adódjon egy újabb lehetőség számára, hiszen a versenyzők versenyzésre születtek
- fogalmazott a csapatfőnök.
Mekies elismerte, a Red Bull az utóbbi időben nem tudta kellően kiaknázni a második autóban rejlő potenciált. Hozzátette: "Juki korábban komoly tempót mutatott, ezért reméljük, hogy ismét esélyt kap a bizonyításra."
A visszatérés ugyanakkor a Red Bullnál meglehetősen valószínűtlen. Hadjar ugyanis az eddigi három futamon ígéretesen teljesített a nehezen vezethető RB22-es versenygéppel is. A francia pilóta melbourne-i debütálásán a harmadik helyet szerezte meg az időmérő edzésen, majd Kínában pontot szerzett. Szuzukában még világbajnok csapattársát is legyőzte a kvalifikáción, ami olyan eredmény, amilyet Cunoda soha nem tudott elérni.
Mekies elmondása alapján Hadjar mindent megtett a sikeres beilleszkedésért. Januárban Londonba költözött, naponta bejár a gyárba, és minden szabadidejét a szimulátorban tölti.
Nem csupán erőfeszítéseket tesz, hanem azt csinálja, amit igazán szeret. Régóta él és álmodik erről a pillanatról
- mondta a csapatfőnök. Kiemelte azt is, hogy Hadjar már az első futamokon bizonyította a megfelelő tempót, így az idény során további fejlődést várnak tőle.
címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
Christophe Dugarry, a francia válogatott egykori csatára nem sok esélyt ad a Liverpoolnak a PSG elleni Bajnokok Ligája-negyeddöntőben.
Egy 14 éves bosnyák labdaszedő fiú lopta el Gianluigi Donnarumma törölközője alól az olasz elemzők jegyzetét a büntetőpárbaj előtt.
Majoross Gergely szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi jégkorong-válogatott 38 fős bő keretét.
Az angol másodosztály, a Championship klubjai az elmúlt tíz évben összesen több mint 3 milliárd angol fontos veszteséget halmoztak fel.
Minden gerelyét törötten találta az atléta, aki saját elmondása szerint maga is összetört.
Ez nagyon rossz hír: válságos állapotban fekszik a kórházban a válogatott kapitánya, csak a csoda segíthet
A román válogatott szövetségi kapitányi posztjáról betegsége miatt lemondott 80 éves szakembert az intenzív osztályon, mesterséges kómában tartják.
Megvédeni, amit lehetetlen: nagyot mondott az amerikai focielnök, szerinte rendben van a dinamikus vb-jegyár
Don Garber, az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) elnöke megvédte a FIFA jegyárazási stratégiáját.
A hétvégi forduló izgalmas mérkőzéseket hozott az európai labdarúgásban: a Barcelona tovább növelte előnyét a spanyol élvonalban, itthon a Győr és a Ferencváros is nyert.
Jelenleg kilenc PL-klubnak még egyáltalán nincs aláírt megállapodása, és nem kizárt, hogy többen szponzor nélkül kezdik meg a bajnokságot.
Térden csúszva kér bocsánatot a drukkerektől a Liverpool kapitánya: nincs mentség a megalázó kiesésre
Virgil van Dijk, a Liverpool csapatkapitánya bocsánatot kért a szurkolóktól a tegnapi megsemmisítő, 4-0-s vereség után.
A 2026-os egyesült államokbeli labdarúgó-világbajnokságra kvalifikáló csapatok több mint fele többletköltségekkel és potenciális veszteségekkel néz szembe.
Itthon a Debrecen fogadja a Ferencvárost, míg Európában az Inter–Roma és a Monaco–Marseille párharc ígérkezik a nap fénypontjának.
A Chelsea 7-0-ra legyőzte a Port Vale együttesét a labdarúgó angol FA Kupa negyeddöntőjében, és továbbjutott.
A tavalyi döntős Manchester City 4-0-ra legyőzte szombaton kora délután a Liverpoolt.
Az atlétika tisztaságát felügyelő szervezet (AIU) négy évre eltiltotta Madarász Viktória gyaloglót.
A Cornish Pirates rögbicsapat vezetőedzőjét, Alan Pavert hat mérkőzésre eltiltották, miután megpofozta az ellenfél egyik játékosát.
Az európai topligák szombati játéknapja igazi futballcsemegéket ígér: a spanyol csúcsrangadó mellett budapesti rangadót, német klasszikust és francia északi összecsapást is láthatunk ma.
Megütötte a jackpotot az NBA sztárja: egyetlen jó befektetés kellett csak hozzá, brutálisat kaszált vele
A befektetők között sztársportolók is szerepelnek, nagy nyertes a kosaras Kevin Durant, aki közel egy évtizede szállt be a cégbe.
