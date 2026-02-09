2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
A Tottenham Hotspur stadion légi felvétele, London, Anglia, 2025. május 4.
Sport

Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás

Pénzcentrum
2026. február 9. 14:22

Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.

A Manchester United elleni 2-0-s hétvégi vereség tovább rontotta a Tottenham helyzetét, amely jelenleg a tabella 15. helyén áll. A londoni csapat az előző szezont a 17. helyen zárta, ami Ange Postecoglou menesztéséhez vezetett, annak ellenére, hogy megnyerték az Európa Ligát.

"A jelenlegi formájukat nézve azt kell mondani, hogy kiesés elleni harcban vannak" - nyilatkozta a korábbi United-csatár saját podcastműsorában.

A West Ham jó formában van, a Nottingham Forest is szerez itt-ott pontokat. Nem gondolhatják, hogy nincsenek kiesési harcban. Biztosan hátrafelé is tekintenek már

- mondta el véleményét Rooney.

Anglia
Tottenham Hotspur
Piaci érték: 876,50M
Edző: Thomas Frank
Jelenlegi helyezés: #15
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
14.
Brighton
25
7
10
8
34
33
1
31
15.
Tottenham Hotspur
25
7
8
10
35
35
0
29
16.
Leeds United
25
7
8
10
34
43
-9
29
Adatlap létrehozva: 2026.02.09.

A Tottenham helyzetét súlyosbította, hogy Cristian Romero csapatkapitányt kiállították az Old Traffordon, a United elleni meccsen, miután durván odalépett Casemirónak. Ez már a hatodik piros lap volt a védő Tottenham-karrierjében.

Rooney együttérez Thomas Frank vezetőedzővel, aki hét évig irányította a Brentfordot, mielőtt a nyáron Londonon belül váltott volna.

Sajnálom Thomas Frankot, mert fáradtnak tűnik, mintha tíz évet öregedett volna. Ezt tette vele a Tottenham-munka rövid idő alatt. Remélem, kitartanak mellette, mert fantasztikus edző, de szerintem nagyon nehéz lesz ezt megtenniük. És nincs szükséged arra, hogy a csapatkapitányod rendszeresen kiállíttassa magát, vagy olyan hangon nyilatkozzon, mint korábban már megtette

- tette hozzá a korábbi angol válogatott csatár.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #manchester united #premier league #tottenham #európa liga #angol foci #wayne rooney #angol bajnokság #west ham united #nottingham forest

