Saját szurkolóit verte át az NFL-csapat: az új tulajnak kellett rendet tenni, így is buktak egymillió dollárt

A Washington Commanders egymillió dollár megfizetésével zárta le a helyi kormányzattal folytatott vitáját. A 2022-ben indult per tárgya az volt, hogy a csapat korábbi tulajdonosai félrevezették a szurkolókat a szexuális zaklatásokkal és az ellenséges munkahelyi légkörrel kapcsolatos belső vizsgálatról - írta a The Guardian.

A megállapodás tényét Brian L. Schwalb, Washington D.C. főügyésze jelentette be hétfőn. A per megindításakor még Dan Snyder volt a csapat tulajdonosa, aki 2023-ban 6,05 milliárd dollárért értékesítette a franchise-t a Josh Harris vezette befektetői csoportnak.

Az NFL korábban 60 millió dolláros bírsággal sújtotta Snydert, miután egy független vizsgálat megállapította, hogy szexuálisan zaklatta a csapat egyik alkalmazottját. Emellett a vizsgálat feltárta, hogy a tulajdonos olyan vezetőket alkalmazott, akik szándékosan eltitkoltak több millió dollárnyi bevételt a liga többi klubja elől.

Friss és élő eredmények, hírek a Sportonlineon; KATTINTS IDE!

A Commanders jelenlegi tulajdonosai dicséretre méltó módon új fejezetet nyitottak a csapat történetében. Elkötelezték magukat amellett, hogy minden alkalmazottat megvédjenek a visszaélésektől, és biztosítsák a méltóságteljes bánásmódot

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

– fogalmazott Schwalb közleményében. A főügyész hozzátette: minden Washingtonban működő vállalkozás kötelessége, hogy őszinte tájékoztatást nyújtson ügyfeleinek.

A megegyezés részeként a Commanders vállalta, hogy megfelelő emberi erőforrás (HR) osztályt tart fenn, zaklatásellenes szabályzatot léptet életbe, valamint kidolgoz egy protokollt a visszaélésekkel kapcsolatos bejelentések kivizsgálására. A csapat nem kívánta kommentálni sem a pert, sem az egyezséget. A klub három évvel ezelőtt már rendezett egy hasonló ügyet a hatóságokkal, amely a bérletpénzek visszatartásával volt kapcsolatos.