Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Székesfehérvár, 2025. április 20.Nagy Gergely (b) és Aleksandre Kalandadze (j), a Fehérvár FC, valamint Molnár Rajmud (b2) és Németh Krisztián (j2), az MTK Budapest játékosai a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában játszott Fehérv
Sport

Sokszoros válogatott focista fejezi be: visszavonul "Némó", eddig húz még csukát

Pénzcentrum
2026. március 20. 12:15

Húsz évnyi profi futball után, a jelenlegi idény végén befejezi pályafutását Németh Krisztián. A 37-szeres magyar válogatott, U20-as világbajnoki bronzérmes csatár végső célja, hogy kiharcolja a bennmaradást jelenlegi klubjával, az MTK-val, és szépen zárja le a karrierjét.

A győri születésű játékos az MTK akadémiáján nevelkedett, ahonnan egyenesen a Liverpoolhoz igazolt. Pályafutása során igazi világjáróvá vált. Játszott Angliában, a görög bajnokságban és Hollandiában, de megfordult Katarban, valamint a dunaszerdahelyi DAC-nál is. Kiemelkedő éveket töltött az észak-amerikai profiligában (MLS). Itt a Sporting Kansas City, a New England Revolution és a Columbus Crew csapatait is erősítette. Ezt követően tért haza Debrecenbe, végül pedig nevelőegyesületéhez.

A 37 éves támadó elárulta, hogy már az év elején meghozta a visszavonulásáról szóló döntést. Bár a felismerés hozott magával nehéz pillanatokat, jó érzéssel hagyja abba a játékot. Úgy érzi, mindent kihozott a képességeiből. Nem akarta éveken át a cserepadról beállva húzni az időt. Sokkal inkább hálás azért, hogy két évtizedet tölthetett el a pályán.

Búcsúja előtt még egy komoly feladat vár rá. Az MTK a bajnokság hajrájában a kiesés elkerüléséért küzd. Németh hangsúlyozta: mindenképpen az élvonalban tartaná a csapatot. Semmiképpen sem szeretné kudarccal befejezni hosszú és tartalmas pályafutását.

Tavaly megbeszéltem Horváth Dáviddal, most pedig Pinezits Mátéval, hogy akkor játszom, amikor szükség van rám. Reálisan látom a dolgokat, az a célom, hogy minél többet hozzá tudjak tenni a játékhoz, amikor beállok

- fogalmazott utolsó, futballistaként töltött hónapjairól Németh.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Németh Krisztián
Csapata: MTK Budapest
Posztja: támadó
Nemzetisége: magyar
Életkora: 38 év
Szerződése lejár: 2026. június 29.
Piaci értéke: 0,10M €
Adatlap létrehozva: 2026.03.20.

Németh klubszinten is komoly sikereket ért el. Bajnok lett a görög Olimpiakosszal és az amerikai Columbus Crew-val. A Kansas Cityvel kupagyőzelmet ünnepelhetett, 2015-ben pedig ő lőtte a szezon legszebb gólját az MLS-ben. A válogatottban is letette a névjegyét. Az U19-es Európa-bajnoki és az U20-as világbajnoki bronzérem mellett tagja volt a 2016-os franciaországi Eb-n nyolcaddöntőbe jutó felnőtt nemzeti csapatnak is.

#foci #sport #focista #magyar válogatott #visszavonulás #mtk #futball #európa-bajnokság #magyar labdarúgás #magyar bajnokság #NB I #MTK Budapest

