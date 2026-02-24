Komoly beszélgetés volt az Arsenal edzője és a játékosok között: tényleg attól félnek, hogy elmehet a bajnokság?

Az Arsenal 4–1-re győzte le a Tottenhamet a vasárnapi észak-londoni rangadón. A sikerből Viktor Gyökeres két góllal és kiemelkedő teljesítménnyel vette ki a részét. A svéd csatár a meccs után elárulta: a Wolves elleni döntetlen utáni őszinte csapatmegbeszélés adta meg a lökést a javításhoz - számolt be a The Guardian.

Az Arsenal múlt szerdán 2–0-s előnyről hullajtott el két pontot a Wolves ellen, ami láthatóan mélyen érintette a csapatot. Declan Rice korábban "kemény beszélgetésről" számolt be a játékosok között, Gyökeres pedig most elárulta, hogy a pénteki csapatmegbeszélésen sem fogytak el a mondanivalók.

"A legtöbben megszólaltunk. Fontos, hogy időnként kimondd, amit érzel, és megoszd a csoporttal. Mindenki jobban megérti, mit éreznek a többiek, és ez közelebb hoz egymáshoz" – fogalmazott a csatár. Hozzátette: őszinteség nélkül lehetetlen fejlődni.

A válasz nem is maradt el: Gyökeres vitathatatlanul eddigi legjobb meccsét játszotta a Spurs ellen az Arsenal színeiben. Első góljánál a tizenhatoson kívülről tekert a kapuba. A második találatnál Martin Ödegaard passza után indult meg, testtel kizárta Archie Grayt, majd Guglielmo Vicario mellett a hálóba lőtt.

Premier League 27. forduló Tottenham Hotspur 1 4 Arsenal Félidő: 1-1 2026. február 22. vasárnap 17:30 | Tottenham Hotspur Stadium, London Hazai gólszerzők 34' Randal Kolo Muani Vendég gólszerzők 32' Eberechi Eze, 47' Viktor Gyökeres, 61' Eberechi Eze, 94' Viktor Gyökeres 39 Labdabirtoklási arány 61 65 Támadások 117 20 Veszélyes támadások 64 5 Kaput eltaláló lövések 7 0 Kaput elkerülő lövések 6 2 Szögletek 5 2 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 1 Blokkolt lövések 7 Adatlap létrehozva: 2026.02.24.

A 27 éves támadó a január 14-i, Chelsea elleni Ligakupa-elődöntő óta hét gólt szerzett. 2026-ban egyetlen Premier League-játékos sem talált be többször nála, ha az összes tétmérkőzést figyelembe vesszük. Összesen 15 találattal jelenleg ő az Arsenal házi gólkirálya. A Tottenham elleni góljai talán a legfontosabbak az "ágyúsoknál" töltött időszaka alatt, ugyanis korábbi nyolc bajnoki találata a Leeds, a Nottingham Forest, a Burnley, az Everton és a Sunderland ellen született.

A Spurs legyőzésével az Arsenal öt pontra növelte előnyét a Manchester Cityvel szemben, igaz, egy mérkőzéssel többet játszott riválisánál. A csapat vasárnap a Chelsea-t fogadja, két hónap után először úgy, hogy a hét közben nem kellett pályára lépnie.