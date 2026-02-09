Eldőlt végre Gulácsi Péter sorsa: komoly változás előtt áll a magyar kapus

Egy évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését az RB Leipziggel Gulácsi Péter, ám a következő idénytől már csak második számú kapusként számítanak rá - írta a Kicker.

Vandevoordt eddig kizárólag a Német Kupában kapott lehetőséget. Szerdán, a Bayern München elleni negyeddöntőben is ő áll majd a lipcsei kapuban. A 35 éves magyar válogatott hálóőr elfogadta, hogy helyét a kapuban a 23 éves belga kapus veszi át, ez azonban számára kevesebb fizetéssel is jár - pontos anyagi részletek nem ismertek.

Gulácsi 2015-ben érkezett Salzburgból Lipcsébe, és azóta a csapat egyik meghatározó játékosává, a klub egyik szimbólumává vált. A közelmúltban a Köln ellen játszotta 362. tétmérkőzését az RB Leipzig színeiben, ezzel a klub örökranglistáján a harmadik helyen áll Yussuf Poulsen (425) és Willi Orbán (372) mögött.

Gulácsi Péter már kizárólag a klubcsapatára koncentrál, ugyanis még tavaly májusban bejelentette, hogy többé nem lép pályára a magyar válogatottban. Az őszi vb-selejtezőkön így már felváltva védte a nemzeti csapat kapuját Dibusz Dénes, majd az ő sérülése után Tóth Balázs.

EZ IS ÉRDEKELHET Legendás kapus búcsúzik a magyar válogatottól: nincs tovább, döntött Gulácsi Péter Nem csak a felnőttválogatottban, hanem a korosztályos csapatokban is jelentőset alkotott Gulácsi Péter, aki most hivatalosan is elköszönt a címeres meztől.

címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA