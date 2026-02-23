Gólparádé, meglepetések a topfociban: ilyen volt a hétvége Európa pályáin

A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések: a Győri ETO, az Arsenal és a PSG is növelte előnyét, miközben a Real Madrid, az AC Milan és az RC Lens fontos pontokat hullajtott el.

A hétvégi fordulók alaposan átrendezték a hazai és a nagy európai labdarúgó-bajnokságok tabelláinak középmezőnyét, miközben több éllovas is megbotlott.

A Győri ETO, az Arsenal és a Paris Saint-Germain magabiztosan növelte előnyét, ugyanakkor a Real Madrid váratlan vereséget szenvedett Pamplonában, az AC Milan pedig hazai pályán kapott ki a Parmától. A német Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund egyaránt ponttal gazdagodott, míg a francia Ligue 1-ben az RC Lens elszalasztotta az esélyt, hogy igazán közel kerüljön az éllovas PSG-hez.

Fizz Liga: A Győri ETO távolodik

A magyar bajnokság éllovasa, a Győri ETO magabiztos teljesítménnyel őrizte meg hatpontos előnyét a tabella élén. A csapat 4–3-as győzelmet aratott a Paks otthonában, így pontszámát 46-ra növelte. A Ferencváros 40 ponttal a második helyen áll, mögötte a Debreceni VSC következik 39 ponttal. A Fradi a hétvégén nem játszott, ma viszont az MTK ellen már pályára lép. A DVSC 1–1-es döntetlent játszott Zalaegerszegen, így továbbra is harcban van a dobogós helyezésért.

A tabella alján továbbra is a Kazincbarcika áll 14 ponttal; a csapat 0–2-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémia ellen. A mezőny többi részében az Újpest 2–1-re legyőzte a Diósgyőrt, míg a Nyíregyháza és a Kisvárda 2–2-es döntetlennel zárta egymás elleni mérkőzését.

Premier League: Az Arsenal magabiztosan vezet

Az angol bajnokságban az Arsenal egyre magabiztosabban őrzi első helyét. A csapat 4–1-es győzelmet aratott a Tottenham Hotspur otthonában a North London Derby-n, ezzel 61 pontra növelte pontjai számát a riválisokkal szemben.

A Manchester City 56 ponttal maradt a második helyen, miután 2–1-re legyőzte a Newcastle Unitedet. Az Aston Villa 51 ponttal a harmadik, bár ezúttal csak 1–1-es döntetlent játszott a Leeds United vendégeként.

A tabella alsó régiójában továbbra is a Wolverhampton kullog 10 ponttal; a csapat 1–0-ra kikapott a Crystal Palace-tól. A Liverpool és a Chelsea egyaránt 45 ponttal áll: a liverpooliak 1–0-ra nyertek a Nottingham Forest ellen, míg a Chelsea csak 1–1-es döntetlent ért el a Burnley-vel. A Brighton 2–0-ra győzött a Brentford otthonában, és fontos három pontot gyűjtött a középmezőnyben.

Serie A: Az Inter száguldása folytatódik

Az olasz bajnokságban az Internazionale hibátlan sorozata tovább nyúlt, a címvédő immár zsinórban ötödik győzelmét aratta. A milánói gárda 2–0-ra nyert a Lecce otthonában, így 64 pontra növelte előnyét a tabella élén. Az AC Milan 54 ponttal követi városi riválisát, de a piros-feketék váratlanul botlottak: hazai pályán 1–0-ra kikaptak a Parmától, ami visszavetheti bajnoki esélyeiket.

A harmadik és negyedik helyen az AS Roma és a Napoli áll egyaránt 50 ponttal. A Roma 3–0-ra győzött a Cremonese ellen, míg a Napoli 2–1-es vereséget szenvedett az Atalanta vendégeként. A forduló legnagyobb meglepetését a Como szolgáltatta, amely 2–0-ra nyert a Juventus otthonában.

A tabella alján továbbra is a Pisa és a Hellas Verona található 15–15 ponttal; utóbbi 3–0-s vereséget szenvedett a Sassuolótól.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

La Liga: A Real Madrid megbotlott

A spanyol bajnokságban az FC Barcelona megőrizte egypontos előnyét a tabella élén, miután 3–0-ra legyőzte a Levantét. A katalánok 61 ponttal állnak, míg a Real Madrid 60 ponttal a második. A királyi gárda azonban nagy meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett Pamplonában, az Osasuna vendégeként, ami jelentősen növeli a Barcelona esélyeit a bajnoki címre.

A Villarreal 51 ponttal őrzi a harmadik helyet, miután 2–1-re legyőzte a Valenciát. Az Atlético Madrid 48 ponttal a negyedik, a hétvégén 4–2-es győzelmet aratott az Espanyol ellen. A tabella alján továbbra is a Real Oviedo áll 17 ponttal; a csapat ezúttal 3–3-as döntetlent játszott a Real Sociedaddal.

Bundesliga: A Bayern és a Dortmund őrzi pozícióját

A német bajnokságban a Bayern München 60 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát, miután 3–2-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot. A Borussia Dortmund 52 ponttal követi az éllovast; a sárga-feketék 2–2-es döntetlent játszottak az RB Leipzig ellen. A TSG Hoffenheim 46 ponttal a harmadik helyen áll, miután szintén 2–2-es döntetlent ért el a Köln vendégeként.

A tabella alsó felében több fontos eredmény is született: az Union Berlin 1–0-ra legyőzte a Bayer Leverkusent, míg az FC St. Pauli 2–1-re nyert a Werder Bremen ellen. A sereghajtó FC Heidenheim 14 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll, bár ezúttal 3–3-as döntetlent játszott a VfB Stuttgart ellen.

Ligue 1: A PSG lépéselőnyben, a Lyon botlott

A francia élvonalban a Paris Saint-Germain 54 ponttal vezeti a tabellát, miután 3–0-ra legyőzte a sereghajtó Metzet. Az RC Lens 52 ponttal követi a fővárosiakat, de 3–2-es vereséget szenvedett az AS Monaco ellen, így elszalasztotta a lehetőséget, hogy egy pontra megközelítse a PSG-t.

A Lyon 45 ponttal továbbra is a harmadik helyet foglalja el, jóllehet ezúttal 3–1-es vereséget szenvedett a Strasbourg vendégeként. A tabella alsó felében a Marseille komoly visszaesést mutatott, miután 2–0-ra kikapott a Stade Brestois 29-től.

A sereghajtó Metz 13 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll. A vonal közelében az FC Nantes és az AJ Auxerre egyaránt 17 ponttal küzd a bentmaradásért: a Nantes 2–0-ra nyert a Le Havre ellen, míg az Auxerre 3–0-s vereséget szenvedett a Rennes-től.