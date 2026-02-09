2026. február 9. hétfő Abigél, Alex
Telki, 2024. szeptember 2.Gulácsi Péter kapus a magyar válogatott edzésén a telki edzõközpontban 2024. szeptember 2-án. A magyar csapat a labdarúgó Nemzetek Ligájában Németország ellen szeptember 7-én Düsseldorfban lép pályára, három
Sport

Eldőlt végre Gulácsi Péter sorsa: komoly változás előtt áll a magyar kapus

Pénzcentrum
2026. február 9. 14:53

Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá - írta a Kicker.

Vandevoordt eddig kizárólag a Német Kupában kapott lehetőséget. Szerdán, a Bayern München elleni negyeddöntőben is ő áll majd a lipcsei kapuban. A 35 éves magyar válogatott hálóőr elfogadta, hogy helyét a kapuban a 23 éves belga kapus veszi át, ez azonban számára kevesebb fizetéssel is jár - pontos anyagi részletek nem ismertek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gulácsi 2015-ben érkezett Salzburgból Lipcsébe, és azóta a csapat egyik meghatározó játékosává, a klub egyik szimbólumává vált. A közelmúltban a Köln ellen játszotta 362. tétmérkőzését az RB Leipzig színeiben, ezzel a klub örökranglistáján a harmadik helyen áll Yussuf Poulsen (425) és Willi Orbán (372) mögött.

Gulácsi Péter
Csapata: RB Leipzig
Posztja: kapus
Nemzetisége: magyar
Életkora: 36 év
Szerződése lejár: 2026. június 29.
Piaci értéke: 2M €
Adatlap létrehozva: 2026.02.09.

Gulácsi Péter már kizárólag a klubcsapatára koncentrál, ugyanis még tavaly májusban bejelentette, hogy többé nem lép pályára a magyar válogatottban. Az őszi vb-selejtezőkön így már felváltva védte a nemzeti csapat kapuját Dibusz Dénes, majd az ő sérülése után Tóth Balázs.

Legendás kapus búcsúzik a magyar válogatottól: nincs tovább, döntött Gulácsi Péter
címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA 

