Foci asszisztens vonalbíró játékvezető nő a zászlóval a játéktéren, mozgásban.
Sport

Gólparádé, meglepetések a topfociban: ilyen volt a hétvége Európa pályáin

Pénzcentrum
2026. február 23. 08:15

A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések: a Győri ETO, az Arsenal és a PSG is növelte előnyét, miközben a Real Madrid, az AC Milan és az RC Lens fontos pontokat hullajtott el.

A hétvégi fordulók alaposan átrendezték a hazai és a nagy európai labdarúgó-bajnokságok tabelláinak középmezőnyét, miközben több éllovas is megbotlott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Győri ETO, az Arsenal és a Paris Saint-Germain magabiztosan növelte előnyét, ugyanakkor a Real Madrid váratlan vereséget szenvedett Pamplonában, az AC Milan pedig hazai pályán kapott ki a Parmától. A német Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund egyaránt ponttal gazdagodott, míg a francia Ligue 1-ben az RC Lens elszalasztotta az esélyt, hogy igazán közel kerüljön az éllovas PSG-hez.

Fizz Liga: A Győri ETO távolodik

A magyar bajnokság éllovasa, a Győri ETO magabiztos teljesítménnyel őrizte meg hatpontos előnyét a tabella élén. A csapat 4–3-as győzelmet aratott a Paks otthonában, így pontszámát 46-ra növelte. A Ferencváros 40 ponttal a második helyen áll, mögötte a Debreceni VSC következik 39 ponttal. A Fradi a hétvégén nem játszott, ma viszont az MTK ellen már pályára lép. A DVSC 1–1-es döntetlent játszott Zalaegerszegen, így továbbra is harcban van a dobogós helyezésért.

Magyarország  |  2025-2026
Fizz Liga
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Győri ETO FC
46
2.
Ferencváros
40
3.
Debreceni VSC
39
4.
Paksi FC
36
5.
Puskás Akadémia
35
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Aljosa Matko
(Újpest FC)
13
2.
Lukács Dániel
(Puskás Akadémia)
12
3.
Ahmed Nadhir Benbouali
(Győri ETO FC)
11
4.
Varga Barnabás
(Ferencváros)
10
5.
Gruber Zsombor
(Ferencváros)
9
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2026.02.23.

A tabella alján továbbra is a Kazincbarcika áll 14 ponttal; a csapat 0–2-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémia ellen. A mezőny többi részében az Újpest 2–1-re legyőzte a Diósgyőrt, míg a Nyíregyháza és a Kisvárda 2–2-es döntetlennel zárta egymás elleni mérkőzését.

Premier League: Az Arsenal magabiztosan vezet

Az angol bajnokságban az Arsenal egyre magabiztosabban őrzi első helyét. A csapat 4–1-es győzelmet aratott a Tottenham Hotspur otthonában a North London Derby-n, ezzel 61 pontra növelte pontjai számát a riválisokkal szemben.

A Manchester City 56 ponttal maradt a második helyen, miután 2–1-re legyőzte a Newcastle Unitedet. Az Aston Villa 51 ponttal a harmadik, bár ezúttal csak 1–1-es döntetlent játszott a Leeds United vendégeként.

A tabella alsó régiójában továbbra is a Wolverhampton kullog 10 ponttal; a csapat 1–0-ra kikapott a Crystal Palace-tól. A Liverpool és a Chelsea egyaránt 45 ponttal áll: a liverpooliak 1–0-ra nyertek a Nottingham Forest ellen, míg a Chelsea csak 1–1-es döntetlent ért el a Burnley-vel. A Brighton 2–0-ra győzött a Brentford otthonában, és fontos három pontot gyűjtött a középmezőnyben.

Serie A: Az Inter száguldása folytatódik

Az olasz bajnokságban az Internazionale hibátlan sorozata tovább nyúlt, a címvédő immár zsinórban ötödik győzelmét aratta. A milánói gárda 2–0-ra nyert a Lecce otthonában, így 64 pontra növelte előnyét a tabella élén. Az AC Milan 54 ponttal követi városi riválisát, de a piros-feketék váratlanul botlottak: hazai pályán 1–0-ra kikaptak a Parmától, ami visszavetheti bajnoki esélyeiket.

A harmadik és negyedik helyen az AS Roma és a Napoli áll egyaránt 50 ponttal. A Roma 3–0-ra győzött a Cremonese ellen, míg a Napoli 2–1-es vereséget szenvedett az Atalanta vendégeként. A forduló legnagyobb meglepetését a Como szolgáltatta, amely 2–0-ra nyert a Juventus otthonában.

A tabella alján továbbra is a Pisa és a Hellas Verona található 15–15 ponttal; utóbbi 3–0-s vereséget szenvedett a Sassuolótól.

La Liga: A Real Madrid megbotlott

A spanyol bajnokságban az FC Barcelona megőrizte egypontos előnyét a tabella élén, miután 3–0-ra legyőzte a Levantét. A katalánok 61 ponttal állnak, míg a Real Madrid 60 ponttal a második. A királyi gárda azonban nagy meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett Pamplonában, az Osasuna vendégeként, ami jelentősen növeli a Barcelona esélyeit a bajnoki címre.

A Villarreal 51 ponttal őrzi a harmadik helyet, miután 2–1-re legyőzte a Valenciát. Az Atlético Madrid 48 ponttal a negyedik, a hétvégén 4–2-es győzelmet aratott az Espanyol ellen. A tabella alján továbbra is a Real Oviedo áll 17 ponttal; a csapat ezúttal 3–3-as döntetlent játszott a Real Sociedaddal.

Bundesliga: A Bayern és a Dortmund őrzi pozícióját

A német bajnokságban a Bayern München 60 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát, miután 3–2-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot. A Borussia Dortmund 52 ponttal követi az éllovast; a sárga-feketék 2–2-es döntetlent játszottak az RB Leipzig ellen. A TSG Hoffenheim 46 ponttal a harmadik helyen áll, miután szintén 2–2-es döntetlent ért el a Köln vendégeként.

A tabella alsó felében több fontos eredmény is született: az Union Berlin 1–0-ra legyőzte a Bayer Leverkusent, míg az FC St. Pauli 2–1-re nyert a Werder Bremen ellen. A sereghajtó FC Heidenheim 14 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll, bár ezúttal 3–3-as döntetlent játszott a VfB Stuttgart ellen.

Ligue 1: A PSG lépéselőnyben, a Lyon botlott

A francia élvonalban a Paris Saint-Germain 54 ponttal vezeti a tabellát, miután 3–0-ra legyőzte a sereghajtó Metzet. Az RC Lens 52 ponttal követi a fővárosiakat, de 3–2-es vereséget szenvedett az AS Monaco ellen, így elszalasztotta a lehetőséget, hogy egy pontra megközelítse a PSG-t.

A Lyon 45 ponttal továbbra is a harmadik helyet foglalja el, jóllehet ezúttal 3–1-es vereséget szenvedett a Strasbourg vendégeként. A tabella alsó felében a Marseille komoly visszaesést mutatott, miután 2–0-ra kikapott a Stade Brestois 29-től.

A sereghajtó Metz 13 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll. A vonal közelében az FC Nantes és az AJ Auxerre egyaránt 17 ponttal küzd a bentmaradásért: a Nantes 2–0-ra nyert a Le Havre ellen, míg az Auxerre 3–0-s vereséget szenvedett a Rennes-től.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #hétvége #labdarúgás #premier league #real madrid #bundesliga #magyar bajnokság #Arsenal #La Liga #Fizz liga #ac milan #serie a #ligue 1 #Győri ETO #paris saint-germain #európai bajnokságok

