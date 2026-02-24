Az ökölvívó-legendák visszavágója a sportág történetének egyik legnagyobb meccsét idézi, noha a találkozó sportértéke erősen kérdéses.
Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?
Az Arsenal 4–1-re győzte le a Tottenhamet a vasárnapi észak-londoni rangadón. A sikerből Viktor Gyökeres két góllal és kiemelkedő teljesítménnyel vette ki a részét. A svéd csatár a meccs után elárulta: a Wolves elleni döntetlen utáni őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz - számolt be a The Guardian.
Az Arsenal múlt szerdán 2–0-s előnyről hullajtott el két pontot a Wolves ellen, ami láthatóan mélyen érintette a csapatot. Declan Rice korábban "kemény beszélgetésről" számolt be a játékosok között, Gyökeres pedig most elárulta, hogy a pénteki csapatmegbeszélésen sem fogytak el a mondanivalók.
"A legtöbben megszólaltunk. Fontos, hogy időnként kimondd, amit érzel, és megoszd a csoporttal. Mindenki jobban megérti, mit éreznek a többiek, és ez közelebb hoz egymáshoz" – fogalmazott a csatár. Hozzátette: őszinteség nélkül lehetetlen fejlődni.
A válasz nem is maradt el: Gyökeres vitathatatlanul eddigi legjobb meccsét játszotta a Spurs ellen az Arsenal színeiben. Első góljánál a tizenhatoson kívülről tekert a kapuba. A második találatnál Martin Ödegaard passza után indult meg, testtel kizárta Archie Grayt, majd Guglielmo Vicario mellett a hálóba lőtt.
A 27 éves támadó a január 14-i, Chelsea elleni Ligakupa-elődöntő óta hét gólt szerzett. 2026-ban egyetlen Premier League-játékos sem talált be többször nála, ha az összes tétmérkőzést figyelembe vesszük. Összesen 15 találattal jelenleg ő az Arsenal házi gólkirálya. A Tottenham elleni góljai talán a legfontosabbak az "ágyúsoknál" töltött időszaka alatt, ugyanis korábbi nyolc bajnoki találata a Leeds, a Nottingham Forest, a Burnley, az Everton és a Sunderland ellen született.
A Spurs legyőzésével az Arsenal öt pontra növelte előnyét a Manchester Cityvel szemben, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál. A csapat vasárnap a Chelsea-t fogadja, két hónap után először úgy, hogy a hét közben nem kellett pályára lépnie.
-
