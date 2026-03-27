Fizz Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
székek a stadionban, foci, labdarúgás, sport, futball
Sport

16 éves szupertehetséget adott el az MTK: máris áradozik róla új, német csapata

Pénzcentrum
2026. március 27. 12:49

A 16 éves középcsatár, Vasiljevic Andrej az MTK-tól a német Hamburg együtteséhez szerződött - ezt a kék-fehérek jelentették be honlapjukon. A fővárosi klub történetének egyik legjelentősebb transzfereként értékelt átigazolás során a patinás német alakulat több európai sztárcsapat elől szerezte meg a fiatal tehetséget.

A támadó alig néhány nappal a tizenhatodik születésnapja után váltott klubot. Kiemelkedő kreativitásának, játékintelligenciájának és küzdőszellemének köszönhetően 2025-ben ő lett az MTK év utánpótlás-játékosa. Képességeire a nemzetközi piacon is felfigyeltek, így az RB Leipzig, a Benfica és az Inter is szívesen látta volna a soraiban.

Claus Costa, a Hamburg sportigazgatója rendkívül sokoldalú futballistaként jellemezte az új szerzeményt. Kiemelte, hogy Vasiljevic korához képest nagyon éretten játszik. Emellett magas szinten ötvözi a klasszikus centerekre jellemző magasságot a kiváló technikával és a gólérzékenységgel. Az átigazolás jelentőségét jól mutatja, hogy a német klub hivatalos honlapján is vezető hírként számoltak be az érkezéséről.

KATTINTS a friss és élő eredménekért, hírekért és statisztikákért a Sportonlinera!

A játékos képviseletét Szoboszlai Dominik ügynöke, Esterházy Mátyás látja el, aki a döntés során szorosan együttműködött a futballista édesapjával. Ő egyébként maga is játékosügynökként dolgozik. Esterházy elmondása szerint egyöntetűen a Hamburgot tartották az ideális következő lépcsőfoknak egy olyan támadó számára, akiben minden potenciál megvan a fényes nemzetközi karrierhez.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A jelenlegi átigazolási időszak kifejezetten mozgalmas a budapesti kék-fehérek számára. Vasiljevic mellett ugyanis egy másik fiatal tehetségük is távozott: a 18 éves védő, Vitályos Viktor a cseh Sparta Prága csapatában folytatja pályafutását.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 27.
Hiába dönt rekordokat a magyar turizmus: ez égetően hiányzik Budapestről, valamit lépni kell
2026. március 26.
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
2026. március 27.
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
2026. március 27.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
2026. március 27.
Rekordot döntött a hitelőrület Magyarországon: erre verik el a milliókat, de van egy buktató, amiről kevesen tudnak
Sport legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
F1 Japán Nagydíj: itt van minden időpont, a verseny kezdete Suzuka, Japán helyszínen
2
1 hete
BL-döntő Budapest 2026: itt van minden infó, jegyárak, kezdési időpont a Bajnokok Ligája fináléjáról
3
5 napja
Ez nem Verstappen éve: kizárták a négyszeres világbajnokot, vajon visszatér még az elitbe?
4
3 napja
Itt a vége! Elhagyja a Liverpoolt Mohamed Salah, megható videóban jelentette be döntését
5
1 hete
Vádlottak padján ül az ötszörös magyar olimpikon: súlyos, amivel vádolják, akár börtönbe is mehet?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 27. 13:03
Tényleg a magyar védett árakon a legolcsóbb a tankolás? Csúnya világ jöhet az árstop után: ez mindenkinek fájni fog
Pénzcentrum  |  2026. március 27. 12:04
Itt a bejelentés, átmeneti korlátozásokról döntött a Mol: benzinkutak is bezárnak, erre fel kell készülni
Agrárszektor  |  2026. március 27. 12:31
Vége a megszokásoknak? Így már nem termelhetnek a gazdák itthon