Ez gyorsan ment: két futam után lemondott az Audi F1-es csapatának vezetője

MTI
2026. március 20. 17:53

Azonnali hatállyal távozott posztjáról Jonathan Wheatley, az Audi Forma-1-es csapatának főnöke. A hírek szerint az Aston Martin szerződteti, ahol Adrian Newey helyét veheti át.

A Sauberből gyári csapattá alakult istálló a 2026-os idény második versenyét követően jelentette be a csapatfőnök távozását. Az Audi közleményében "személyes okokra" hivatkozott. Szakmai körökben azonban gyorsan elterjedt a hír, hogy Wheatley-t az Aston Martin csábította el.

A brit szakember állítólag azt a pozíciót veszi át, amelyet Adrian Newey hagy maga után, miután a legendás tervező visszatért a tisztán mérnöki feladatokhoz. Wheatley alig egy éve érkezett a csapathoz, korábban hosszú éveken át a Red Bull sportigazgatójaként dolgozott. Az Audinál Mattia Binotto veszi át a csapatfőnöki teendőket.

Az olasz szakember a Ferrarinál és a Saubernél is betöltötte már ezt a szerepet. Legutóbb a német gyártó Forma-1-es motorfejlesztési programját, valamint a gyári csapattá alakulás folyamatát irányította.

Az Audi jelezte, hogy az istálló végleges szervezeti felépítéséről egy későbbi időpontban döntenek. A szezon a jövő héten a Japán Nagydíjjal folytatódik.
