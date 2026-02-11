Váratlan súlyos kiadással szembesülhetünk a magyarok ezen a télen: készülni kell rá!

gyszerű online nyilatkozattal mentesülhetnek a gépjárműadó megfizetése alól az arra jogosultak.
Javában tart a tél és a síszezon, sok magyar pedig a környező országok síterepeit veszi célba: a több mint félmillió aktív hazai síelő közel 90 százaléka külföldön hódol kedvenc téli sportjának. A havas pályák és hegyi utak azonban nemcsak élményeket, hanem komoly kockázatokat is rejtenek. Egy síbaleset vagy útközben az autó műszaki meghibásodása több százezer forintos, nem várt kiadással járhat.
Bár egyre többen készülnek előrelátóan, a védelem továbbra sem általános: az Europ Assistance elmúlt évben készített kutatása rámutatott arra, hogy a legalább kétévente külföldre utazók közül tízből négyen mindig kötnek utasbiztosítást, míg harmaduk (31%) csak speciális utak – például síelés – esetén gondoskodik róla.
Az alpesi országok hivatalos statisztikái alapján az európai síterepeken évente mintegy 250 ezer síbaleset történik, amelyek jelentős részét az elülső keresztszalag szakadása és a belső oldalszalag károsodása teszi ki. Emellett gyakoriak a porcsérülések, csuklóficam vagy vállficam, a csukló- és könyöktörés. Ez utóbbiak többnyire a kinyújtott kézzel történő esésnél fordulhatnak elő. Erőteljes ütközéskor vagy nagy sebességű esésnél combcsonttörés is történhet, bokasérülések, zúzódások, és ficamok pedig főként kezdő síelők körében gyakoriak. A sportolóknak érdemes egymásra és a környezetükre is figyelni, baleset ugyanis a síelők vagy snowboardosok közötti ütközésekből, és a pálya mellé csúszásból, akadályba ütközésből is adódhat. Elengedhetetlen emellett, hogy mindenki megfelelő minőségű sisakot viseljen, hiszen a fej-és nyaksérülések maradandó következményekkel is járhatnak.
Ezek a sérülések nemcsak fájdalmasak, de az utazók pénztárcáját is megterhelhetik. Egy váratlan mentés, kórházi ellátás vagy akár a hazaszállítás komoly kiadást jelenthet. Egy korábbi, reprezentatív felmérés szerint a külföldi utazások során váratlan helyzetbe kerülő magyarok többségének legalább százezer forintos kiadással kellett számolnia. Az érintettek közel fele 100–250 ezer forint közötti összeget fizetett, ugyanakkor minden tizedik esetben a költségek a 350 ezer forintot is meghaladták, sőt, voltak, akiknél a kiadás elérte az 500 ezer forintot. Emellett a külföldre utazó magyarok fele gondolja úgy, hogy nagyon problémás lenne egy beteg esetleges hazaszállítása.
Kockázatok már az utazás során is
A síelés gyakran hosszabb autós utazással jár: korábbi felmérések szerint a mintegy félmillió aktív magyar síelő többsége, több mint 90 százaléka külföldi sípályákat keres fel. A magyar síelők körében továbbra is Ausztria a legnépszerűbb úti cél, Szlovákia stabilan őrzi második helyét, mellettük pedig Szlovénia és Olaszország van jelen még a toplistán.
A magyarok ötöde (19 százaléka) legalább félévente utazik autóval hosszabb külföldi útra, míg több mint harmaduk (37 százalékuk) évente tesz meg ilyen utat.
Amennyiben a síparadicsomot autóval közelítjük meg, figyelnünk kell arra, hogy a gépjármű műszakilag kifogástalan állapotban legyen, rendelkezzünk téli gumiabroncsokkal, és ha szükséges hólánccal is. Indulás előtt érdemes tájékozódni az útviszonyokról, a hegyi utak állapotáról és a várható időjárásról. Emellett nagyon fontos, hogy tisztában legyünk az adott ország jogszabályaival, különös tekintettel arra, hol kötelező a téli gumi, vagy hólánc használata. Fontos, hogy az autó mellett a sofőr és az utasok is felkészültek legyenek: legyen bekészítve elemlámpa, ivóvíz, élelem, jégkaparó, kesztyű és elsősegélycsomag.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Érdemes ellenőrizni a választott síterep aktuális időjárási és hóviszonyait, a pályák nehézségi szintjét, valamint saját fizikai felkészültségünket. A megfelelő felszerelés, a sisak, a karbantartott síléc vagy snowboard és a réteges öltözet is alapvető fontosságúak. Kezdők számára ajánlott oktató igénybevétele, hiszen a helytelen technika könnyen sérüléshez vezethet.
Kutatásunk rávilágított arra, hogy a legalább kétévente külföldre utazó magyarok közül tízből négyen mindig kötnek utasbiztosítást, míg az utazók mintegy harmada csak speciális utak – például síelés – esetén gondoskodnak róla. A gyakorlati tapasztalatok és a nemzetközi felmérések is azt mutatják, hogy a téli sportok során gyakoriak a sérülések, az enyhébb ficamoktól egészen a súlyosabb balesetekig. Éppen ezért minden síelésre vagy snowboardozásra indulónak javasoljuk, hogy megfelelő védelemmel készüljön. Az asszisztencia-biztosításunk gyors és megbízható segítséget nyújt, ha bármilyen okból mozgásképtelenné válik az autó, az utasbiztosítás pedig szakszerű megoldást ad egészségügyi vészhelyzetekben. A Téli Sportok kiegészítő fedezet a kijelölt pályákon bekövetkező eseményekre is védelmet biztosít
- mondta Timár Gábor Szabolcs, az Europ Assistance operációs vezetője.
