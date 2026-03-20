Győzelemmel ünnepelte pályafutása ezredik mérkőzését Thiago Silva; a 41 éves védő már az El-negyeddöntőre készülhet.
Sokszoros válogatott focista fejezi be: visszavonul "Némó", eddig húz még csukát
Húsz évnyi profi futball után, a jelenlegi idény végén befejezi pályafutását Németh Krisztián. A 37-szeres magyar válogatott, U20-as világbajnoki bronzérmes csatár végső célja, hogy kiharcolja a bennmaradást jelenlegi klubjával, az MTK-val, és szépen zárja le a karrierjét.
A győri születésű játékos az MTK akadémiáján nevelkedett, ahonnan egyenesen a Liverpoolhoz igazolt. Pályafutása során igazi világjáróvá vált. Játszott Angliában, a görög bajnokságban és Hollandiában, de megfordult Katarban, valamint a dunaszerdahelyi DAC-nál is. Kiemelkedő éveket töltött az észak-amerikai profiligában (MLS). Itt a Sporting Kansas City, a New England Revolution és a Columbus Crew csapatait is erősítette. Ezt követően tért haza Debrecenbe, végül pedig nevelőegyesületéhez.
A 37 éves támadó elárulta, hogy már az év elején meghozta a visszavonulásáról szóló döntést. Bár a felismerés hozott magával nehéz pillanatokat, jó érzéssel hagyja abba a játékot. Úgy érzi, mindent kihozott a képességeiből. Nem akarta éveken át a cserepadról beállva húzni az időt. Sokkal inkább hálás azért, hogy két évtizedet tölthetett el a pályán.
Búcsúja előtt még egy komoly feladat vár rá. Az MTK a bajnokság hajrájában a kiesés elkerüléséért küzd. Németh hangsúlyozta: mindenképpen az élvonalban tartaná a csapatot. Semmiképpen sem szeretné kudarccal befejezni hosszú és tartalmas pályafutását.
Tavaly megbeszéltem Horváth Dáviddal, most pedig Pinezits Mátéval, hogy akkor játszom, amikor szükség van rám. Reálisan látom a dolgokat, az a célom, hogy minél többet hozzá tudjak tenni a játékhoz, amikor beállok
- fogalmazott utolsó, futballistaként töltött hónapjairól Németh.
Németh klubszinten is komoly sikereket ért el. Bajnok lett a görög Olimpiakosszal és az amerikai Columbus Crew-val. A Kansas Cityvel kupagyőzelmet ünnepelhetett, 2015-ben pedig ő lőtte a szezon legszebb gólját az MLS-ben. A válogatottban is letette a névjegyét. Az U19-es Európa-bajnoki és az U20-as világbajnoki bronzérem mellett tagja volt a 2016-os franciaországi Eb-n nyolcaddöntőbe jutó felnőtt nemzeti csapatnak is.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
-
-
