Hihetetlen rekord: százmillióért vették meg a legendás sportoló sapkáját, mi ért ezen ennyit?

Don Bradman legendás ausztrál krikettjátékos egyik sapkája 460 ezer ausztrál dollárért, vagyis mintegy 102 millió forintért kelt el egy árverésen, ami rekordárnak számít a játékos sapkái esetében - írta meg a BBC.
A jellegzetes, "baggy green" néven ismert sapkát az ausztrál krikettválogatott játékosai a tesztmérkőzéseken viselik. Bradman az 1947–48-as, India elleni sorozatban hordta ezt a darabot, majd az indiai játékosnak, Sriranga Wasudev Sohoninak ajándékozta. A család 75 éven keresztül őrizte a relikviát, amelyet korábban soha nem állítottak ki nyilvánosan.
A sapkát, amelynek belsejében a 'D.G. Bradman' és a 'S.W. Sohoni' felirat olvasható, egy névtelen vevő vásárolta meg 232 ezer brit fontért (átszámítva 102 millió forint). A relikviát egy ausztrál múzeumban tervezik kiállítani.
Az ereklyét három generáción át zár alatt tartották. A családtagok is csak 16 éves koruk után láthatták, akkor is mindössze öt percre – mondta Lee Hames, az árverést lebonyolító Lloyds Auctioneers and Valuers ügyvezetője.
Az 2001-ben, 92 éves korában elhunyt Don Bradmant széles körben minden idők legjobb ütőjének tartják a krikettben. Tesztátlaga 99,94 volt 52 mérkőzésen, ami több mint 37 ponttal haladja meg a második legjobb játékos mutatóját. Az India elleni sorozatban hat játékrész alatt 715 futást szerzett, 178,75-ös átlaggal.
