Tényleg semmi sem menti meg a kieséstől az Európa Liga győztesét? Nagy bajban a Spurs, nem látszik a megoldás

Wayne Rooney szerint a Tottenham a kiesés ellen küzd: a csapat hét bajnoki óta nyeretlen, és jelenleg csak hat ponttal van a kiesőzóna felett.

A Manchester United elleni 2-0-s hétvégi vereség tovább rontotta a Tottenham helyzetét, amely jelenleg a tabella 15. helyén áll. A londoni csapat az előző szezont a 17. helyen zárta, ami Ange Postecoglou menesztéséhez vezetett, annak ellenére, hogy megnyerték az Európa Ligát.

"A jelenlegi formájukat nézve azt kell mondani, hogy kiesés elleni harcban vannak" - nyilatkozta a korábbi United-csatár saját podcastműsorában.

A West Ham jó formában van, a Nottingham Forest is szerez itt-ott pontokat. Nem gondolhatják, hogy nincsenek kiesési harcban. Biztosan hátrafelé is tekintenek már

- mondta el véleményét Rooney.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 876,50M Edző: Thomas Frank Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #15 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 14. Brighton 25 7 10 8 34 33 1 31 15. Tottenham Hotspur 25 7 8 10 35 35 0 29 16. Leeds United 25 7 8 10 34 43 -9 29 Adatlap létrehozva: 2026.02.09.

A Tottenham helyzetét súlyosbította, hogy Cristian Romero csapatkapitányt kiállították az Old Traffordon, a United elleni meccsen, miután durván odalépett Casemirónak. Ez már a hatodik piros lap volt a védő Tottenham-karrierjében.

Rooney együttérez Thomas Frank vezetőedzővel, aki hét évig irányította a Brentfordot, mielőtt a nyáron Londonon belül váltott volna.

Sajnálom Thomas Frankot, mert fáradtnak tűnik, mintha tíz évet öregedett volna. Ezt tette vele a Tottenham-munka rövid idő alatt. Remélem, kitartanak mellette, mert fantasztikus edző, de szerintem nagyon nehéz lesz ezt megtenniük. És nincs szükséged arra, hogy a csapatkapitányod rendszeresen kiállíttassa magát, vagy olyan hangon nyilatkozzon, mint korábban már megtette

- tette hozzá a korábbi angol válogatott csatár.