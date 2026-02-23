Öt góllal ütötte ki az Auckland a Wellingtont az új-zélandi rangadón, az ausztrál bajnokságban. A mérkőzés legfőbb beszédtémáját a hazai kapus elképesztő öngólja szolgáltatta.
Gólparádé, meglepetések a topfociban: ilyen volt a hétvége Európa pályáin
A hétvégén a magyar Fizz Ligában és Európa topbajnokságaiban is akadtak meglepetések: a Győri ETO, az Arsenal és a PSG is növelte előnyét, miközben a Real Madrid, az AC Milan és az RC Lens fontos pontokat hullajtott el.
A hétvégi fordulók alaposan átrendezték a hazai és a nagy európai labdarúgó-bajnokságok tabelláinak középmezőnyét, miközben több éllovas is megbotlott.
A Győri ETO, az Arsenal és a Paris Saint-Germain magabiztosan növelte előnyét, ugyanakkor a Real Madrid váratlan vereséget szenvedett Pamplonában, az AC Milan pedig hazai pályán kapott ki a Parmától. A német Bundesligában a Bayern München és a Borussia Dortmund egyaránt ponttal gazdagodott, míg a francia Ligue 1-ben az RC Lens elszalasztotta az esélyt, hogy igazán közel kerüljön az éllovas PSG-hez.
Fizz Liga: A Győri ETO távolodik
A magyar bajnokság éllovasa, a Győri ETO magabiztos teljesítménnyel őrizte meg hatpontos előnyét a tabella élén. A csapat 4–3-as győzelmet aratott a Paks otthonában, így pontszámát 46-ra növelte. A Ferencváros 40 ponttal a második helyen áll, mögötte a Debreceni VSC következik 39 ponttal. A Fradi a hétvégén nem játszott, ma viszont az MTK ellen már pályára lép. A DVSC 1–1-es döntetlent játszott Zalaegerszegen, így továbbra is harcban van a dobogós helyezésért.
A tabella alján továbbra is a Kazincbarcika áll 14 ponttal; a csapat 0–2-es vereséget szenvedett a Puskás Akadémia ellen. A mezőny többi részében az Újpest 2–1-re legyőzte a Diósgyőrt, míg a Nyíregyháza és a Kisvárda 2–2-es döntetlennel zárta egymás elleni mérkőzését.
Premier League: Az Arsenal magabiztosan vezet
Az angol bajnokságban az Arsenal egyre magabiztosabban őrzi első helyét. A csapat 4–1-es győzelmet aratott a Tottenham Hotspur otthonában a North London Derby-n, ezzel 61 pontra növelte pontjai számát a riválisokkal szemben.
A Manchester City 56 ponttal maradt a második helyen, miután 2–1-re legyőzte a Newcastle Unitedet. Az Aston Villa 51 ponttal a harmadik, bár ezúttal csak 1–1-es döntetlent játszott a Leeds United vendégeként.
A tabella alsó régiójában továbbra is a Wolverhampton kullog 10 ponttal; a csapat 1–0-ra kikapott a Crystal Palace-tól. A Liverpool és a Chelsea egyaránt 45 ponttal áll: a liverpooliak 1–0-ra nyertek a Nottingham Forest ellen, míg a Chelsea csak 1–1-es döntetlent ért el a Burnley-vel. A Brighton 2–0-ra győzött a Brentford otthonában, és fontos három pontot gyűjtött a középmezőnyben.
Serie A: Az Inter száguldása folytatódik
Az olasz bajnokságban az Internazionale hibátlan sorozata tovább nyúlt, a címvédő immár zsinórban ötödik győzelmét aratta. A milánói gárda 2–0-ra nyert a Lecce otthonában, így 64 pontra növelte előnyét a tabella élén. Az AC Milan 54 ponttal követi városi riválisát, de a piros-feketék váratlanul botlottak: hazai pályán 1–0-ra kikaptak a Parmától, ami visszavetheti bajnoki esélyeiket.
A harmadik és negyedik helyen az AS Roma és a Napoli áll egyaránt 50 ponttal. A Roma 3–0-ra győzött a Cremonese ellen, míg a Napoli 2–1-es vereséget szenvedett az Atalanta vendégeként. A forduló legnagyobb meglepetését a Como szolgáltatta, amely 2–0-ra nyert a Juventus otthonában.
A tabella alján továbbra is a Pisa és a Hellas Verona található 15–15 ponttal; utóbbi 3–0-s vereséget szenvedett a Sassuolótól.
La Liga: A Real Madrid megbotlott
A spanyol bajnokságban az FC Barcelona megőrizte egypontos előnyét a tabella élén, miután 3–0-ra legyőzte a Levantét. A katalánok 61 ponttal állnak, míg a Real Madrid 60 ponttal a második. A királyi gárda azonban nagy meglepetésre 2–1-es vereséget szenvedett Pamplonában, az Osasuna vendégeként, ami jelentősen növeli a Barcelona esélyeit a bajnoki címre.
A Villarreal 51 ponttal őrzi a harmadik helyet, miután 2–1-re legyőzte a Valenciát. Az Atlético Madrid 48 ponttal a negyedik, a hétvégén 4–2-es győzelmet aratott az Espanyol ellen. A tabella alján továbbra is a Real Oviedo áll 17 ponttal; a csapat ezúttal 3–3-as döntetlent játszott a Real Sociedaddal.
Bundesliga: A Bayern és a Dortmund őrzi pozícióját
A német bajnokságban a Bayern München 60 ponttal magabiztosan vezeti a tabellát, miután 3–2-re legyőzte az Eintracht Frankfurtot. A Borussia Dortmund 52 ponttal követi az éllovast; a sárga-feketék 2–2-es döntetlent játszottak az RB Leipzig ellen. A TSG Hoffenheim 46 ponttal a harmadik helyen áll, miután szintén 2–2-es döntetlent ért el a Köln vendégeként.
A tabella alsó felében több fontos eredmény is született: az Union Berlin 1–0-ra legyőzte a Bayer Leverkusent, míg az FC St. Pauli 2–1-re nyert a Werder Bremen ellen. A sereghajtó FC Heidenheim 14 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll, bár ezúttal 3–3-as döntetlent játszott a VfB Stuttgart ellen.
Ligue 1: A PSG lépéselőnyben, a Lyon botlott
A francia élvonalban a Paris Saint-Germain 54 ponttal vezeti a tabellát, miután 3–0-ra legyőzte a sereghajtó Metzet. Az RC Lens 52 ponttal követi a fővárosiakat, de 3–2-es vereséget szenvedett az AS Monaco ellen, így elszalasztotta a lehetőséget, hogy egy pontra megközelítse a PSG-t.
A Lyon 45 ponttal továbbra is a harmadik helyet foglalja el, jóllehet ezúttal 3–1-es vereséget szenvedett a Strasbourg vendégeként. A tabella alsó felében a Marseille komoly visszaesést mutatott, miután 2–0-ra kikapott a Stade Brestois 29-től.
A sereghajtó Metz 13 ponttal továbbra is az utolsó helyen áll. A vonal közelében az FC Nantes és az AJ Auxerre egyaránt 17 ponttal küzd a bentmaradásért: a Nantes 2–0-ra nyert a Le Havre ellen, míg az Auxerre 3–0-s vereséget szenvedett a Rennes-től.
A konzultáció elsődleges célja a médiajelenlét erősítése és a bevételtermelés növelése.
Bár a múlt hónapban szerződést hosszabbított nevelőegyesületével, a Santosszal, Neymar elismerte: az év végén felhagyhat a profi labdarúgással.
Délután a hazai bajnoksággal indul a program, estére pedig az európai topligák rangadói töltik ki a műsort.
Michael Carrick, a Manchester United megbízott vezetőedzője a BBC-nek adott interjúban megerősítette, hogy szívesen maradna a klub kispadján hosszú távon is.
Bukayo Saka hosszú távú szerződést írt alá az Arsenallal, ezzel megerősítve, hogy jövőjét a londoni klubhoz köti.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek.
Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
A Chicago Bears NFL-csapat Indianába költözése egy újabb lépéssel került közelebb: Indianában már stadiont is építenének nekik.
Düledező, életveszélyes házat kapott 91 millióért a magyar olimpiai bajnok: nagyon durván becsapták a sportolót
A sportoló 91 millió forintot fizetett ki egy családi házért, ám cserébe csupán egy életveszélyes, bontásra ítélt, félkész épületet kapott.
Xabi Alonso elutasította az Olympique de Marseille megkeresését, mivel túlságosan kaotikusnak ítélte meg a francia klubnál kialakult helyzetet.
A Forma–1 vezetése nyugalomra intette a közvéleményt, miután az idei szezon előtti tesztek során a versenyzők élesen bírálták az új szabályokat.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet...
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában
Kínai aranyérem született 1500 méteren, a magyar színekben induló Kim Minszok a hetedik helyen zárt.
