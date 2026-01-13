Így áll most az elszabott olimpiai jégcsarnok építése: már egy éves késésben vannak, veszélyben a hokimeccsek?

Mérsékelt optimizmussal értékelte az észak-amerikai profi jégkorongliga (NHL) és a játékosok szakszervezete (NHLPA) a hétvégén rendezett próbaeseményt a milánói téli olimpia jégkorong-helyszínén, miközben a Szent Júlia Csarnok átadása továbbra is jelentős csúszásban van az eredeti ütemtervhez képest.

Az NHL és az NHLPA közös közleményben jelezte, hogy bár összességében pozitívan értékelik a péntektől vasárnapig tartó teszteseményt – amelyen olasz bajnoki és kupamérkőzéseket rendeztek –, továbbra is szorosan figyelemmel kísérik az építési munkálatok előrehaladását. A szervezetek hangsúlyozták, hogy az előkészületek folyamatosan, intenzív ütemben zajlanak a februári olimpiai jégkorongtornák sikeres lebonyolítása érdekében.

Az állásfoglalás szerint az NHL és az NHLPA továbbra is kész konzultálni és tanácsot adni a folyamatban lévő munkáról annak érdekében, hogy a helyi szervezőbizottság, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Nemzetközi Jégkorongszövetség olyan tornát és játékkörülményeket biztosítson, amely méltó a világ legjobb játékosaihoz.

A helyszíni szemle során az NHL képviselői személyesen mérhették fel a létesítmény készültségi fokát. Az aréna jelenleg még befejezetlen: a vendéglátóegységek és az öltözők kivitelezése folyamatban van, a médiának fenntartott területet pedig egyelőre csak ideiglenes megoldással tudták kialakítani.

A csarnok átadása már egyéves késésben van az eredeti tervekhez képest, ami miatt a decemberre tervezett teszteseményt át kellett helyezni a komplexum egy másik, kisebb befogadóképességű arénájába. További nehézséget okoz, hogy a jégpálya jelenlegi méretezése eltér az NHL által előírt paraméterektől, ugyanakkor ez a kérdés eddig nem okozott komoly nézeteltérést a felek között.

A milánói olimpiai jégkorongtornák időpontja már végleges: a női mezőny február 5-én kezdi meg a küzdelmeket, a férfi torna pedig február 11-én rajtol. Az NHL-játékosok számára különösen nagy jelentőséggel bír az esemény, mivel legutóbb 2014-ben vehettek részt az olimpiai jégkorongtornán.