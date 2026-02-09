Észak-Anglia szeretné megrendezni az olimpiai és paralimpiai játékokat, hogy ezzel lendületet adjon annak a régiónak, amely évtizedek óta kiszorult az ország gazdasági és politikai fősodrából.
Ez biztos jó ötlet volt? Nagyon sokan kiakadtak Lindsey Vonn horrorbukása után, vajon ki hibázott?
Lindsey Vonn vasárnapi bukása messze túlmutat egyetlen versenyen: rávilágít az élsport egyik alapfeszültségére, arra, ki döntheti el, hogy egy sérült versenyző indulhat-e, és milyen üzenetet hordoz ez a döntés - írja cikkében a Reuters.
A 41 éves amerikai síelő a Milánó–Cortina-i téli olimpián úgy állt rajthoz, hogy alig egy héttel korábban, a svájci Crans-Montana-i világkupaversenyen elszakadt a bal térdében az elülső keresztszalag. Térdrögzítőben szombaton a harmadik legjobb edzésidőt érte el, vasárnap azonban súlyos balesetet szenvedett, lábtöréssel helikopterrel szállították kórházba, ahol megműtötték.
Mint a Pénzcentrum is megírta, a 41 éves síző horrorisztikus balesetet szenvedett a versenyen: miután hozzáért az egyik kapuhoz, elvesztette uralmát a síléc felett, majd métereken kersztül csúszott lefelé a pályán. A tévéközvetítésben is jól lehetett hallani, ahogy ordít a fájdalomtól, később mentőhelikopterrel vitték kórházba. Az esetről itt egy videó:
Jean-Pierre Paclet, a francia labdarúgó- és síválogatott korábbi orvosa szerint a sérült sportolók indulása egyszerre orvosi és etikai kérdés. "Az elülső keresztszalag sérülése rendkívül gyakori az élsportolóknál és a hétköznapi embereknél is. Könnyen elszakadhat. Síelés közben nem minden mozdulathoz van feltétlenül szükség rá, ezért gyakran vállalják a versenyzést műtét előtt is, de az igazi kérdés a sportoló hosszú távú jövője" – mondta.
Az orvos hozzátette, hogy a síelésben és a futballban az ismétlődő sérülések később súlyos ízületi elváltozásokhoz vezethetnek.
Sok sportoló, aki éveken át folytatja, idősebb korára már nem egészséges ízületekkel él. Joga van-e az orvosnak hozzájárulni a karrier folytatásához, ha az súlyos, degeneratív károsodásokat kockáztat? Ez sportetikai kérdés
– fogalmazott.
Jelenleg a felelősség elsősorban a nemzeti szövetségeké, nem pedig a nemzetközi irányító testületé. "A FIS nemzeti síszövetségekből áll, és ezek a szövetségek felelnek a saját sportolóikért" – mondta Peter Gerdol versenyigazgató. "Egyelőre minden nemzeti síszövetség vagy olimpiai bizottság maga dönti el, hogy sportolója elég egészséges-e a versenyzéshez."
Az olasz Federica Brignone az egyéni felelősség fontosságát hangsúlyozta.
Ez az ő döntése. A teste az övé, és ő dönti el, mit csinál vele. A tested a tiéd, és te döntesz. Mindig te választod meg, hogy rajthoz állsz-e vagy sem. Ez nem másokon múlik, csak rajtad
- mondta a sportoló.
Cortinában így egyetlen verseny körüli vita a modern sport egy tágabb, máig megválaszolatlan kérdését tükrözi: hol húzódik a határ bátorság és kockázat között, és kinek van joga meghúzni ezt a határt?
