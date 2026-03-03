A döntés mögött részben egy amerikai bírósági ítélet áll, amely új bizonytalanságot hozott a vámmegállapodás körül.
Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt
A Washington Commanders egymillió dollár megfizetésével zárta le a helyi kormányzattal folytatott vitáját. A 2022-ben indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a szexuális zaklatásokkal és az ellenséges munkahelyi légkörrel kapcsolatos belső vizsgálatról - írta a The Guardian.
A megállapodás tényét Brian L. Schwalb, Washington D.C. főügyésze jelentette be hétfőn. A per megindításakor még Dan Snyder volt a csapat tulajdonosa, aki 2023-ban 6,05 milliárd dollárért értékesítette a franchise-t a Josh Harris vezette befektetői csoportnak.
Az NFL korábban 60 millió dolláros bírsággal sújtotta Snydert, miután egy független vizsgálat megállapította, hogy szexuálisan zaklatta a csapat egyik alkalmazottját. Emellett a vizsgálat feltárta, hogy a tulajdonos olyan vezetőket alkalmazott, akik szándékosan eltitkoltak több millió dollárnyi bevételt a liga többi klubja elől.
A Commanders jelenlegi tulajdonosai dicséretre méltó módon új fejezetet nyitottak a csapat történetében. Elkötelezték magukat amellett, hogy minden alkalmazottat megvédjenek a visszaélésektől, és biztosítsák a méltóságteljes bánásmódot
– fogalmazott Schwalb közleményében. A főügyész hozzátette: minden Washingtonban működő vállalkozás kötelessége, hogy őszinte tájékoztatást nyújtson ügyfeleinek.
A megegyezés részeként a Commanders vállalta, hogy megfelelő emberi erőforrás (HR) osztályt tart fenn, zaklatásellenes szabályzatot léptet életbe, valamint kidolgoz egy protokollt a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések kivizsgálására. A csapat nem kívánta kommentálni sem a pert, sem az egyezséget. A klub három évvel ezelőtt már rendezett egy hasonló ügyet a hatóságokkal, amely a bérletpénzek visszatartásával volt kapcsolatos.
Az Aston Martin csapatfőnöke az ausztrál nagydíj előtt elismerte, hogy az autókat sújtó erős vibráció miatt autóik jelenleg a futam felét sem tudnák biztonságosan teljesíteni.
89 éves korában elhunyt Lou Holtz, az amerikai egyetemi futball egyik legnagyobb alakja, aki 1988-ban a Notre Dame egyetem csapatával nemzeti bajnoki címet nyert.
Jurickson Profar, az Atlanta Braves ütőjátékosa 162 mérkőzésre szóló eltiltással néz szembe, miután másodszor is lebukott teljesítményfokozó szerek használatával.
Az UEFA a torniói események miatt kitiltotta a Galatasaray szurkolóit a Liverpool elleni Bajnokok Ligája-nyolcaddöntő visszavágójáról.
Az Arizona Cardinals megválik Kyler Murraytől, korábbi 1/1-es irányítójától, aki hét szezont töltött a klubnál, de nem tudta Super Bowl-győzelemhez vezetni a franchise-t.
Huszonhét kenyai sportolót, köztük a kétszeres maratoni győztes Rita Jeptoot függesztettek fel doppingvétség miatt. Az országban 2017 óta már több mint 140-en kaptak eltiltást.
A Fradi a Barcikával, a Honvéd pedig a Diósgyőrrel csatázik a kupaelődöntőért; a Kecskemét Győrbe megy, hogy kiejtse harmadik élvonalbeli kupaellenfelét is ebben az idényben.
A Flamengo vezetősége mindössze néhány órával azután menesztette vezetőedzőjét, Filipe Luist, hogy az együttes 8–0-ra megnyerte a Campeonato Carioca elődöntőjének visszavágóját.
Nuno Espirito Santo megkérte Traorét, hogy súlyzós edzéseket ne végezzen, ugyanis "éppen elég súlyt cipel" már most is.
