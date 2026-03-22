Újabb súlyos gendervita a bokszban: megkapta a zöld lámpát az olimpiai bajnok, de milyen áron?

Az olimpiai bajnok Lin Jü-ting engedélyt kapott a World Boxingtól, hogy a női mezőnyben versenyezzen – közölte a Kínai Tajpej Ökölvívó-szövetsége (CTBA), amely "óriási megkönnyebbülésként" értékelte a döntést - írta meg a The Guardian.

A 30 éves tajvani ökölvívó és az algériai Imane Helif a 2024-es párizsi olimpián került a nemi viták kereszttüzébe. Mindketten aranyérmet szereztek a saját súlycsoportjukban. A World Boxing – amelyet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) is elismer – orvosszakértői megvizsgálták az ügyet. A vizsgálat során megerősítették, hogy Lin születésétől fogva nő. A döntés értelmében a pehelysúlyú bokszoló indulhat a jövő szombaton kezdődő, ulánbátori rendezésű ázsiai ökölvívó-bajnokságon. Ez lesz az első nemzetközi versenye a párizsi játékok óta.

A World Boxing tavaly augusztusban bevezetett szabályzata szerint a női mezőnyben induló, 18 év feletti versenyzőknek egyszeri genetikai vizsgálaton kell átesniük. Lin tavaly vett részt ezen a szűrésen, de a szervezet akkor nem hozta nyilvánosságra az eredményt.

A bokszoló a szeptemberi liverpooli világbajnokságról is lemaradt, állítólag azért, mert nem kapott választ a World Boxingtól. A CTBA ezt követően fellebbezési eljárást indított. Ennek keretében további orvosi dokumentumokat nyújtottak be, amelyeket a szervezet orvosi bizottsága is elemzett.

Lint és Helifet a Nemzetközi Ökölvívó-szövetség (IBA) már a 2023-as világbajnokságról is kizárta, arra hivatkozva, hogy nem feleltek meg az alkalmassági vizsgálatokon. A NOB azonban engedélyezte a párizsi indulásukat, és az IBA határozatát "hirtelen és önkényes" döntésnek minősítette. Helif a genetikai teszt bevezetése óta nem indult a World Boxing által szervezett versenyen. Ennek ellenére jelezte, hogy szeretne visszatérni, és áprilisra a profi debütálását is tervezi.

A kromoszómatesztek a 20. század során elterjedtek voltak az olimpiai sportágakban. Az 1990-es években azonban nagyrészt felhagytak az alkalmazásukkal. Ennek oka, hogy a nemi fejlődési eltérések számos olyan kétértelműséget okoztak, amelyeket ezek a vizsgálatok nem tudtak egyértelműen feloldani.

A World Boxing közlése szerint a fellebbezési eljáráson túl további vizsgálatokat is biztosítanak azon sportolók számára, akik Y-kromoszómás genetikai anyaggal rendelkeznek, de a női mezőnyben kívánnak versenyezni. Ezek közé tartozik a genetikai szűrés, a hormonprofil és az anatómiai adottságok vizsgálata, valamint az endokrin profil szakorvosi értékelése is.