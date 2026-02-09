Lindsey Vonn vasárnapi bukása újra kérdéseket vetett fel arról, vajon nem lenne-e néha jobb, ha egy sportolót nem engednek indulni súlyos sérülés után.
Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás
Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.
A Manchester United elleni 2-0-s hétvégi vereség tovább rontotta a Tottenham helyzetét, amely jelenleg a tabella 15. helyén áll. A londoni csapat az előző szezont a 17. helyen zárta, ami Ange Postecoglou menesztéséhez vezetett, annak ellenére, hogy megnyerték az Európa Ligát.
"A jelenlegi formájukat nézve azt kell mondani, hogy kiesés elleni harcban vannak" - nyilatkozta a korábbi United-csatár saját podcastműsorában.
A West Ham jó formában van, a Nottingham Forest is szerez itt-ott pontokat. Nem gondolhatják, hogy nincsenek kiesési harcban. Biztosan hátrafelé is tekintenek már
- mondta el véleményét Rooney.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
14.
Brighton
|
25
|
7
|
10
|
8
|
34
|
33
|
1
|
31
|
15.
Tottenham Hotspur
|
25
|
7
|
8
|
10
|
35
|
35
|
0
|
29
|
16.
Leeds United
|
25
|
7
|
8
|
10
|
34
|
43
|
-9
|
29
A Tottenham helyzetét súlyosbította, hogy Cristian Romero csapatkapitányt kiállították az Old Traffordon, a United elleni meccsen, miután durván odalépett Casemirónak. Ez már a hatodik piros lap volt a védő Tottenham-karrierjében.
Rooney együttérez Thomas Frank vezetőedzővel, aki hét évig irányította a Brentfordot, mielőtt a nyáron Londonon belül váltott volna.
Sajnálom Thomas Frankot, mert fáradtnak tűnik, mintha tíz évet öregedett volna. Ezt tette vele a Tottenham-munka rövid idő alatt. Remélem, kitartanak mellette, mert fantasztikus edző, de szerintem nagyon nehéz lesz ezt megtenniük. És nincs szükséged arra, hogy a csapatkapitányod rendszeresen kiállíttassa magát, vagy olyan hangon nyilatkozzon, mint korábban már megtette
- tette hozzá a korábbi angol válogatott csatár.
Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá.
A tündérmese vége: irtózatosat bukott Lindsey Vonn az olimpián, ordított a fájdalomtól a síző + videó
Alig fél percig tartott a verseny a legendás amerikai sízőnek - horrorsérülés után mentő vitte el.
Caoimhin Kelleher, a Liverpool korábbi kapusa szerint Diogo Jota halála annyira megrázta volt csapatát, hogy az idei teljesítmény és eredménysor óhatatlanul háttérbe szorult emiatt.
Tiborcz Dániel, a jászberényi születésű rövidpályás gyorskorcsolyázó az elmúlt években a magyar válogatott egyik alapemberévé vált.
Az előzetes oddsok alapján az elmúlt évek egyik legváratlanabb Super Bowl-párosítása jött össze. De ki nyeri a döntőt és hogyan?
Dana White, az UFC elnöke egy trösztellenes per meghallgatásán azt állította, hogy nem vesz részt a szervezet mérkőzéseinek összeállításában.
A mai játéknap bővelkedik kiemelt futballrangadókban: az angol bajnokság csúcsmeccse mellett francia, olasz klasszikus és izgalmas hazai találkozók is szerepelnek a programban.
A Fradi versenyzője egy sérülés miatt kapott beugróként lehetőséget - a váltó tagjaként bizonyíthat.
A dél-koreai születésű gyorskorcsolyázó, Mun Vondzsun 2024 nyarától magyar színekben, az FTC versenyzőjeként áll rajthoz - egyik legnagyobb vágya, hogy példát mutathasson.
A tehetséges sportoló az olimpián műlesiklásban, valamint óriás-műlesiklásban indul majd: vele folytatjuk a magyar téli olimpikonokat bemutató sorozatunkat.
Az esztergomi származású Pónya Sára több mint húsz éve áll sílécen, és mindkét választott sportágában, a sífutásban és a biatlonban is eljutott a legmagasabb szintű...
Feltehetően szándékos rongálások okoztak fennakadásokat Észak-Olaszország vasúti közlekedésében a miláno-cortinai téli olimpia első napján
A mentális egészség titkáról vallott a legendás ultrasportoló, Szőnyi Feri: Nem állok fejre a napkeltében jógapózban
A mentális felkészülésre nincs szabályrendszerem. A hétköznapokban aktívan élek, nem állok fejre a napkeltében jógapózban.
Öt számban osztanak ma érmeket az olimpián, de lesz jégkorong is, illetve műkorcsolya. Lássuk az első versenynap programját?
A szombati játéknap bővelkedik izgalmas összecsapásokban: a hazai derbi mellett az angol, német, spanyol és olasz élvonal is parádés mérkőzéseket kínál a szurkolóknak.
A 41 éves amerikai sílegenda, Lindsey Vonn komoly térdsérülése ellenére is rajthoz állhat vasárnap a milánói-cortinai téli olimpia női lesiklószámában.
Beleszállt a tévés szakértőkbe Szoboszlai csapattársa: nagyon odapirított a Pool kapitánya, ezt gondolja róluk
A volt élvonalbeli labdarúgókból lett szakértőknek nagyobb felelősséget kell vállalniuk az új generáció iránt, amikor a játékosok teljesítményét értékelik – hangsúlyozta Virgil van Dijk.
A pénteken rajtoló milánói–cortinai téli olimpia előtt a Nemzetközi Tesztelő Ügynökség (ITA) a résztvevő sportolók 92 százalékát már doppingvizsgálatnak vetette alá.
-
