2026. február 24. kedd Mátyás
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, Egyesült Királyság - 2013. július 31: Emirates Stadion. Az Ashburton Grove, amelyet szponzori okokból Emirates Stadionként vagy egyszerűen csak The Emirates néven ismernek, az Arsenal otthona.
Sport

Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?

Pénzcentrum
2026. február 24. 12:53

Az Arsenal 4–1-re győzte le a Tottenhamet a vasárnapi észak-londoni rangadón. A sikerből Viktor Gyökeres két góllal és kiemelkedő teljesítménnyel vette ki a részét. A svéd csatár a meccs után elárulta: a Wolves elleni döntetlen utáni őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz - számolt be a The Guardian.

Az Arsenal múlt szerdán 2–0-s előnyről hullajtott el két pontot a Wolves ellen, ami láthatóan mélyen érintette a csapatot. Declan Rice korábban "kemény beszélgetésről" számolt be a játékosok között, Gyökeres pedig most elárulta, hogy a pénteki csapatmegbeszélésen sem fogytak el a mondanivalók.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

"A legtöbben megszólaltunk. Fontos, hogy időnként kimondd, amit érzel, és megoszd a csoporttal. Mindenki jobban megérti, mit éreznek a többiek, és ez közelebb hoz egymáshoz" – fogalmazott a csatár. Hozzátette: őszinteség nélkül lehetetlen fejlődni.

A válasz nem is maradt el: Gyökeres vitathatatlanul eddigi legjobb meccsét játszotta a Spurs ellen az Arsenal színeiben. Első góljánál a tizenhatoson kívülről tekert a kapuba. A második találatnál Martin Ödegaard passza után indult meg, testtel kizárta Archie Grayt, majd Guglielmo Vicario mellett a hálóba lőtt.

Premier League 27. forduló
Tottenham Hotspur
1
4
Arsenal
Félidő: 1-1
2026. február 22. vasárnap 17:30
|
Tottenham Hotspur Stadium, London
Hazai gólszerzők
34' Randal Kolo Muani
Vendég gólszerzők
32' Eberechi Eze, 47' Viktor Gyökeres, 61' Eberechi Eze, 94' Viktor Gyökeres
39
Labdabirtoklási arány
61
65
Támadások
117
20
Veszélyes támadások
64
5
Kaput eltaláló lövések
7
0
Kaput elkerülő lövések
6
2
Szögletek
5
2
Sárga lapok
1
0
Piros lapok
0
0
Büntetők
0
1
Blokkolt lövések
7
Adatlap létrehozva: 2026.02.24.

A 27 éves támadó a január 14-i, Chelsea elleni Ligakupa-elődöntő óta hét gólt szerzett. 2026-ban egyetlen Premier League-játékos sem talált be többször nála, ha az összes tétmérkőzést figyelembe vesszük. Összesen 15 találattal jelenleg ő az Arsenal házi gólkirálya. A Tottenham elleni góljai talán a legfontosabbak az "ágyúsoknál" töltött időszaka alatt, ugyanis korábbi nyolc bajnoki találata a Leeds, a Nottingham Forest, a Burnley, az Everton és a Sunderland ellen született.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A Spurs legyőzésével az Arsenal öt pontra növelte előnyét a Manchester Cityvel szemben, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál. A csapat vasárnap a Chelsea-t fogadja, két hónap után először úgy, hogy a hét közben nem kellett pályára lépnie.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #premier league #chelsea #tottenham #Arsenal #angol foci #manchester city #angol bajnokság #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:32
13:16
13:01
12:53
12:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 24.
Hamarosan vége lehet az olcsó kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról, Shein-ről rendelni?
2026. február 23.
Sorsdöntő hibát követ el rengeteg magyar szülő 2026-ban: évekig tartó kudarc várhat a gyerekükre
2026. február 24.
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
2026. február 24.
A Lidl nem viccel: a törvényi előírásoknál háromszor szigorúbb követelményeknek kell megfelelniük a friss zöldségeknek és gyümölcsöknek
2026. február 24.
Itt az osztrák hiányszakmák 2026-os listája, milliós fizetéssel vadásszák a magyarokat: tényleg könnyű elhelyezkedni?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 24. kedd
Mátyás
9. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lassan megszabadul a foci a VAR-rendszertől? Már az UEFA vezetése is beleszállt, mi lesz ebből?
2
5 napja
Olimpiai életjáradék: itt a lista, ennyi pénz jár a téli olimpiai érem, és más helyezések után
3
2 napja
Eszement pénzbe kerül ez az olimpikonoknak: négy percig hordják, milliókat ér, mi lehet ez?
4
1 hete
Budapest-Bamako: rally útvonal, térkép, nevezési díj 2026-ban - Már elindult a nevezés a 2028-as futamra is
5
1 hete
Téli olimpia 2026: itt a keddi program, időpontok, versenyek és éremosztások
PÉNZÜGYI KISOKOS
Akcepthitel
A bank által kért biztosíték váltó elfogadásakor. Váltó a jövőre szóló fizetési ígéretet testesít meg, amelynek kockázata rendkívül nagy is lehet, hiszen az elfogadó nem tudhatja biztosan, ténylegesen kifizetik-e neki a lejáratkor a váltó összegét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 13:01
Óriási bajban a világ egyik legfontosabb gazdasága: közel a veszélyes fordulópont, ez globálisan is megrázó lehet
Pénzcentrum  |  2026. február 24. 12:30
Brutális sebességgel tarol valami a magyar boltokban: meg lehet még állítani?
Agrárszektor  |  2026. február 24. 12:33
Riasztó hírek érkeztek a burgonyáról: nem fest jól a helyzet az EU-ban
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel