Landover, MD, USA - 2014. szeptember 23: FedEx Field a marylandi Landoverben. A FedEx Field egy futballstadion, az NFL-ben szereplő Washington Commanders (korábban Redskins) otthona.
Sport

Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt

Pénzcentrum
2026. március 3. 12:43

A Washington Commanders egymillió dollár megfizetésével zárta le a helyi kormányzattal folytatott vitáját. A 2022-ben indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a szexuális zaklatásokkal és az ellenséges munkahelyi légkörrel kapcsolatos belső vizsgálatról - írta a The Guardian.

A megállapodás tényét Brian L. Schwalb, Washington D.C. főügyésze jelentette be hétfőn. A per megindításakor még Dan Snyder volt a csapat tulajdonosa, aki 2023-ban 6,05 milliárd dollárért értékesítette a franchise-t a Josh Harris vezette befektetői csoportnak.

Az NFL korábban 60 millió dolláros bírsággal sújtotta Snydert, miután egy független vizsgálat megállapította, hogy szexuálisan zaklatta a csapat egyik alkalmazottját. Emellett a vizsgálat feltárta, hogy a tulajdonos olyan vezetőket alkalmazott, akik szándékosan eltitkoltak több millió dollárnyi bevételt a liga többi klubja elől.

A Commanders jelenlegi tulajdonosai dicséretre méltó módon új fejezetet nyitottak a csapat történetében. Elkötelezték magukat amellett, hogy minden alkalmazottat megvédjenek a visszaélésektől, és biztosítsák a méltóságteljes bánásmódot

– fogalmazott Schwalb közleményében. A főügyész hozzátette: minden Washingtonban működő vállalkozás kötelessége, hogy őszinte tájékoztatást nyújtson ügyfeleinek.

A megegyezés részeként a Commanders vállalta, hogy megfelelő emberi erőforrás (HR) osztályt tart fenn, zaklatásellenes szabályzatot léptet életbe, valamint kidolgoz egy protokollt a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések kivizsgálására. A csapat nem kívánta kommentálni sem a pert, sem az egyezséget. A klub három évvel ezelőtt már rendezett egy hasonló ügyet a hatóságokkal, amely a bérletpénzek visszatartásával volt kapcsolatos.
Címlapkép: Getty Images
Érdekel