16 éves szupertehetséget adott el az MTK: máris áradozik róla új, német csapata
A 16 éves középcsatár, Vasiljevic Andrej az MTK-tól a német Hamburg együtteséhez szerződött - ezt a kék-fehérek jelentették be honlapjukon. A fővárosi klub történetének egyik legjelentősebb transzfereként értékelt átigazolás során a patinás német alakulat több európai sztárcsapat elől szerezte meg a fiatal tehetséget.
A támadó alig néhány nappal a tizenhatodik születésnapja után váltott klubot. Kiemelkedő kreativitásának, játékintelligenciájának és küzdőszellemének köszönhetően 2025-ben ő lett az MTK év utánpótlás-játékosa. Képességeire a nemzetközi piacon is felfigyeltek, így az RB Leipzig, a Benfica és az Inter is szívesen látta volna a soraiban.
Claus Costa, a Hamburg sportigazgatója rendkívül sokoldalú futballistaként jellemezte az új szerzeményt. Kiemelte, hogy Vasiljevic korához képest nagyon éretten játszik. Emellett magas szinten ötvözi a klasszikus centerekre jellemző magasságot a kiváló technikával és a gólérzékenységgel. Az átigazolás jelentőségét jól mutatja, hogy a német klub hivatalos honlapján is vezető hírként számoltak be az érkezéséről.
A játékos képviseletét Szoboszlai Dominik ügynöke, Esterházy Mátyás látja el, aki a döntés során szorosan együttműködött a futballista édesapjával. Ő egyébként maga is játékosügynökként dolgozik. Esterházy elmondása szerint egyöntetűen a Hamburgot tartották az ideális következő lépcsőfoknak egy olyan támadó számára, akiben minden potenciál megvan a fényes nemzetközi karrierhez.
A jelenlegi átigazolási időszak kifejezetten mozgalmas a budapesti kék-fehérek számára. Vasiljevic mellett ugyanis egy másik fiatal tehetségük is távozott: a 18 éves védő, Vitályos Viktor a cseh Sparta Prága csapatában folytatja pályafutását.
