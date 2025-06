Irtózatos pénzért adhatják el a Lakerst: minden rekord megdől, ezt nehéz lesz túlszárnyalni

10 milliárd dollár is lehet a többségi tulajdonrész ára, ezzel minden idők legdrágább csapata lehet a Lakers.

Negyvenhat év után válthat tulajdonost az amerikai profi kosárlabdaliga, az NBA egyik legsikeresebb csapata, a Los Angeles Lakers. A franchise-t 1979 óta tulajdonló Buss-család a hírek szerint arra készül, hogy eladja többségi tulajdonrészét a több amerikai és európai sportvállalkozásban is érdekelt Mark Walternek és üzlettársainak - írja az ESPN.

A többségi tulajdonrész a hírek szerint akár a 10 milliárd dolláros árat is megütheti, amivel a csapat a valaha volt legdrágábbá válna a piacon. Az eddigi rekordot az ameriki futball-ligában, az NFL-ben szereplő Washington Commanders tartotta, amelyet hatmilliárd dollárért adtak el új tulajdonosának néhány évvel ezelőtt.

Mark Walter nem ismeretlen név a sportbefektetések piacán. Tulajdonrésze van a Los Angeles Dodgers baseballcsapatban, a londoni Chelsea-ben, és övé a Forma 1-ben 2026-ban debütáló Cadillac csapat is. A Lakersszel kapcsolatos tranzakcióját most az is érdekessé teszi, hogy üzlettársai között szerepel az a Magic Johnson, aki harminc évvel ezelőtt a Lakers egyik legendás játékosa is volt.

