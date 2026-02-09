Ez biztos jó ötlet volt? Nagyon sokan kiakadtak Lindsey Vonn horrorbukása után, vajon ki hibázott?

Lindsey Vonn vasárnapi bukása messze túlmutat egyetlen versenyen: rávilágít az élsport egyik alapfeszültségére, arra, ki döntheti el, hogy egy sérült versenyző indulhat-e, és milyen üzenetet hordoz ez a döntés - írja cikkében a Reuters.

A 41 éves amerikai síelő a Milánó–Cortina-i téli olimpián úgy állt rajthoz, hogy alig egy héttel korábban, a svájci Crans-Montana-i világkupaversenyen elszakadt a bal térdében az elülső keresztszalag. Térdrögzítőben szombaton a harmadik legjobb edzésidőt érte el, vasárnap azonban súlyos balesetet szenvedett, lábtöréssel helikopterrel szállították kórházba, ahol megműtötték.

Mint a Pénzcentrum is megírta, a 41 éves síző horrorisztikus balesetet szenvedett a versenyen: miután hozzáért az egyik kapuhoz, elvesztette uralmát a síléc felett, majd métereken kersztül csúszott lefelé a pályán. A tévéközvetítésben is jól lehetett hallani, ahogy ordít a fájdalomtól, később mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az esetről itt egy videó:

Jean-Pierre Paclet, a francia labdarúgó- és síválogatott korábbi orvosa szerint a sérült sportolók indulása egyszerre orvosi és etikai kérdés. "Az elülső keresztszalag sérülése rendkívül gyakori az élsportolóknál és a hétköznapi embereknél is. Könnyen elszakadhat. Síelés közben nem minden mozdulathoz van feltétlenül szükség rá, ezért gyakran vállalják a versenyzést műtét előtt is, de az igazi kérdés a sportoló hosszú távú jövője" – mondta.

Az orvos hozzátette, hogy a síelésben és a futballban az ismétlődő sérülések később súlyos ízületi elváltozásokhoz vezethetnek.

Sok sportoló, aki éveken át folytatja, idősebb korára már nem egészséges ízületekkel él. Joga van-e az orvosnak hozzájárulni a karrier folytatásához, ha az súlyos, degeneratív károsodásokat kockáztat? Ez sportetikai kérdés

– fogalmazott.

Jelenleg a felelősség elsősorban a nemzeti szövetségeké, nem pedig a nemzetközi irányító testületé. "A FIS nemzeti síszövetségekből áll, és ezek a szövetségek felelnek a saját sportolóikért" – mondta Peter Gerdol versenyigazgató. "Egyelőre minden nemzeti síszövetség vagy olimpiai bizottság maga dönti el, hogy sportolója elég egészséges-e a versenyzéshez."

Az olasz Federica Brignone az egyéni felelősség fontosságát hangsúlyozta.

Ez az ő döntése. A teste az övé, és ő dönti el, mit csinál vele. A tested a tiéd, és te döntesz. Mindig te választod meg, hogy rajthoz állsz-e vagy sem. Ez nem másokon múlik, csak rajtad

- mondta a sportoló.

Cortinában így egyetlen verseny körüli vita a modern sport egy tágabb, máig megválaszolatlan kérdését tükrözi: hol húzódik a határ bátorság és kockázat között, és kinek van joga meghúzni ezt a határt?