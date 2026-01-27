Ritkaság a téli olimpián: brazil síző is indul, furcsát nyilatkozott a versenyek előtt

Lucas Pinheiro Braathen azt mondja: Brazíliában sokan el sem hiszik neki, hogy síelőként képviseli az országot. Ha azonban érmet szerez a téli olimpián, ez könnyen megváltoztathatja a helyzetet - írta meg a Sportsnet.

A brazil édesanya és norvég édesapa gyermekeként született Lucas Pinheiro Braathen 2023-ig Norvégia színeiben versenyzett, majd a szezon rajtja előtt váratlanul visszavonult. Egy évvel később azonban visszatért – immár Brazília képviseletében. A 2023-as műlesikló világkupa győztese azóta több elsőséget is begyűjtött új zászlaja alatt: tavaly elsőként állhatott világkupa-dobogóra brazil síelőként, idén pedig már győzni is tudott.

"Amikor Brazíliában találkozom valakivel, mindig döbbent arcokat látok, és szinte mindenből érdekes beszélgetés kerekedik" – mesélte mosolyogva a 25 éves sportoló az AP hírügynökségnek adott interjújában Milánóban. "Épp ezek a pillanatok bizonyítják a legjobban, mennyire sokat jelent nekem, hogy Brazíliát képviselhetem egy ilyen sportágban."

Ha Pinheiro Braathen dobogóra állna az olimpián, az nemcsak Brazília, hanem az egész dél-amerikai kontinens első téli olimpiai érmét jelentené.

A síelés egyik legszínesebb egyénisége köztudottan szeret szórakoztatni. Első brazil világkupa-dobogóját szambával ünnepelte, első győzelme után pedig térdre rogyva, karjait az ég felé emelve ordított. Hogy olimpiai siker esetén mit tenne, maga sem tudja.

Lehetetlen megtervezni ezeket a pillanatokat. Egyszerűen az tör felszínre, amit éppen érzel

– mondta.

Pinheiro Braathent édesapja, Björn ismertette meg a síeléssel négy-öt éves korában, bár a kezdetek távolról sem voltak zökkenőmentesek.

Mindent megvettem neki, aztán kimentünk a pályára, ő pedig végig csak panaszkodott: fázom, ez nem nekem való, brazil vagyok

– emlékezett vissza az apa, aki ma már fia csapatmenedzsereként dolgozik. Arra a kérdésre, hogyan érinti, hogy gyermeke végül Brazíliát választotta, így felelt:

Norvégként sokan azt várják, hogy ez rosszul essen, de egyáltalán nem így van. Ő a fiam, és csak azt akarom, hogy boldog legyen

- mondta fiáról a büszke apa.