Nagy meglepetések és nagy győzelmek Európa pályáin: ez volt a focihétvégén

A hétvége ismét mozgalmas fordulót hozott Európa nagy bajnokságaiban. A Fizz Ligában a Győr megőrizte vezető helyét, míg nemzetközi szinten az Inter, a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain egyaránt megerősítette pozícióját a tabella élén. A hétvége legnagyobb meglepetését az Everton szolgáltatta a Chelsea elleni magabiztos győzelmével, Olaszországban pedig a Como folytatta lenyűgöző sorozatát.

A hétvégi forduló eredményei jelentős hatással voltak a bajnoki küzdelmekre szerte Európában. A nemzetközi élmezőny csapatai közül több is megmutatta, miért számít a bajnoki cím fő esélyesei közé, ugyanakkor a meglepetések sem maradtak el. A magyar élvonalban továbbra is nagy csata zajlik az élen, míg a külföldi ligákban egyre élesebbé válik a harc mind a dobogós helyekért, mind a bentmaradásért.

Fizz Liga: Folytatódik a csata az élen

A magyar élvonalban a Győr növelni tudta előnyét a Ferencvárossal szemben, miután idegenben 3-1-re nyert a sereghajtó Kazincbarcika ellen. A győriek ugyan hátrányba kerültek, de fordítani tudtak. A Ferencváros viszont pontot veszített Kisvárdán, ahol 1-1-es döntetlennel kellett beérnie.

A Debreceni VSC továbbra is versenyben van a dobogóért: a Puskás Akadémia elleni 1-1-es döntetlennel 45 pontra növelte pontjai számát. A Zalaegerszeg fontos győzelmet aratott az Újpest ellen (2-0), így 42 ponttal a negyedik helyen áll. A Paks az MTK vendégeként nyert 2-0-ra, ezzel 41 pontra javította pontszámát, és az ötödik helyet foglalja el.

A tabella alsó felében a Nyíregyháza 3-1-es hazai sikerével a Diósgyőr ellen eltávolodott a kieső zónától, míg a Kazincbarcika tovább gyűjti a vereségeket, és 17 ponttal sereghajtó maradt. Nem kisebb a baj Diósgyőrben sem: a miskolciak helyzete egyre inkább reménytelen a bennmaradást illetően.

Premier League: nagyon elverték a Chelsea-t, nem tud kikecmeregni a West Ham

Az angol élvonalban az Arsenal kilencpontos előnnyel vezet a Manchester City előtt, csakhogy a hétvégén egyikük sem lépett pályára, mert egymás ellen vívtak Ligakupa-döntőt - ezt a City nyerte. A Manchester United két ponttal marad el városi riválisától, miután Bournemouthban 2-2-es döntetlent ért el még pénteken este.

A forduló legnagyobb meglepetését az Everton szolgáltatta, amely hazai pályán 3-0-ra legyőzte a Chelsea-t. A Brighton szintén fontos győzelmet aratott, ahogy 2-1-re verte a Liverpoolt, utóbbi így tovább csúszik lefelé a tabellán. A Newcastle–Sunderland rangadót a vendégek nyerték 2-1-re, ami különösen fontos három pontot jelentett a Sunderlandnek a középmezőnyben - ezzel ráadásul a tabellán is megelőzték örök ellenségüket.

Az Aston Villa 2-0-ra győzött a West Ham United ellen, és 54 pontra növelve pontszámát továbbra is a negyedik helyet foglalja el. A tabella végén a Wolverhampton továbbra is a bentmaradásért küzd, mindössze 17 ponttal az utolsó előtti helyen áll.

Serie A: Az Inter és a Como dominanciája

Az olasz bajnokságban az Inter megőrizte hatpontos előnyét az AC Milannal szemben, miután a Fiorentina elleni rangadón 1-1-es döntetlent ért el. A Milan ugyanakkor izgalmas mérkőzésen 3-2-re győzött a Torino ellen hazai pályán.

A Napoli fontos három pontot szerzett a Cagliari elleni 1-0-s idegenbeli győzelemmel, így 62 ponttal őrzi harmadik helyét. A forduló szenzációja azonban a Como volt, amely sorozatban ötödik győzelmét aratta, ezúttal 5-0-ra kiütve a Pisát hazai pályán. A Como ezzel 57 ponttal a negyedik helyen áll, és egyre komolyabban pályázik a Bajnokok Ligája-indulásra.

A Juventus 1-1-es döntetlent játszott a Sassuolo ellen, míg az AS Roma szűk, 1-0-s győzelmet aratott a Lecce felett. A Lazio kiemelkedő teljesítménnyel 2-0-ra nyert Bolognában, ezzel 43 pontra javította pontszámát, és a nyolcadik helyen áll.

La Liga: A Barcelona és a Real is magabiztosan nyertek

A spanyol élvonalban a Barcelona sorozatban ötödik győzelmével őrzi négypontos előnyét a Real Madrid előtt: a katalánok 1-0-ra nyertek a Rayo Vallecano ellen hazai pályán. A Real Madrid a hétvége rangadóján 3-2-re legyőzte az Atlético Madridot egy látványos mérkőzésen, amelyen a királyi gárda 0-1-es hátrányból fordított.

A Villarreal 3-1-es győzelmével a Real Sociedad ellen megerősítette harmadik helyét, míg az Atlético Madrid 57 ponttal a negyedik pozícióban maradt. Az Athletic Bilbao 2-1-re győzött a Real Betis ellen, a Valencia pedig kiemelkedő teljesítménnyel 2-0-ra nyert a Sevilla otthonában.

Bundesliga: A Bayern München töretlen

A német bajnokságban a Bayern München 70 ponttal, kilencpontos előnnyel vezet a Borussia Dortmund előtt, miután 4-0-ra legyőzte az Union Berlint. Az RB Leipzig kiemelkedő teljesítménnyel 5-0-ra verte a TSG Hoffenheimet, ezzel beelőzte riválisát a tabellán, és 50 ponttal a negyedik helyre lépett.

A Borussia Dortmund izgalmas mérkőzésen 3-2-re nyert a Hamburg ellen, a meccsen 0-2-es hátrányból állt fel. A VfB Stuttgart 5-2-re győzött az Augsburg otthonában, így 53 ponttal őrzi harmadik helyét.

A Bayer Leverkusen 3-3-as döntetlent játszott az FC Heidenheim ellen, míg az SV Werder Bremen idegenben 1-0-ra nyert a VfL Wolfsburg ellen. A tabella alján a Heidenheim továbbra is súlyos gondokkal küzd, mindössze 15 ponttal az utolsó helyen áll.

Ligue 1: semmi nincs még lefutva

A francia bajnokságban a Paris Saint-Germain magabiztos, 4-0-s győzelmet aratott a Nice ellen idegenben, így 60 ponttal őrzi első helyét. A Lens szintén győzött: 5-1-re verte az Angerst, és 59 ponttal egy pontra megközelítette a PSG-t, bár egy mérkőzéssel többet játszott.

A Monaco fontos győzelmet aratott a Lyon ellen (2-1), így 46 ponttal a hatodik helyen áll. A Lille szintén értékes három pontot szerzett, amikor 2-1-re legyőzte a Marseille-t idegenben, ezzel 47 ponttal az ötödik helyre lépett, megelőzve a hazai csapatot.

A Brest komoly vereséget szenvedett, 3-0-ra kikapott az Auxerre otthonában. A tabella alján a Nantes továbbra is küzd a bentmaradásért: a Strasbourg elleni 2-3-as hazai vereséggel mindössze 17 pontja van. A sereghajtó Metz 0-0-s döntetlennel a Rennes ellen szerzett értékes pontot, de 14 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll.